Découvrez Poundbury, la ville imaginée par Charles III et sortie de terre en quelques années

Au sud-ouest de l'Angleterre, le roi Charles III suit de très l'évolution du bourg de Poundbury. Ce village a la particularité d'avoir été imaginé par le roi du Royaume-Uni.

Poundbury est l'un des plus importants projets de la vie de Charles III. C'est une ville construite sur une terre vierge, au début des années 1990, sous l'impulsion du roi avec le concours de plusieurs architectes. 30 ans après, le projet initial est presque terminé et la ville compte plus de 4 000 habitants. Charles III l'a souhaitée fidèle à sa vision de l'architecture, retranscrite dans A Vision of Britain, un livre paru en 1989. C'est-à-dire tourné vers le XIXe siècle, aux antipodes des constructions d'après-guerre que Charles III détestent.

Charles III a participé à la confection des plans, a supervisé régulièrement les travaux et se rend au moins deux fois par an à Poundbury. Son accession au trône a bouleversé ce rythme, car son planning s'est radicalement bouleversé. Mais sa volonté est toujours présente dans le développement de cette ville.

Le projet était moqué à ses débuts pour son apparence de carton-pâte digne d'un studio hollywoodien. Mais l'arrivée progressive de nouveaux habitants a changé la donne. Le village est devenu un quartier péri-urbain de Dorchester, ville de plus de 20 000 habitants.

Un cité "modèle" et conforme à la vision de Charles III

En y flânant, on découvre rapidement son aspect unique. Au micro de TF1, Jason Bowerman, directeur du développement immobilier pour le duché des Cornouailles, détaille le style de Poundbury : "Vous avez des endroits avec une architecture victorienne ou édouardienne, d'autres avec un style géorgien. C'est un mélange de différents styles sur 200 ou 300 ans." Les maisons sont donc récentes, mais elles semblent être centenaires.

À Poundbury, quasiment aucune trace de béton, mais plutôt de la pierre et des matériaux locaux. Le marquage au sol jaune n'apparaît pas, peu au goût du roi. Charles III impose ses règles dans la cité selon Françoise Ha, présidente de l'association des résidents de la ville : "Vous ne pouvez pas avoir une antenne de télévision visible sur le toit, vous ne pouvez pas laisser vos poubelles devant la maison, vous ne pouvez pas peindre votre porte de n'importe quelle couleur. Poundbury, vous devez avoir des cadres de fenêtre en bois, vous ne pouvez pas avoir de fenêtre en PVC dans votre maison, il faut en prendre soin et les repeindre régulièrement."

Après des débuts poussifs, la ville a gagné en charme et en intérêt des Britanniques puisque en dehors des 35% de logements sociaux, le reste des habitations ont vu leur prix s'envoler.