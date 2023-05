Il n'y a pas que le Royaume-Uni : Charles III règne aussi sur tous ces pays

Charles III sera officiellement couronné roi du Royaume-Uni ce samedi 6 mai, mais il est aussi à la tête des royaumes du Commonwealth. Si le souverain en est officiellement leur chef d'État, ces pays sont de plus en plus à vouloir devenir des républiques.

Le samedi 6 mai 2023, Charles III sera officiellement couronné roi du Royaume-Uni. Mais le monarque est également à la tête de 14 autres États depuis la mort d'Elizabeth II. Ces pays forment les royaumes du Commonwealth.

Ils ont bien le même roi, mais chaque couronne est bien différente car chaque royaume à sa propre souveraineté. Cela explique en partie les nombreux déplacements de la famille royale à travers le monde. Ils ont des rôles diplomatiques à assumer dans tout le Commonwealth.

Ces États sont issus de l'Empire colonial britannique. Malgré leur indépendance, ils ont pour point commun d'avoir conservé le roi du Royaume-Uni comme chef d'État.

Ces royaumes sous tous régis par le système de Westminster qui est le régime parlementaire en fonction au Royaume-Uni. Le palais de Westminster étant le siège du Parlement britannique.

Voici la liste des royaumes du Commonwealth :

Antigua-et-Barbuda, situé dans les Antilles et proche de la Guadeloupe et indépendant en 1981.

Australie, le "pays-continent" de l'Océanie, indépendant en 1901.

Bahamas, un archipel entre Cuba et les États-Unis, indépendant en 1973.

Belize, situé en Amérique centrale, indépendant en 1981.

Canada, au nord des États-Unis, indépendant en 1867.

Grenade, îles des Antilles, indépendante en 1974.

Jamaïque, localisée dans les Antilles, indépendante en 1962.

Nouvelle-Zélande, archipel en Océanie, indépendante en 1907.

Papouasie-Nouvelle-Guinée, archipel en Océanie, indépendante en 1975.

Saint-Christophe-et-Niévès, îles des petites Antilles, indépendant en 1983.

Sainte-Lucie, île des Antilles, indépendante en 1979.

Saint-Vincent-et-les-Grenadines, deux îles des petites Antilles, indépendant en 1979.

Iles Salomon, archipel en Océanie, indépendant en 1978.

Tuvalu, archipel polynésien, indépendant en 1978.

Plusieurs de ces royaumes souhaitent se séparer de la monarchie

Certains de ces royaumes aspirent à sortir de ce régime monarchique pour devenir des républiques. La Barbade est le dernier État du Commonwealth à l'être devenu en 2021. Le jeudi 4 mai 2023, la ministre jamaïcaine chargée des questions constitutionnelles, Marlene Malahoo Forte s'est exprimée au micro de Sky News : "Le moment est venu. La Jamaïque aux mains des Jamaïcains". Elle a alors détaillé son argumentaire : "Les Jamaïcains ne s'identifient pas au roi Charles. Il est tout ce qu'il y a de plus étranger pour nous."

Le Premier ministre du Belize partage cette aspiration républicaine. Au quotidien The Guardian, il confie qu'il est "fort probable" que son État devienne une république. Le Figaro rappelle que : "Le gouvernement du Belize a voté l'an dernier une loi visant à créer une commission constitutionnelle qui doit étudier plusieurs pistes de réformes, dont la transformation du pays en république."

Le passé colonial de l'empire britannique est aussi une raison à cette volonté d'émancipation. Cette semaine, des représentants des peuples autochtones et de nombreux politiciens du Commonwealth ont exigé que le roi Charles III présente des excuses officielles pour les effets de la colonisation britannique, fasse des réparations en redistribuant les richesses de la couronne britannique et restitue les artefacts et les restes humains présents dans les musées du Royaume-Uni.

La famille royale n'a jamais présenté d'excuses officielles, Charles III se limitant à qualifier l'esclavage de "terrible atrocité", tandis que son fils William avait exprimé sa "profonde tristesse". Le Premier ministre du Belize, dans son interview au Guardian, s'est ému face au refus de Rishi Sunak, Premier ministre britannique, de présenter des excuses pour le rôle du Royaume-Uni dans le commerce triangulaire. Sunak s'est défendu face à son Parlement : "Je pense que nous devrions nous concentrer, bien sûr sur la compréhension de notre histoire dans toutes ses composantes, et ne pas s'en détourner, mais nous assurer que nous avons aujourd'hui une société inclusive et tolérante pour les gens de toutes origines."