Prince George : sera-t-il roi d'Angleterre un jour ?

PRINCE GEORGE. Le prince George, premier fils de William et Kate Middleton, aura un rôle de taille lors du couronnement de son grand-père Charles III, le 6 mai 2023. Le deuxième héritier du trône sera au premier rang aux côtés du monarque.

[Mis à jour le 18 avril 2023 à 14h52] Le prince George, premier né du prince et de la princesse de Galles, William et Kate, n'échappe pas à l'objectif des appareils photo et des caméras lors de ses apparitions publiques. Le jeune garçon de 9 ans s'est même fait remarquer plusieurs fois pour son allure et son comportement déjà princiers et par ses quelques pitreries et/ou incartades qu'on pardonnerait à tous les enfants de son âge. Ce 6 mai 2023, lors du couronnement de Charles III, le prince George se trouvera de nouveau sous les flashs et pour cause : le petit-fils du roi suivra de près Sa Majesté, en tant que page, lors de la procession jusqu'à l'abbaye de Westminster.

Avec sept autres enfants membres ou amis de la famille royale britannique, le prince George accompagnera le roi d'Angleterre Charles III et la reine consort Camilla jusqu'à la couronne. Page aujourd'hui, le fils de William et Kate pourra un jour revêtir à son tour la Couronne d'Angleterre, à condition de s'armer de patience.

Le prince George peut-il devenir roi d'Angleterre ?

Fils aîné du prince William, le jeune George est le deuxième héritier du trône d'Angleterre dans l'ordre de succession, la première place revenant au prince de Galles et premier enfant du monarque au pouvoir. Logiquement, la couronne devrait donc, un jour, revenir au prince, mais cette passation de pouvoir ne devrait se faire que dans plusieurs décennies, après le décès - ou moins probablement l'abdication - du roi Charles III et du prince et futur roi William. Il est fort probable que le prince George monte sur le trône et soit couronné à un âge avancé.

Mais si le prince George n'accédait jamais à la fonction de roi ? L'hypothèse a déjà été émise par une experte de la famille royale Hilary Mantel en septembre 2021 auprès du Times. La romancière décédée en 2022 avait estimé que l'actuel prince de Galles serait le dernier souverain du Royaume-Uni avant que la monarchie britannique ne soit révolue. "Il est très difficile de comprendre ce que va devenir la monarchie dans le monde moderne lorsque ces personnes sont simplement considérées comme des célébrités", expliquait-elle privant - hypothétiquement - le prince George de trône.

Quel rôle pour le prince George au couronnement de Charles III ?

Tous les membres de la famille royale ou presque - Meghan, l'épouse du prince Harry, a confirmé son absence lors de la cérémonie du 6 mai - seront présents lors du couronnement, mais le deuxième héritier du trône tiendra une place particulière : il sera page du roi Charles III. Les pages sont huit jeunes garçons issus de la Firme ou proches des têtes couronnés et chargés d'accompagner le monarque lorsqu'il est mis à l'honneur. Le roi et la reine consort compteront quatre pages chacun et le prince George sera le premier à marcher dans les pas de Charles III sur le chemin de la nef de l'abbaye de Westminster.

La présence de George de Galles parmi les pages a été révélée le 4 avril par le palais de Buckingham. Les noms de sept autres pages ont été rendus publics au même moment. Du haut de ses 9 ans, le prince George sera le plus jeune page aux côtés d'enfants âgés de 10 à 13 ans. Malgré sa jeunesse, le prince George pourra compter sur son expérience puisqu'il était déjà page lors du mariage de son oncle Harry avec Meghan Markle en 2018.