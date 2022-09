Famille royale : qui est qui ? Arbre généalogique et ordre de succession

FAMILLE ROYALE. Présente en intégralité aux obsèques de la reine Elizabeth II, la famille royale du Royaume-Uni est composée, dans sa sphère la plus réduite, de 23 personnes. Mais qui est qui par rapport à qui ? Et quel membre peut légitimement prétendre au trône ? Explications.

Ils sont sous le feu des projecteurs ce lundi. Tous les membres de la famille royale assistent, ce lundi 19 septembre 2022, aux obsèques de la reine Elizabeth II à Londres, à l'abbaye de Westminster. Mais qui est qui ? Comment savoir qui sont les enfants de la reine et l'ensemble des descendants ? Et qui sont les conjoints de tous ces membres ? Dans cette galaxie royale, un symbole de l'ère moderne : la reine Elizabeth II. Issue de la lignée des Windsor, elle a maintenu la dynastie familiale aux côtés du prince Philip, son époux décédé en 2021. Le couple a eu quatre enfants, lesquels ont donné naissance à huit petits enfants, entraînant l'arrivée de douze arrières petits-enfants. Aucun risque d'absence de descendance pour Elizabeth II. Et tous peuvent prétendre au trône. Mais pour la très grande majorité d'entre eux, s'installer un jour dans le costume de monarque revêt d'un improbable concours de circonstances. Pour y voir plus clair, Linternaute vous propose un arbre généalogique de la famille royale, à partir de la défunte reine.

Qui est qui dans la famille royale ? L'arbre généalogique

La famille royale du Royaume-Uni version XXIe siècle trouve donc son origine avec Elizabeth II, elle qui a régné de 1952 à 2022 sur la monarchie, la deuxième longévité la plus importante de l'histoire après Louis XIV (72 ans). Durant ces sept décennies, c'est une importante famille qui s'est développée. D'abord avec les naissances successives de ses quatre enfants, Charles, Anne, Andrew et Edward. Ces quatre enfants ont tous donné naissance à deux progénitures : William et Harry pour Charles, Peter et Zara pour Anne, Beatrice et Eugenie pour Andrew, Louise et James pour Edward. De ces descendants, douze autres petits ont vu le jour. Seuls Louise et James n'ont, pour l'heure, pas d'enfants, étant encore des adolescents.

Quel est l'ordre de succession sur le trône du Royaume-Uni :

Avec le décès de la reine Elizabeth II et la montée sur le trône de Charles III, tous ses héritiers sont remontés d'un rang dans l'ordre de succession. Un ordre qui est soumis à quelques règles, modifiées ces dernières années. La règle principale dit que le premier enfant du monarque actuel est l'héritier direct, puis le premier enfant de ce dernier, puis le premier enfant de celui-ci etc... Ainsi, aujourd'hui, William, premier fils de Charles, devrait être le prochain roi, suivi de son fils, Georges, lequel sera suivi lui-même par son premier enfant. S'il n'a pas d'enfant ou s'il refuse le trône, c'est sa sœur Charlotte qui en sera l'héritière, puis son premier enfant etc...

Dans l'ordre de succession ci-après, deux particularités sont à noter : Anne, deuxième enfant de la reine Elizabeth II, n'arrive qu'en 16e position, après ses frères Andrew et Edward et leur descendance. Pourtant, les deux frères sont nés après elle. En effet, jusqu'en 2013, l'ordre était établi par l'ordre de naissance, avec priorité pour les hommes. Ainsi, Anne s'est faite doubler par Andrew et Edward et leurs enfants et petits-enfants. C'est aussi pour cette raison que James, deuxième enfant d'Edward, est devant sa sœur Louise dans l'ordre de succession, bien qu'il soit plus jeune. La règle a cependant été abolie en 2013, avec un ordre de succession fixé par stricte primogéniture, mais toujours dans la lignée du premier héritier.

L'ordre de succession actuel de la famille royale :

William, 1er enfant de Charles George, 1er enfant de William Charlotte, 2e enfant de William Louis, 3e enfant de William Harry, 2e enfant de Charles Archie, 1er enfant d'Harry Lilibet, 2e enfant d'Harry Andrew, 3e enfant d'Elizabeth II Béatrice, 1er enfant d'Andrew Sienna, 1er enfant de Béatrice Eugénie, 2e enfant d'Andrew August, 1er enfant d'Eugenie Edward, 4e enfant d'Elizabeth II James, 2e enfant d'Edward Louise, 1er enfant d'Edward Anne, 2e enfant d'Elizabeth II Peter, 1er enfant d'Anne Savannah, 1er enfant de Peter Isla, 2e enfant de Peter Zara, 2e enfant d'Anne Mia, 1er enfant de Zara Léna, 2e enfant de Zara Lucas, 3e enfant de Zara

Alors que la reine d'Angleterre est décédée, pourra-t-on, un jour, voir à nouveau une femme sur le trône du Royaume-Uni ? Depuis le changement de règle dans l'ordre de succession, cela n'est pas impossible. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. En effet, après Charles, ce sont deux hommes qui se succéderont : son fils William, puis son petit-fils George. La première possibilité de voir une reine à Buckingham, c'est une abdication de George, permettant ainsi à sa sœur Charlotte de prendre sa place. L'autre possibilité est celle que George, lorsqu'il sera adulte, ait une fille comme premier enfant. Elle deviendrait alors son héritière directe.