Prince Andrew : un chèque pour enterrer les accusations d'agressions sexuelles

Andrew, présenté comme le fils préféré d'Elizabeth II est détesté au Royaume-Uni. Son frère Charles III, désormais roi, ne lui accordera aucune place officielle à ses côtés.

Il s'agissait d'une blessure intime pour la reine Elizabeth, qui l'avait elle-même privé de ses insignes militaires et relevé de ses fonctions au sein de la monarchie : les accusations d'agressions sexuelles ciblant le prince Andrew laisseront des trace indélébiles sur la famille royale. Considéré comme un héros militaire pour son engagement dans la guerre des Malouines en 1982, le prince Andrew est désormais détesté par la plupart des Britanniques. La reine le savait. C'est sans doute pour ça qu'elle avait tenu, lors de ses dernières apparitions publiques, se montrer à son bras, comme pour manifester le pardon qu'elle lui avait accordé.

Son frère Charles, devenu roi, ne compte pas lui accorder le moindre rôle public, Andrew devrait assez naturellement disparaître des cérémonies et des événements protocolaires, pour ne pas parasiter la nouvelle dynamique que souhaite impulser le nouveau monarque. Seul privilège : le prince Andrew a accepté de prendre en charge les chiens de la reine, les corgis adorés d'Elisabeth II.

La mort de la souveraine, au-delà de l'émotion suscitée, a agi sur la famille royale comme un révélateur de popularité. Andrew, frère du roi Charles III, a été pris à partie par une personne présente à Edimbourg, lors du cortège funéraire organisé à Edimbourg le 12 septembre. Durant le défilé, alors que le prince Andrew marchait derrière le cercueil de sa mère, un homme a hurlé : "Andrew tu es un vieux pervers". Une intervention qui a valu à son auteur d'être interpelé par les forces de l'ordre, mais qui a aussi fait le tour du monde, en vidéo, sur les réseaux sociaux. Cet incident vient rappeler que dans l'opinion publique britannique, le prince Andrew est frappé du sceau de l'infamie.

Quelles sont les accusations portées à l'endroit du prince Andrew ?

Celui qui a été longtemps présenté comme le "fils préféré de la reine" s'est retrouvé impliqué dans un scandale d'agressions sexuelles du fiat de ses liens avec Jeffrey Epstein. L'une des victimes du milliardaire, Virginia Roberts Giuffre a accusé également le prince Andrew d'avoir eu des rapports sexuels avec elle, moyennant rémunération, alors qu'elle n'était âgée que de 17 ans au moment des faits, en 2001, sur l'île privée des Caraïbes d'Epstein, mais aussi à Londres et à New York. Le prince Andrew a toujours contesté les faits, mais les révélations qui se sont succédées sur le trafic sexuel orchestré et organisé pendant des années par Jeffrey Epstein a donné une épaisseur considérables à ces accusations.

Un accord financier avec Virginia Giuffre pour éviter un procès

En février 2022, les poursuites judiciaires visant le prince Andrew ont été abandonné, à la suite d'un accord financier. " Virginia Giuffre et le prince Andrew sont parvenus à un accord à l'amiable" , avait publiquement annoncé l'avocat de Mme Giuffre, sans que les termes du contrat soient révélés. Le document judiciaire dévoilé à l'époque indiquait simplement que le prince Andrew avait "l'intention de faire un don important à l'organisation de Virginia Giuffre qui soutient les droits des victimes". Etait également écrit dans ce même document : "Le prince Andrew n'a jamais eu l'intention de dénigrer Mme Giuffre, et il reconnaît qu'elle a souffert à la fois en tant que victime établie d'abus et à la suite d'attaques publiques injustes". Par cette démarche, le prince Andrew évitait alors la tenue d'un procès, qui aurait considérablement embarrassé la famille royale. Il n'est par ailleurs nulle part fait mention de regrets concernant un écart de conduite de sa part avec Virginia Giuffre.

Andrew mêlé à l'affaire Epstein

Si le prince Andrew est aussi impopulaire, c'est notamment pour la manière dont il a défendu Jeffrey Epstein en 2019. On lui a beaucoup reproché un manque d'empathie vis-à-vis des victimes d'Epstein, après avoir assuré n'avoir jamais "soupçonné" d'abus sexuels de la part de son ami. Face à la tempête médiatique, le prince avait choisi de se retirer de la vie publique et de ne plus assurer ses fonctions officielles. "Il est devenu clair pour moi ces derniers jours que les circonstances de mes liens passés avec Jeffrey Epstein sont devenues une perturbation majeure du travail de ma famille et du [mien]", avait-il écrit dans un communiqué officiel en 2019. Une démission qui avait induit le transfert de son bureau de Buckingham Palace et de son équipe à son domicile privé de Windsor. Les avocats des victimes de Jeffrey Epstein, accusé de prostitution de jeunes filles mineurs, avaient en outre sommé le prince Andrew de témoigner sur les activités du milliardaire américain, qui s'est suicidé en prison en août 2019.

Une interview ratée accordée à la BBC

En novembre 2019, le prince Andrew avait souhaité éteindre l'incendie de l'affaire Epstein en donnant une interview à la BBC. Celle-ci a été jugée catastrophique par la presse britannique. De nombreux observateurs lui ont reproché de ne pas avoir l'air "conscient du sérieux de l'affaire, riant et souriant pendant l'interview", rapportait alors le quotidien britannique The Guardian. Les arguments du prince Andrew avaient aussi largement été remis en question ou moqués par la presse, à commencer par l'alibi invoqué par le septième héritier de la Couronne. Ce dernier avait en effet affirmé se trouver dans un restaurant de la chaîne Pizza Express, à Woking, au sud de Londres, au moment des faits dont il est accusé. Le prince Andrew s'est ensuite lancé dans des explications confuses sur la description faite par Virginia Roberts de ce dernier, transpirant abondamment sur la piste de danse d'un club londonien en 2001. "Impossible", selon le frère du prince Charles, en raison d'une maladie liée à une montée d'adrénaline pendant la guerre des Malouines en 1982, où il était pilote d'hélicoptère.