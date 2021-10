"Éric Zemmour : une candidature empêchée malgré des sondages porteurs ?"

ZEMMOUR. Etre candidat à l'élection présidentielle n'est pas si simple pour une personnalité clivante qui fait campagne en dehors de tout parti politique. Malgré de bons sondages, Éric Zemmour pourrait être en difficulté pour obtenir 500 parrainages d'élus locaux.

12:37 - Eric Zemmour n'épargne pas Marine Le Pen et l'attaque sur sa ligne politique Le polémiste est désormais dans un combat ouvert avec Marine Le Pen pour prendre le leadership de la ligne souverainiste et nationaliste. Hier mardi, interrogé par la presse en marge d'un déplacement à Biarritz, il s'est en pris à la patronne du Rassemblement national : "Elle parle comme la gauche, elle parle comme M. Montebourg, elle parle comme Mme Schiappa, elle parle comme M. Mélenchon, elle essaye de m'agripper sur ma prétendue misogynie. Stupide réflexion, stupide analyse, stupide angle d'attaque, ses électeurs ne seront pas dupes. Elle pense comme le tiers le plus à gauche du pays".

26/10/21 - 23:40 - Zemmour : "le risque de toutes les tensions sans réponses concrètes", d'après Jean-François Copé Ce mardi, Jean-François Copé était sur le plateau de BFM TV, où il a souhaité réagir aux propositions politiques qu'offraient Eric Zemmour, ainsi que cette ambiguïté laissée avec la droite et l'extrême droite. "Nous avons des différences fondamentales avec lui", a souhaité souligner le cadre des Républicains. Défendant une droite décomplexée, Jean-François a pointé du doigt la mauvaise utilisation des observations initiées par son bord politique. D'après le maire de Meaux, Eric Zemmour s'en sert avant tout comme "doctrine" actuellement, ce qui l'inquiète.



Selon Jean-François Copé, Eric Zemmour utilise davantage les mêmes codes que l'extrême droite, où "il puise dans les inquiétudes des gens", pour ensuite jouer "sur les peurs et créer des tensions". Et l'ancien président de l'UMP de conclure qu'Eric Zemmour n'était pas "la solution, mais c'est le risque de toutes les tensions sans réponses concrètes."

26/10/21 - 23:02 - Pourquoi inviter Zemmour à Drancy ? Morandini se justifie Le choix de Cnews d'amener Eric Zemmour à Drancy (Seine-Saint-Denis) a également créé de nombreuses polémiques. Dans son émission, mardi 26 octobre, Jean-Marc Morandini a souhaité revenir sur ses choix. D'après lui, cela s'explique surtout car Eric Zemmour a "grandi là-bas". "On avait fait la même chose à Trappes [en février dernier]. Des gens venaient dans la ville aborder des thèmes intéressants. Là, c’est la même chose", a ajouté ce dernier.

26/10/21 - 22:32 - A Biarritz, ils étaient 300 anti-Zemmour devant la halle Iraty Ce mardi, Eric Zemmour présentait une nouvelle fois son livre à Biarritz, à la halle Iraty. S'il n'a pas pu convier son public dans le centre-ville, selon l'ordre de la mairie, le polémiste a tout de même retrouvé un parterre de pro-Zemmour venu écouter ses idées. Et dehors, 300 anti-Zemmour s'étaient réunis pour manifester contre la venue du non-encore candidat à la présidentielle. Parmi eux, des antifascistes, des féministes, des organisations de gauche et des associations de défenses des droits LGBT+. "Nous on ne veut pas la guerre civile ici. Le pays basque est un pays accueillant qui a toujours su ouvrir les bras à ceux qui l'ont traversé et qui s'y sont installés. Cette personne n'a rien à faire ici", témoigne par exemple un manifestant, au micro de France 3.

26/10/21 - 22:07 - Vers l'annonce d'une candidature le 11 novembre ? Sa candidature est plus que probable aujourd'hui, mais Eric Zemmour poursuit sa fausse campagne présidentielle sans trop d'annonce officielle. Mais d'après une information Europe 1, cela pourrait bien avoir lieu autour du 11 novembre. Son parti se nommerait "Vox Populi", ajoutent nos confrères.

26/10/21 - 21:35 - A Drancy, les interlocuteurs de Zemmour prévenus en amont Dans ce vaste brouhaha entendu sur les réseaux sociaux depuis lundi 25 octobre, plusieurs affirmations s'avéraient fausses. Rachida B. porte bien le voile, depuis peu, mais elle ne joue pas la comédie devant les caméras. Par contre, les personnes qui ont débattu Eric Zemmour à Drancy avaient bien été pistées à l'avance. C'est ce qu'a affirmé Rachida B., lundi soir, sur le plateau de Touche pas à mon poste !. Elle, c'est en fait son frère qui l'a inscrit, car il connaissait une personne de la production. "Mais nous n'avons pas été préparés", insiste Rachida B. De son côté, Jean-Marc Morandini assume également le travail de sa production en amont. "On ne la [Rachida B.] rencontre pas là par hasard", a-t-il avoué auprès de nos confrères de Libération. Mais ce dernier souligne qu'aucune question n'avait été prévue, et que la scène du voile n'avait absolument pas été orchestrée à l'avance.

26/10/21 - 21:04 - "C'est honteux ce qu'il s'est passé", dénonce Jean-Marc Morandini Après son émission "Face à la rue", filmant Eric Zemmour à Drancy, le présentateur Jean-Marc Morandini a souhaité réagir aux polémiques suscitées par la femme voilée qui accepte de retirer son signe religieux. Si depuis, cette dernière reçoit de nombreuses menaces de mort, l'animateur n'a pas caché sa colère. "C'est honteux ce qu'il s'est passé, a-t-il expliqué face à Pascal Praud, ce mardi matin.

26/10/21 - 20:34 - "Tout était cadré", révèle une personne présente à Drancy à Check News Non, Rachida B. n'a pas été payée pour jouer la femme voilée. Cependant, l'émission de Cnews "Face à la rue" a bien été orchestrée sur quelques détails. Interrogé par Check News, de Libération, le responsable associatif Nadir Kahia était présent à Drancy, ce lundi 25 octobre et raconte le déroulé des organisations. En réalité, la production a proposé aux personnes, le jour même, d'échanger avec le polémiste, mais nombreux ont été écartés, à l'instar de Nadir Kahia. "On voit que c’est préparé, car tous les intervenants étaient des gens qu’on a déjà beaucoup vus dans les médias, et notamment sur CNews", explique ce dernier. Avant d'ajouter : "Tout était cadré. Un cordon de sécurité d’une dizaine de vigiles empêchait les gens de passer. Donc les personnes non prévues sur la liste des invités ne pouvaient pas prendre la parole, un tri avait été fait".

26/10/21 - 19:57 - Après la scène à Drancy, Rachida B. reçoit des menaces de mort Elle continue de défendre son geste. Si Rachida B. a décidé d'enlever son voile devant Eric Zemmour, lundi 25 octobre, c'est pour montrer qu'elle est libre de ses choix. "Respectez notre liberté ! Respectez la femme que je suis, pas le foulard que je porte", avait d'ailleurs rétorqué la femme face au polémiste. Mais depuis, Rachida B. reçoit de multiples menaces de mort, comme elle l'a avoir lundi soir, sur le plateau de Touche pas à mon poste.

26/10/21 - 19:25 - "Je ne regrette pas", insiste Rachida B., sur le plateau de TPMP La séquence a fait de nombreuses vagues sur les réseaux sociaux ce lundi. À Drancy, Eric Zemmour a demandé à une femme voilée d'enlever son signe religieux devant les caméras. Tout en débattant avec le polémiste, celle-ci a finalement cédé argumentant qu'elle le faisait pour montrer qu'elle était une "femme libre". Ce lundi soir, Rachida B. était sur le plateau de "Touche pas à mon poste !" pour s'expliquer. "Je ne regrette pas. J'assume. Si j'ai la chance de recroiser Eric Zemmour, je lui dirais la même chose. Je lui dirais que ses idées ne correspondent pas à la France. Le vivre-ensemble, c'est ce que l'on cherche tous", a déclaré Rachida B.s, pour répondre aux critiques du chroniqueur Gilles Verdez.

26/10/21 - 18:54 - Le vrai du faux de la rencontre entre Rachida et Eric Zemmour De nombreuses informations circulent depuis lundi 25 octobre, après la scène survenue à Drancy. Devant les caméras de Cnews, Eric Zemmour a en effet demandé à une femme voilée de retirer son signe religieux. Cette dernière s'exécute, défendant "sa liberté de choisir". Mais sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont crié au coup monté, pointant du doigt la femme comme une simple actrice, roulant pour Eric Zemmour. Deux preuves sont affichées : le fait qu'elle ait travaillé chez Bolloré [aussi patron de Cnews] jusqu'en 2017 et certaines photos trouvées sur Facebook où elle ne portait pas le voile. Ce mardi, c'est la cellule de fact checking de Libération, Checknews, qui s'est attaqué à ces affirmations. Oui, Rachida Boukhris a bien travaillé chez Bolloré Logistics, mais en tant que comptable, donc il ne s'agit ici que d'une coïncidence. Puis, comme elle le défend au début de la vidéo, l'intéressée a seulement commencé à porter le voile en début d'année, ce qui explique les photos retrouvées sans le signe religieux.

26/10/21 - 18:24 - A Biarritz, plusieurs organisations manifestent contre la venue d'Eric Zemmour Attendu ce mardi à Biarritz, Eric Zemmour risque d'avoir un accueil très mitigé. Des organisations se sont même retrouvées pour manifester contre sa venue. D'après les révélations du journaliste Paul Larrouturou, la maire (Les Républicains) de Biarritz avait refusé plus tôt que le polémiste présente son nouveau livre en plein centre-ville, craignant "des troubles à l'ordre public, en pleine vacances". Cependant, l'édile Maider Arosteguy lui a proposé un endroit plus à distance de la foule, à la halle d'Iraty. Mais les organisations, d'extrême gauche pour la plupart, ont tout de même souhaiter s'opposer à sa venue. "Pas une semaine désormais sans que le polémiste d’extrême droite, déjà condamné pour provocation à la haine raciale ne vomisse sa haine de la différence et diffuse et banalise un discours brutalement anti LGBTQI+ ; et cela avec toutes les conséquences dévastatrices en termes de violences verbales, physiques, sociales pour les personnes LGBTQI+", avait dénoncé l'association Bascos, présente sur place, dans un communiqué publié lundi.

26/10/21 - 16:35 - Pour Jean-Christophe Lagarde, l'émission est "le grand mensonge" L'émission "Face à la rue" a été loin de faire l'unanimité. L'ancien maire de Drancy, actuel député de Seine-Saint-Denis et président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, a fustigé le concept. "Ce n’est pas le grand remplacement, c’est le grand mensonge", s'est-il emporté auprès du Parisien, parlant d'une "escroquerie. Non, les femmes en jupe ne se font pas cracher dessus dans les rues de la commune. Oui, il existe une boucherie de tradition française à Drancy, située à 130 m de la résidence où Éric Zemmour a grandi jusqu’à l’âge de huit ans. C’est quand même curieux qu’il n’en ait pas connaissance". L'ex-édile a par ailleurs que regretté que "à l’exception de la responsable de l’association Arts et sports de Drancy et du boucher, aucun des invités de l’émission n’était de Drancy. C’est une escroquerie".

26/10/21 - 16:27 - Audience record pour Zemmour Première émission pour "Face à la rue" et premier record d'audience. La déambulation préparée en amont d'Eric Zemmour à Drancy (Seine-Saint-Denis) lundi 25 octobre 2021 a rassemblé 502 000 téléspectateurs devant CNews, correspondant à 10,2% de part de marché sur la tranche horaire (l'émission a eu lieu entre 10h45 et 12 heures). La chaîne d'info en continu du groupe Canal s'affiche donc en tête, largement devant sa concurrente BFM TV (239 000 spectateurs ; 5,5% de part de marché). Pour CNews, cela constitue un record d'audience historique sur cette plage horaire.