Vieille de 700 ans, quelle est cette pierre sous la chaise du roi Charles ?

Parmi les traditions de la cérémonie du couronnement de Charles III figure la "pierre du destin". Un bloc de grès qui joue un rôle majeur dans les couronnements depuis des siècles.

Alors que la cérémonie de couronnement de Charles III va se dérouler ce samedi 6 mai, les préparatifs vont bon train pour une journée associée à des objets et à des traditions spécifiques dans le cadre de la monarchie britannique. L'événement, qui devrait attirer un public important du monde entier, va faire intervenir un objet, dont l'histoire remonte à près de mille ans : la pierre du destin. Récemment déplacée du château écossais d'Édimbourg à Londres en vue du couronnement, la pierre est un symbole sacré et ancien de la monarchie écossaise, utilisé depuis des siècles lors de l'investiture des rois et des reines.

Cette dalle de grès rouge pesant 150 kg est également connue sous le nom de "pierre de Scone" ou encore pierre du couronnement. La pierre du destin a des origines inconnues, bien qu'il existe de nombreuses hypothèses sur son histoire, dont certaines remontent aux temps bibliques. Elle était à l'origine conservée à l'abbaye de Scone, près de Perth, qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui. La légende dit que la pierre aurait été transportée de la Terre sainte à travers l'Égypte, la Sicile, l'Espagne et l'Irlande par avant d'être conservée dans un monastère à Scone, en Écosse, au IXe siècle.

Des origines écossaises

Elle aurait été utilisée pour le couronnement des rois écossais. Nombre de ces cérémonies ont eu lieu au palais de Scone, dans la ville de Perth, en Écosse, d'où le nom de la pierre. C'est assis sur cette pierre que les monarques étaient intronisés rois. Dans un premier temps, les rois écossais ne portaient pas de couronnes ni d'autres insignes. La pierre, l'un des rares objets présents lors des couronnements, est donc devenue un symbole important de la royauté écossaise, représentant un socle pour le royaume.

En 1296, le roi Édouard Ier d'Angleterre a volé la pierre aux Écossais et la fit intégrer à un nouveau trône à Westminster, connu sous le nom de "King Edward's Chair" (Chaise du roi Édouard). Elle a été incorporée dans une petite section située sous la chaise de couronnement en bois, commandée en 1308 pour l'abbaye de Westminster à Londres. Cette chaise a été utilisée lors des cérémonies de couronnement des monarques anglais et britanniques depuis Henri IV en 1399. Elle a également été utilisée lors du couronnement d'Élisabeth II.

Une pierre endommagée

Il est également arrivé que la pierre disparaisse ou soit endommagée. Au début du XXe siècle, des femmes militant pour le droit de vote dans le pays, ont fait exploser une bombe près de la chaise, ce qui a endommagé à la fois la chaise et la pierre.

Le jour de Noël 1950, quatre étudiants écossais nationalistes ont retiré la pierre de l'abbaye de Westminster. Trois mois plus tard, on la retrouve à près de 800 kilomètres de là, dans l'abbaye d'Arbroath, en Écosse, un bâtiment depuis longtemps associé à l'indépendance écossaise, puisque c'est là que les nobles écossais ont juré leur indépendance vis-à-vis de l'Angleterre au XIVe siècle. La pierre a donc été mêlée à la cause du nationalisme écossais. En 1996, la pierre a été officiellement rendue à l'Écosse.