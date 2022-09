Liz Truss : favorite pour succéder à Johnson mais déjà bousculée ?

TRUSS. Liz Truss devrait être désignée comme la nouvelle Première ministre du Royaume-Uni. Mais c'est dans un contexte très particulier qu'elle pourrait prendre la succession de Boris Johnson.

[Mise à jour le 1er septembre à 16h41] Les jeux sont (presque) faits. Liz Truss devrait devenir la prochaine Première ministre du Royaume-Uni, à l'issue du vote des adhérents du parti conservateur britannique qui se clôture ce vendredi 2 septembre 2022. Un mois après le début du suffrage, l'actuelle ministre des Affaires étrangères de Boris Johnson, auquel elle semble vouée à succéder, s'est une dernière fois mesurée à son adversaire, Rishi Sunak, l'ex-ministre britannique de l'Economie. Lors d'un ultime débat organisé à Londres -le 12e depuis le début de la campagne-, la quadragénaire a, à nouveau, défendu son projet dans lequel elle promet une baisse des impôts dès son arrivée à la tête du gouvernement. Pourtant, si elle est truste largement la victoire dans les sondages, la possible troisième femme de l'histoire installée au 10 Downing Street ne prendrait pas ses fonctions dans un climat serein.

Le Royaume-Uni est frappé de plein fouet par une violente inflation et la réponse d'une baisse des impôts que Liz Truss souhaite apporter ne semble pas correspondre aux attentes. La facture annuelle de gaz va littéralement doubler. Pour autant, la candidate au poste de Premier ministre n'entend pas mettre en place de gel des tarifs ou d'aides publiques afin d'aider les ménages à régler la note. Une différence de taille avec la France, notamment, à qui elle n'a pas particulièrement tendu la main au cours de la campagne.

Par ailleurs, un sondage Ipsos réalisé auprès de 2164 Britanniques et publié ce mardi 30 août indique que 51% d'entre eux souhaitent des élections générales anticipées, à savoir le renouvellement des 650 députés, initialement prévues qu'en janvier 2025. Dans la foulée, Yougov a indiqué que les intentions de vote étaient plus en faveur du parti travailliste (39%) que du parti conservateur (31%), lequel est actuellement majorité à la chambre des représentants. L'opinion britannique semble donc basculer plutôt à gauche. Si la voie vers le 10 Downing Street semble toute tracée pour Liz Truss, sa prise de fonction ne devrait pas être une sinécure.

Quel lien entretiendrait Liz Truss avec la France si elle devenait Première ministre ? Interrogée lors d'une réunion sur sa position vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de l'Hexagone jeudi 25 août, la candidate est restée très énigmatique. "Macron, ami ou ennemi ?", a demandé l'animateur de la soirée ? "Le jury est toujours en train de délibéré", a-t-elle lâché, avant d'ajouter : "si je deviens première ministre, je le jugerai sur ses actes et pas sur ses mots." De son côté, Emmanuel Macron lui a répondu que "la nation qui est le Royaume-Uni est une nation amie, forte et alliée", prévenant par ailleurs que "si on n'est pas capable, entre Français et Britanniques, de dire si on est ami ou ennemi – le terme n'est pas neutre –, on va vers de sérieux problèmes."

Liz Truss fait donc face à Rishi Sunak pour le poste de Premier ministre du Royaume-Uni et remplacer Boris Johnson. Ministre et secrétaire d'Etat sans discontinuer depuis 2014, la députée du parti conservateur s'est qualifiée pour le duel final de sa famille politique qui doit permettre de désigner le futur patron du Matignon de la monarchie. A 46 ans, elle a été choisie par les députés de son camp, tout comme Rishi Sunak. Sa candidature sera soumise au vote des membres du parti conservateur. Lors d'un premier vote des adhérents des députés du parti conservateur permettant de désigner le duel final, Rishi Sunak avait récolté 137 voix, devant Liz Truss (113 voix), laquelle avait devancé Penny Mordaunt (105 voix), secrétaire d'Etat au Commerce extérieur.

Liz Truss apparaît comme la favorite de cette élection interne au parti conservateur britannique et semble se diriger tout droit vers le poste de Premier ministre. Le 18 août, l'institut de sondage Yougov publiait une enquête réalisait auprès de 1089 membres du parti conservateur. 66% se prononçaient en faveur d'une victoire de Liz Truss, loin devant Rishi Sunak donc. Depuis l'annonce de son duel final face à son ancien collègue du gouvernement, jamais la quadragénaire n'a été inquiétée par son rival dans les sondages. Les résultats confirmeront-ils cette tendance ?

Quel est l'essentiel du programme de Liz Truss ?

Présentée comme plus conservatrice que son adversaire, Liz Truss défend une baisse des impôts, notamment sur les sociétés, promet d'annuler la hausse des prix de la sécurité sociale et de supprimer le prélèvement vert (une taxe environnementale sur le principe de pollueur-payeur). Affirmant qu'elle ne remettra pas en cause le Brexit, elle affirme, sur le plan environnemental, vouloir atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, tout en construisant de nouvelles centrales nucléaires, elle qui est opposée aux centrales photovoltaïques.

Si elle s'affiche aujourd'hui en fervente défenseuse du Brexit, Liz Truss ne s'est pas toujours prononcée en faveur d'une sortie de l'Union européenne. Au moment du réferendum de 2016, elle tenait même une position opposée... à savoir qu'elle souhaitait que le Royaume-Uni reste dans l'Union. "Je soutiens le "remain" (rester, ndlr) car je pense que c'est dans l'intérêt économique britannique et cela signifie que nous pouvons nous concentrer sur une réforme economique et sociale vitale chez nous", avait-elle tweeté le 20 février 2016, quatre mois avant le réferendum, qui avait vu le "leave" (quitter, ndlr) l'emporter d'une courte tête. "J'ai voté pour rester parce que j'étais préoccupée par l'économie", avait-elle confirmé, un an plus tard, à la BBC.

Depuis, c'est peu dire qu'elle a fait un revirement, décidée à soutenir le Brexit, justifiant fin juillet 2022, toujours auprès de la BBC avoir "pleinement embrassé le choix que le peuple britannique a fait." Avant d'ajouter : "j'avais tort et je suis prêt à admettre que j'avais tort. Certains des présages de malheur ne se sont pas produits et à la place, nous avons, en fait, ouvert de nouvelles opportunités."

Dans une interview au Telegraph, elle expliquait au printemps 2022 que "ce que j'ai vu à la fois dans mon travail dans le commerce et dans mon rôle de ministre des Affaires étrangères, c'est la nouvelle liberté et l'élan que le fait d'avoir une politique commerciale indépendante et une politique étrangère indépendante nous a permis de faire." Et affirmait : "si je pouvais revenir en 2016, je voterais pour partir."

Biographie de Liz Truss

De son vrai nom Mary Elizabeth Truss est née en 1975, dont les parents était infirmière pour la mère et prof de math pour le père, tous deux plutôt à gauche selon ses dires. Après avoir baroudé à travers le Royaume-Uni en raison de déménagements successifs de sa famille, elle intègre l'université d'Oxford et sort diplomée de philosophie, politique et économie. Investie dans la cause libérale-démocrate lors de ses études, elle s'oppose à la monarchie... avant de basculer du côté conservateur en 1996 et de se lancer en politique. Elle se présente pour devenir députée en 2001 et 2005, sans succès, puis est finalement élue en 2010. Deux ans plus tard, elle entre au gouvernement, au poste de sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Education, puis se voit confier tour à tour la direction du ministère de l'Environnement (2014-2016), de la Justice (2016-2017), le poste de numéro 2 du ministère de l'Economie (2017-2019), puis prend la tête du ministère du Commerce international (2019-2021), chargée dans le même temps des Femmes et des Egalités, avant d'être nommée ministre des Affaires étrangères en 2021. Malgré cette ascension fulgurante, Liz Truss fut une figure des... anti-Brexit (lire plus haut), avant de changer de position sur le sujet. Et de prendre la place de la figure de cette historique décision ?