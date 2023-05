L'adultère du prince William et le silence de la famille royale : la rumeur conspirationniste qui fragilise le couple princier

Les rumeurs sur l'infondée liaison entre le prince William et Rose Hanbury, une amie de Kate Middleton, illustre bien l'incapacité de la famille royale à lutter contre la machine médiatique et la presse people en particulier.

En tant que personnalités publiques connues dans le monde entier, les membres de la famille royale britannique font constamment l'objet de rumeurs plus ou moins farfelues. Certaines d'entre elles peuvent cependant avoir des conséquences explosives pour la Couronne britannique. C'est le cas des rumeurs qui, depuis 2019, affirment que le prince William aurait une relation extraconjugale avec Rose Hanbury. Cet ancien mannequin britannique est marié à David Rocksavage, le septième marquis de Cholmondeley. Elle occupe ainsi la fonction de marquise de Cholmondeley.

Si cette affaire ne reste qu'au stade de rumeurs, Rose Hanbury, son mari et leur fils Oliver devraient en tout cas être présents à l'abbaye de Westminster ce vendredi 6 mai, lors de la cérémonie du couronnement de Charles III. C'est en tout cas ce qu'affirme le tabloïd britannique Daily Mail dans un article publié ce vendredi 28 avril. Le Daily Mail indique par ailleurs que le fils de Rose Hanbury et David Rocksavage s'est vu confier le prestigieux rôle de page d'honneur lors du couronnement. Il y aura au total huit pages d'honneur lors de la cérémonie.

Tout a commencé en avril 2019, lorsque l'hebdomadaire de presse people américain In Touch a rapporté que le prince William aurait trompé sa femme avec Rose Hanbury, comme le rappelle Cosmopolitan. In Touch affirmait alors que Kate Middleton aurait été enceinte de leur troisième enfant, Louis, lorsque cette relation extraconjugale aurait débuté. Toujours selon l'hebdomadaire américain, quand Kate Middleton aurait parlé de ces rumeurs à son mari, ce dernier aurait rigolé, lui assurant que tout cela était faux.

Ces prétendues révélations avaient fait suite à d'autres rumeurs courant dans la presse britannique quelques jours auparavant, selon lesquelles des querelles entre Rose Hanbury et Kate Middleton avaient éclaté, alors qu'elles entretenaient auparavant des relations amicales. Kate Middleton aurait alors demandé à son mari d'écarter Rose Hanbury de leur cercle d'amis. Le site britannique The Cut rappelait d'ailleurs à l'époque que la résidence rurale du prince et de la princesse de Galles, située à Anmer Hall, dans le Norfolk, se trouve non loin de la résidence de Rose Hanbury et David Rocksavage, et que les deux couples évoluent dans les mêmes cercles de l'aristocratie britannique. Ils ont d'ailleurs été photographiés ensemble lors d'événements royaux. Aussi, Rose Hanbury était dans la même pièce que William et Kate lorsque la famille royale avait reçu Donald Trump à Buckingham Palace en juin 2019, comme le rappelle Cosmopolitan. En tant que marquise, l'ancien mannequin participe en effet à de nombreux événements de ce type avec son mari. En outre, la presse britannique présente David Rocksavage comme un ami du prince William.

Une affaire qui reste au stade de rumeurs

D'après le site d'information américain The Daily Beast, les avocats du prince William auraient à l'époque envoyé une lettre à au moins un média britannique ayant rapporté ces rumeurs de tensions entre les deux femmes, les avertissant de potentielles poursuites judiciaires. The Daily Beast rappelle cependant que les tabloïds britanniques ne faisaient pas directement référence à une potentielle relation extraconjugale entre William et Rose Hanbury comme cause des relations détériorées entre Kate Middleton et l'ancien mannequin. Richard Kay, reporter sur la famille royale pour le tabloïd britannique Daily Mail, avait par ailleurs assuré que ces rumeurs de rupture amicale entre les deux femmes étaient infondées, comme le rappelle The Cut. Fidèle à ses habitudes, la famille royale ne s'est pas exprimée publiquement sur le sujet, et cette affaire reste encore aujourd'hui au stade de rumeurs.

L'affaire de la prétendue relation adultère entre Rose Hanbury et le prince William est réapparue dans la sphère médiatique par le biais du mari de l'ancien mannequin, David Rocksavage. Selon les informations du journaliste Richard Eden du Daily Mail, publiées sur le site du tabloïd le 24 mars, le roi Charles III l'a nommé "lord-in-waiting", une fonction qui prévoit qu'il assiste à d'importantes cérémonies royales, mais aussi qu'il puisse représenter le souverain lors d'événements. David Rocksavage occupait auparavant la fonction de "lord-grand-chambellan", comme le rappelle Au féminin. Le fait que cette prestigieuse fonction ait été accordée au mari de Rose Hanbury a alors été présenté dans certains titres de presse people comme une humiliation pour Kate Middleton.

En décembre dernier, une petite phrase lancée par le prince Harry dans un trailer de la série documentaire Harry & Meghan avait également remis l'affaire sur le devant de la scène. "Ils étaient heureux de mentir pour protéger William mais ils n'ont jamais accepté de dire la vérité pour nous protéger", avait-il alors déclaré, sans préciser de quel scandale le palais de Buckingham avait voulu protéger le prince de Galles. Des déclarations vagues, qui avaient néanmoins été présentées dans certains titres de presse people comme une allusion au fait que la Couronne britannique aurait cherché à couvrir la relation adultère du prince William en ciblant son frère Harry.

Au vu du mutisme habituel de la famille royale au sujet des différentes rumeurs courant sur elle, on pourrait ne jamais savoir si cette relation adultère a eu lieu. En tout cas, Rose Hanbury, son mari David Rocksavage et leur fils Oliver devraient être présents pour la cérémonie du couronnement de Charles III à l'abbaye de Westminster le 6 mai prochain. Le tabloïd britannique Daily Mail l'a affirmé dans un article publié ce vendredi 28 avril dressant la liste des invités à la cérémonie. Le Daily Mail indique par ailleurs que leur fils Oliver sera l'un des huit pages d'honneur lors de la cérémonie. Un proche de la famille de Rose Hanbury a par ailleurs affirmé au site américain The Daily Beast qu'il "n'y a jamais eu d'hostilité entre Kate et Rose" et que ces rumeurs étaient infondées. Rose Hanbury était d'ailleurs présente lors des funérailles d'Elizabeth II, rapporte Newsweek.