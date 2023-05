Le stratagème de Charles III pour s'emparer de toute la fortune d'Elisabeth II

Charles III sera vraisemblablement le seul héritier de la fortune de sa mère : le roi a trouvé comment échapper à l'impôt, en privant ses frères Andrew et Edward et sa soeur Anne d'une part de la succession.

Le roi Charles III doit être l'unique bénéficiaire de la succession d'Elizabeth II. C'est ce que rapportent le Times et le Daily Mail, qui précisent que la somme en jeu est estimée à près de 650 millions de livres sterling. Charles III aurait pu partager l'héritage avec son frère Andrew, son frère Edward et sa soeur Anne, mais il a préféré s'appuyer sur un mécanisme financier lui procurant un avantage considérable : en vertu d'une décision du fisc britannique sur la fortune de la famille royale, aucun impôt sur les successions n'ait à payer sur les actifs si ceux-ci sont transférés de "monarque" à "monarque".

Charles a opté pour cette procédure, qui permet à l'argent royal de rester entre les mains de la famille royale - sans qu'une partie ne soit reversée dans les caisses de l'Etat (et de la collectivité britannique). Mais la transmission de "monarque" à "monarque" est indivisible. Pas d'argent reversé à la société et pas d'argent non plus reversé aux autres membres de la fratrie. Une décision qui créerait quelques remous ; selon le Daily Mail, qui s'appuie sur les propos d'un proche d'Andrew, celui-ci serait "désespéré" et regretterait amèrement d'avoir été privé de sa succession.

Auprès du journal, une source du palais du roi glisse tout de même que la reine Elisabeth II avait "pris des dispositions" pour ses autres enfants et qu'aucun n'aura à travailler dur. Des "subventions souveraines" sont attribuées aux frères et soeurs de Charles pour "couvrir leurs frais".