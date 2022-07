Laurent Nunez : qui est le probable futur préfet de police de Paris ?

NUNEZ. Laurent Nunez est très fortement pressenti pour succéder à Didier Lallement à la tête de la préfecture de police de Paris. Qui est-il ?

Il devrait être le nouveau visage de l'autorité à Paris. Alors que Didier Lallement va quitter ses fonctions, Laurent Nunez devrait être sauf retournement de situation, officiellement nommé nouveau préfet de police de Paris mercredi 20 juillet 2022 lors du Conseil des ministres. Les rumeurs en ce sens allaient bon train depuis plusieurs jours, relayées par divers médias, ce que confirme BFM TV ce mardi 19 juillet. A 58 ans, ce haut-fonctionnaire est un visage de la lutte contre le terrorisme. Ancien directeur de la DGSI, il était, depuis deux ans, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Ex-préfet des Bouches-du-Rhône après avoir été directeur de cabinet de l'ancien préfet de police de Paris Bernard Boucault (2012-2015), Laurent Nunez était passé par le ministère de l'Intérieur entre 2018 et 2020 où il fut secrétaire d'Etat auprès de Christophe Castaner.

Le quinquagénaire va reprendre les rênes d'un maintien de l'ordre particulièrement décrié dans la capitale ces trois dernières années où l'usage de la force n'a pas été faite avec parcimonie, les gaz lacrymogènes et tirs de LBD ayant été légion au cours des manifestations, notamment lors de celles des Gilets jaunes. Une liste non exhaustive à laquelle s'ajoutent des évacuations de camps de migrants souvent musclées.

Surtout, Laurent Nunez va enfiler le costume de préfet de police à deux ans d'une échéance particulièrement importante pour Paris et la France : celle des Jeux olympiques de 2024. Un sacré défi logistique et dont l'encadrement sécuritaire sera un très gros morceau. D'autant plus après le fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des champions au stade de France.