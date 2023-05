Charles III a tenu la promesse faite à sa mère au sujet de son frère Edward

Comme promis par la reine Elizabeth II il y a plus de vingt ans de cela, le prince Edward s'est récemment vu remettre le titre de duc d'Édimbourg par son frère, le roi Charles III, qui a ainsi respecté la volonté de ses parents.

Le 10 mars dernier, le prince Edward, quatrième et dernier enfant de la reine Elizabeth II et de son époux le prince Philip, fêtait ses 59 ans. L'occasion pour son frère aîné de lui faire un cadeau un peu spécial, digne d'un souverain. En effet, Charles III a remis à cette occasion au benjamin de la fratrie le titre de duc d'Édimbourg. Un titre qu'il avait automatiquement hérité de son père à sa mort, étant son fils aîné, mais qui est inévitablement revenu à la Couronne lorsque le prince Charles a succédé à sa défunte mère, la reine Elizabeth II, sur le trône le 8 septembre 2022. En devenant le roi Charles III, le père de William et Harry a vu ses titres précédents revenir à la Couronne et donc devenir "redistribuables". Son fils aîné, William, avait notamment récupéré dans la foulée son titre de prince de Galles.

Il aura fallu patienter encore quelques mois et la bonne occasion pour que celui qui n'était que comte de Wessex depuis son mariage devienne enfin le duc d'Édimbourg que son père et sa mère souhaitaient qu'il soit. Car, comme le rappelle Histoires Royales, lors de son mariage avec Sophie Rhys-Jones en 1999, le prince Edward avait hérité - de manière assez surprenante pour un enfant de souverain - d'un seul titre de comte. En temps normal, les enfants du souverain obtiennent plutôt un titre ducal. Mais à l'époque, la reine Elizabeth II avait convenu avec son fils que celui-ci hériterait à terme du titre de duc d'Édimbourg de son père.

"Les nouveaux duc et duchesse d'Édimbourg sont fiers de perpétuer l'héritage du prince Philip dans la promotion des opportunités pour les jeunes gens de toutes les origines afin de leur permettre d'atteindre leur plein potentiel", a-t-il sobrement été indiqué dans un communiqué du Palais. Avant le prince Edward, le titre de duc d'Édimbourg avait déjà été remis à quatre reprises. La première fois, c'était en 1726 pour le prince Frederick, qui n'était autre que le fils aîné du roi George II. Puis, en 1764, c'est le prince William, frère du roi George III, qui s'était vu remettre le titre "commun" de duc de Gloucester et d'Édimbourg. Le prince Alfred, qui était, lui, le deuxième fils de la reine Victoria, avait ensuite obtenu ce titre en 1866. Enfin, en 1947, le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, l'avait à son tour reçu.