"Mort d'Yvan Colonna : Macron "pense à la famille du préfet Erignac"

COLONNA. Yvan Colonna est mort dans la soirée du 21 mars. Au lendemain du décès, alors que le gouvernement redoute des émeutes, ce sont avant tout les réactions politiques qui se multiplient, Emmanuel Macron assurant que ses pensées vont à "la famille d'Yvan Colonna" ainsi qu'à "celle du préfet Erignac".

Dans le coma depuis trois semaines, Yvan Colonna a finalement succombé à ses blessures. Plusieurs sources, dont la famille du prisonnier, ont annoncé la mort de l'indépendantiste corse dans la soirée du lundi 21 mars 2022 à l'hôpital de Marseille, trois semaines après son agression à la prison d'Arles. Après avoir confirmé le décès d'Yvan Colonna, les avocats de l'homme et de sa famille ont appelé à respecter le deuil des proches. "L'heure est au recueillement et dans un second temps, les responsabilités qui apparaissent avec évidence devront être assumées par les intéressés. [...] Dans quelques jours nous reprendrons les actions judiciaires que nous avons engagées", a indiqué Emmanuel Mercinier-Pantalacci, avocat d'Yvan Colonna, sur Franceinfo au lendemain de la mort de l'assassin du préfet Erignac. Le magistrat fait référence au "statut de détenu particulièrement signalé qui a été maintenu" pour Yvan Colonna et dont il juge le gouvernement français responsable et à "l'interdiction qui a été faite à Yvan Colonna de purger la peine près de son foyer contrairement à ce que prévoit la loi." Si Emmanuel Macron dirige ses pensées vers les proches d'Yvan Colonna, il n'oublie pas non plus "la famille du préfet Erignac", comme il l'a indiqué au micro de Ma France (France Bleu). En outre, le plus important dans le contexte actuel est selon lui que "les discussions se maintiennent".

Le transfert d'Yvan Colonna dans la prison de Borgo sur l'île de Beauté était une requête de longue date et les proches du défunt assurent aujourd'hui que si l'homme avait été transféré il n'aurait pas été agressé. Depuis le 2 mars 2022 et l'agression d'Yvan Colonna, les émeutes de nationalistes et d'indépendantistes se sont multipliées entrainant de nombreux débordements en Corse et la mort du détenu fait craindre de nouvelles manifestations virulentes sur l'île. Invité d'Europe 1 mardi 22 mars, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a appelé "au calme et au dialogue" promettant que "toute la lumière sera faite sur l'enchaînement qui a conduit à cette situation qui n'est pas acceptable". Le membre du gouvernement a présenté ses condoléances à la famille d'Yvan Colonna et assure que tous les moyens sont mis en œuvre pour obtenir le fin mot de l'histoire : une enquête judiciaire a été ouverte le 3 mars par le parquet national antiterroriste et le Parlement s'est aussi saisi de l'affaire avec des auditions. Gabriel Attal n'exclut pas l'hypothèse d'une faille dans le système pénitentiaire dénonçant un "dysfonctionnement grave". Le gouvernement a déjà tenté d'apaiser la situation et les heurts en Corse avec le déplacement du ministre de l'Intérieur sur l'île de Beauté en fin de semaine, Gérald Darmanin avait alors ouvert le dialogue sur l'autonomie de la région.

Yvan Colonna qui avait été reconnu coupable de l'assassinat du préfet de Corse-du-Sud, Claude Érignac, en 1998, purgeait sa peine en prison depuis 2003 lorsqu'il a fait l'objet d'une violente agression par un autre détenu, le 2 mars dernier, à la prison de Arles. Annoncé mort un temps, il se trouvait en réalité dans un coma post-anoxique, à la suite d'une privation d'oxygène dans le cerveau, comme l'avait indiqué l'un de ses avocats, Me Emmanuel Mercinier-Pantalacci. Admis à l'hôpital Nord de Marseille, celui qui est régulièrement appelé en Corse le "berger de Cargèse" se trouvait donc dans un état préoccupant. Une situation qui avait conduit la justice à lui accorder, jeudi 17 mars, une suspension de peine "pour motif médical". Le militant nationaliste corse est finalement décédé à l'âge de 61 ans.

Dès l'annonce de la mort d'Yvan Colonna le lundi 21 mars au soir, les réactions se sont multipliées, avec de nombreuses personnalités qui ont présenté leurs "condoléances à sa famille", à l'instar de Marie-Antoinette Maupertuis, présidente autonomiste de l'assemblée de Corse. Mais en Corse, les messages d'adieu réservés au militant indépendantiste corse sont avant tout portés sur le symbole qu'il est devenu pour l'ile : un étendard de l'indépendance, un homme "mort pour la Corse", tel que l'a posté Core in fronte, le principal parti indépendantiste. Pour marquer le coup, le parti a même accompagné son message d'une photo en noir et blanc du militant qui disait "A toi l'étreinte de cette terre". Le parti Femu a Corsica a de son côté réagit par un tweet en langue corse : "Yvan Colonna, patriote corse, bien vivant pour l'éternité !". Cet émoi s'est propagé jusqu'en Espagne, où d'autres indépendantistes, les catalans et les basques, ont rappelé ce qui les unissait au destin corse : ainsi, l'Assemblée nationale de Catalogne présente ses condoléances "à l'ensemble du mouvement indépendantiste corse", sans oublier de renouveler son "soutien aux mobilisations contestataires", tandis que le parti basque Sortu écrit : "Deux peuples, un combat. Solidarité et condoléances". Hormis quelques banderoles frappées du slogan "Etat français assassin" et les tweets de l'association de défense des prisonniers politiques corses, Sulidarita qui a scandé "Malheur à cet Etat français assassin", aucune émeute ni débordement n'ont été signalés sur l'ile le 21 au soir. L'heure est ainsi au recueillement… Et aux réactions politiques.

Yvan Colonna preso politiko korsikarra hil da, beste preso batek eraso egin ondoren. Doluminak senideei, lagunei zein Korsikako nazio askapen mugimenduari.



Heriotza hau ekidin zitekeen. Estatu frantsesaren espetxe politikak hil egiten du.https://t.co/rYfbaqtyYg pic.twitter.com/2plvx82u9j — SORTU Independentziarako #Indarra (@sortuEH) March 22, 2022

Compte Twitter du parti Sortu : "Le prisonnier politique corse Yvan Colonna a été tué après avoir été agressé par un autre prisonnier. Condoléances à sa famille, ses amis et le mouvement de libération nationale en Corse. Cette mort aurait pu être évitée. La politique carcérale de l'Etat français tue".

Au lendemain de la mort d'Yvan Colonna, Emmanuel Macron appelle au "calme et à la responsabilité en Corse et reste neutre en déclarant avoir une pensée "pour la famille du militant indépendantiste" autant que pour "celle du préfet Erignac". Lors de son passage sur Ma France (France Bleu), il s'est surtout alarmé que de "tels gestes" soient "commis dans nos prisons", avant de rappeler que l'objectif était que "les discussions se maintiennent, qu'elles se poursuivent et que nous puissions tous tout être attachés à ce que les Corses vivent mieux.". S'il est resté quelque peu évasif sur le contexte politique actuel de l'ile, pour beaucoup de politiciens et de partis en revanche, réagir à ce décès est l'occasion de rappeler leur positionnement vis-à-vis de la situation corse. Pour les députés de LFI par exemple, l'important a été d'assurer que ce tragique évènement ne serait pas arrivé sous leur responsabilité, comme l'illustre le tweet du député Eric Coquerel : "Si, comme demandé avec d'autres députés, il avait bénéficié d'un rapprochement, jamais cette tragédie ne serait arrivée.", ou celui d'un autre membre du parti, Ugo Bernacilis, qui estime que ce décès "signe un échec de notre justice et de ce gouvernement". Cette dernière phrase a été reprise à l'extrême droite de l'échiquier politique, par nul autre que le porte-parole du RN, Jordan Bardella qui, s'il dit "ne pas avoir de sympathie pour Yvan Colonna", estime lui aussi que le faute revient à la justice française qui n'a pas pris en compte la menace que représentait l'assassin d'Yvan Colonna, un "dangereux djihadiste", comme il l'a martelé lors de son passage dans l'émission Les 4 vérités de France TV. Il a ajouté que ce manquement "devrait entraîner la démission immédiate d'Eric Dupond-Moretti", le garde des Sceaux.

Le décès de #YvanColonna est une tragédie.



Il signe un échec de notre justice et de ce gouvernement, qui n'a pas su protéger et maintenir en vie l'un de ses détenus...



Pensées à sa famille et à ses proches. — Ugo Bernalicis (@Ugobernalicis) March 21, 2022

A l'inverse, pour l'ancien premier ministre Manuel Valls, l'essentiel a été d'apporter son soutien aux "figures de la République" : c'est ainsi qu'invité sur RMC, il a comparé le préfet Claude Erignac à l'enseignant Samuel Paty. Certains ont pris une voie médiane, comme Valérie Pécresse qui a déclaré sur CNews : "C'est un drame, et j'appelle à garder le calme et le sang-froid et à ne pas embraser la Corse". Pour celle qui a dit envisager "l'autonomie" de la région, le plus important était que les Corses restent dans "le calme et la retenue" le 21 au soir. Tandis que d'autres encore y ont vu l'occasion de vanter le programme de leur parti, à l'instar de Gilbert Collard, fervent soutien d'Eric Zemmour : "Yvan Colonna est mort. Son assassin est un djihadiste né au Cameroun : il y a longtemps que ce genre d'individu aurait dû retourner dans son pays, ce qui aurait été le cas si le "ministère de la remigration" proposé par Eric Zemmour était en place !".

Yvan Colonna violemment agressé en prison

Mercredi 3 mars, dans la matinée, Yvan Colonna, emprisonné à Arles depuis 2013, a été violemment agressé par un autre détenu. C'est au cours d'une séance sportive, dans la salle de musculation du centre pénitentiaire avance Le Figaro, qu'Yvan Colonna a été pris à partie et étranglé par un homme, pour des raisons qui n'ont pas encore été déterminées. Le Corse était seul dans la pièce, en train d'effectuer une séance d'exercices physiques, lorsqu'un autre détenu pénètre dans la pièce pour y faire le ménage, selon le récit du Monde. Le sexagénaire a, semble-t-il, été étranglé et étouffé avec un sac plastique après s'être fait piétiné et tabassé par ce co-détenu. Il a rapidement été transféré en urgence à l'hôpital d'Arles en fin de matinée, admis en réanimation et placé sous respirateur. Son pronostic vital était par ailleurs engagé dès son arrivée au centre hospitalier. Il a ensuite été transféré du côté de Marseille.

Qui est l'agresseur d'Yvan Colonna ?

Selon plusieurs médias, Yvan Colonna a été attaqué par Franck Elong-Abé, un détenu de nationalité camerounaise, condamné pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et ancien djihadiste en Afghanistan. France 3 Corse précise qu'il s'agit d'un homme de 36 ans, connu pour radicalisation islamiste. Avant d'être incarcéré à Arles, Franck Elong-Abé l'était à Condé-sur-Sarthe (Orne), dans une prison où il a été condamné à de multiples reprises pour plusieurs incidents, dont une prise d'otage en 2019 et une mise à feu de sa cellule.

Yvan Colonna condamné pour l'assassinat du préfet Claude Erignac

Le 6 février 1998, le préfet de Claude Erignac est abattu de trois balles de calibre 9mm dans le dos, tirées par un homme depuis un pistolet volé à des gendarmes quelques mois plus tôt. Dénoncé par les personnes avec qui il avait co-organisé son entreprise meurtrière, Yvan Colonna prend la fuite et est en cavale jusqu'au 4 juillet 2003, date à laquelle il est arrêté. Après un procès en première instance, un appel et un pourvoi en cassation, Yvan Colonna est définitivement condamné pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste". Il a toujours réfuté les accusations prononcées à son encontre.