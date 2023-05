Ces fromages français "odorants" sont adorés par Charles III, pour une raison précise

Charles III est britannique, personne n'est parfait. Mais il a pour lui une qualité inestimable : il aime les fromages français. Il voue une adoration à certains d'entre eux.

Le roi Charles III est un esthète et un amoureux des fromages français. Ses proches le savent, mais l'homme tient de tems en temps à le marteler publiquement. Ce fut le cas, notamment, lors d'une réception à l'Institut du quai Conti, en décembre 2015. Celui qui était encore prince de Galles y recevait le prix François Rabelais, décerné par la Fondation européenne pour l'alimentation et l'Iehca, qui honore les personnalités engagées en faveur de l'agriculture biologique et de la protection de l'environnement.

L'homme avait tenu à faire un discours, insistant sur la spécificité française dans les savoir-faire si divers mis en oeuvre dans la fabrication des fromages. Il avait insisté sur la nécessité, selon lui, de défendre la commercialisation des fromages au lait cru, en listant les fromages pour lesquels il voue un véritable amour de gastronome : "Dans une société bactériologiquement correcte, qu'adviendrait-il du brie de Meaux, du crottin de Chavignol ou du bleu d'Auvergne ? Dans un futur sans microbe et génétiquement modifié, quel espoir y aurait-il pour l'indémodable fourme d'Ambert ou l'odorant Pont-l'Évêque ? Charles avait également fustigé "l'obsession des autorisations, des catégories, de l'homogénéisation et de la pasteurisation qui provoqueront l'émasculation du robuste vieux roquefort" Et d'ajouter alors : "Il faut défendre l'histoire des cultures et la survivance de la vraie culture sans laquelle toute notre vie serait absolument insupportable".