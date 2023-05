La relation entre les princes Harry et William abimée par les disputes et les choix médiatiques

Le livre du prince Harry n'est pas encore paru que déjà les révélations qu'il contient secouent la famille royale. Le prince William serait "triste" à la lecture des commentaires de son frère sur leur relation et leurs différentes disputes.

Un second violon, c'est ainsi que le prince Harry voit son rôle au sein de la famille royale britannique. C'est aussi sous cette étiquette que l'homme témoigne de ses relations, des plus compliquées, avec sa famille et la Couronne dans son livre sobrement intitulé Spare traduit par Le Suppléant et attendu mardi 10 janvier. Un titre qui en une seule expression en dit long sur l'état des relations entre Harry et son frère William, prince de Galles et destiné à régner sur le Royaume-Uni.

A plusieurs reprises et dans de longs paragraphes, le prince Harry s'étend dans son ouvrage sur ses échanges avec son aîné dont il était proche enfant, mais avec qui la fracture s'est aggravée au fil des ans. Un éloignement qui peine les deux frères à en croire leur déclaration respective. "Je voudrais renouer avec mon frère", a confié celui qui a pris ses distances avec la Firme dans une interview accordée à la chaîne britannique ITV et diffusée le 8 janvier avant de regretter l'absence de "volonté de se réconcilier" de la part de son frère William et de son père, le roi Charles III. Pourtant, le prince de Galles bouillonnerait face à la distance qu'a instaurée son frère entre eux. Plus, il serait "anxieux et triste" après la lecture des dernières révélations du fils cadet de Lady Diana selon un proche qui s'est entretenu avec le Sundy Times le 8 janvier 2023. "William se focalise sur sa femme et ses enfants. Il doit se concentrer sur eux et veiller sur le reste de la famille royale. En apparence, il compose bien avec tout cela, mais en réalité, il bouillonne", a conclu la source anonyme dans les colonnes du tabloïd.

Une réaction qui peut s'entendre après les lectures des passages dans lesquels Harry distille des sarcasmes et critiques sur son frère et la manière dont s'ajuste la famille royale sur un protocole très serré. Un protocole qui aurait poussé la Firme à faire bloc contre Harry et Meghan Markle, selon le couple exilé aux Etats-Unis depuis 2020. Le prince William a aussi pu être éprouvé par l'exposition de deux disputes qui l'ont opposé à son frère et racontées par ce dernier.

Des disputes fraternelles virulentes

Les mémoires du prince Harry qui doivent paraître le 10 janvier ont déjà vu certains extraits fuiter dans les médias. Deux de ces passages du livre reviennent sur des disputes qui ont éclaté entre les deux fils du roi Charles III. L'une d'elle aurait consommé la rupture entre Harry et le reste de la famille royale en 2019. Le prince William aurait qualifié Meghan Markle de femme "difficile" et "impolie" et se serait pris à son frère en l'"[attrapant] par le col", selon le récit d'Harry. "J'ai atterri sur la gamelle du chien, qui s'est brisée sous mon dos", précise ensuite le cadet dans l'extrait de son livre.

La seconde dispute aurait éclaté après les funérailles du prince Philip, l'époux de feu Elizabeth II, en avril 2021. Dans les extraits du livre Le Suppléant, on peut lire que les princes Harry et William et leur père le roi Charles III s'étaient réunis en privé par aborder le sujet brûlant du "Megxit" et l'interview accordée à Oprah Winfrey en février 2021. "Tu n'es jamais venu nous en parler. Tu n'es jamais venu m'en parler", aurait alors reproché le prince de Galles à son jeune frère avant se s'exclamer : "Écoute-moi, Harold, écoute ! Je t'aime, je veux que tu sois heureux !" Mais le discours passionné et réitéré du prince William n'aurait pas convaincu son frère qui aurait rétorqué : "Je ne pense vraiment pas que ce soit le cas" avant de reconnaître un amour fraternel mais d'insister sur l'obstination extraordinaire" de son aîné.

Harry et William, une dispute qui dure

Depuis quelques années, la presse people britannique se gargarise de rumeurs et de confessions de proches de William et Harry sur leur relation compliquée. Les observateurs sont nombreux à avoir vu une dégradation de cette relation en 2005. Et pour cause, comme l'écrit Harry dans son livre Spare, un événement les a considérablement éloignés : en janvier de cette année, il s'est rendu dans une soirée déguisé en nazi, il confie dans son livre l'avoir fait sur recommandation du couple Harry et William, hilares à cette idée. Sauf que le frère cadet a été sévèrement critiqué, à travers le monde, sans que son frère ne soit éclaboussé par le scandale. "L'une des plus grandes erreurs de ma vie", écrit-il dans Spare.

Harry et William peuvent-ils se rabibocher ? "J'aimerais retrouver mon père et mon frère", dit-il dans une interview donnée à la chaîne britannique ITV, diffusée dimanche 8 janvier, mais il ajoute aussi au sujet de la famille royale : "Ils ont l'impression qu'il est préférable de continuer à nous faire passer pour les méchants. La réponse du prince William pourrait être beaucoup moins sensationnaliste que les attaques formulées : selon des confidences de proches du prince héritier, celui-ci pourrait ne pas du tout réagir publiquement pour ne pas alimenter un feuilleton médiatique qui desservirait la famille royale. Il faut donc s'attendre à un silence de circonstance d'Harry, même si cette réserve aurait de quoi surprendre. Les services de Buckingham ont déjà riposté, le 3 janvier, indiquant au "Telegraph" que le roi a toujours "clairement dit à quel point il aime ses deux fils et qu'il a gardé les canaux de communication ouverts au cours des dernières années, malgré les nombreuses attaques de la Californie".

Un livre explosif pour la relation entre William et Harry

L'ouvrage Le Suppléant contient plusieurs longs paragraphes consacrés à sa relation avec son frère, autant dire que les tabloïds anglais auront de quoi alimenter un feuilleton sur plusieurs semaines pendant que la famille royale traversera la crise. Pour Harry, le livre a deux principales vertus : si l'on ignore le montant du chèque fait par son éditeur britannique Bentam Gb, on peut imaginer qu'il est considérablement conséquent. Le prince Harry s'est toutefois engagé à reverser des sommes gigantesques à plusieurs associations caritatives pour des enfants malades. Mais publier ce livre, c'est aussi une manière pour Harry de livrer sa version des faits dans un récit soigneusement rédigé avec l'assistance de JR Moehringer, journaliste lauréat du prix Pulitzer.

Le livre est présenté par l'éditeur français comme "d'une honnêteté brute et sans fard", un "livre qui fera date, plein de perspicacité, de révélations, d'interrogations sur soi et de leçons durement apprises sur le pouvoir éternel de l'amour face au chagrin". Une jolie manière de présenter un texte, de plus 500 pages, dans lequel le prince Harry développe un long propos pour expliquer sa prise de distance avec la famille royale et pourquoi ce qu'il appelle "L'institution" est selon lui un univers toxique. Quelques médias britanniques, The Guardian et The Sunday Times ont eu accès en avant première, en ont déjà donné quelques extraits et des commentaires généraux. Un déballage de la vie privée de la Firme qui pourrait éloigner d'avantage le coupe d'Harry et Meghan du reste de la famille royale. "Personnellement, je ne vois pas comment Harry et William pourront se réconcilier après ça", a commenté un proche de la famille auprès du Sunday Times.