Ce château "fantôme" est une peinture de Charles III (et vous auriez pu vous l'offrir en déboursant 6500 euros)

Passionné de peinture, le roi Charles III a peint des centaines d'aquarelles. Si le souverain reconnaît lui-même qui ces œuvres ne sont pas les plus belles, certaines ont été vendues chères et ont rapporté des millions de livres.

C'est une passion discrète et méconnue du roi Charles III : l'aquarelle. Le souverain cultive un goût prononcé pour la peinture depuis sa tendre enfance et il produit ses propres œuvres depuis les années 1960. Après tant d'années d'exercice, Charles III est l'auteur de près de 700 peintures, mais il assure ne se faire "aucune illusion" quant à la qualité de ses toiles. Son style en revanche s'est affirmé et ce sont les paysages que le monarque préfère peindre.

Trouvant "la photo peu satisfaisante", il préfère mettre en couleurs ses souvenirs de voyage, des contrées écossaises ou galloises, aux édifices et villages de Provence en passant par les paysages de Roumanie ou de Tanzanie. Ces aquarelles "représentent ma forme particulière d'album photographique, et comme telles, ont beaucoup d'importance pour moi", confiait le roi Charles III dans un texte introductif de son exposition de 50 œuvres à la Garrison Chapel de Londres, en début d'année 2022. L'artiste amateur décrivait aussi l'aquarelle comme "un des exercices les plus relaxants et thérapeutiques […] qui rafraîchit certaines parties de l'âme, que d'autres activités ne peuvent pas atteindre".

Une aquarelle de Charles III vendue plus de 6 500 euros

Si les aquarelles du roi Charles III ne sont pas les plus belles, du propre aveu de l'artiste, elles s'exposent. Quelques expositions ont été organisées lors des anniversaires du roi peintre comme en 1998 et 2018 pour ses 50 et 70 ans. Et les peintures du souverain ont trouvé leur public puisque grâce à elles, ce sont plusieurs millions de livres – deux millions entre 1997 et 2016 selon la famille royale – qui ont été récoltés et reversés à des associations caritatives soutenues par la Prince's Foundation.

​​​​​​Aucune aquarelle de Charles III n'a été vendue, les recettes proviennent des lithographies des aquarelles mises en vente lors des expositions ou de manière permanente dans certaines demeures de la famille royale. Une seule peinture fait office d'exception : une aquarelle du château de Balmoral datant de 2001, vendue aux enchères en octobre 2022 et achetée pour 5 737 livres, soit 6 589 euros, alors qu'elle était estimée au départ à 600 livres. Une envolée du prix due en partie à l'identité de l'auteur, mais aussi au décès de la reine Elizabeth dans cette demeure écossaise en septembre 2022. Cette aquarelle est à visualiser sur le site de ventes aux enchères britannique qui a opéré la transaction. Elle représente le château dans une très étrange représentation, dans un blanc immaculé, presque fantomatique.