Les courses sont plus chères dans ces départements, presque 1000 euros d'écart constatés !

Une étude révèle que le prix des courses en magasin diffère selon les départements. Certains Français payent vraiment plus que d'autres !

Faire ses courses représente une part considérable du budget des Français. Qu'on remplisse son caddie dans une enseigne de la grande distribution – comme plus de 90% des Français –, ou qu'on privilégie les petites surfaces de proximité, la facture grimpe vite et peut atteindre des milliers d'euros par an. Pour une famille de quatre personnes, elle tourne en moyenne entre 4 500 et 5 000 euros par an.

Et vous l'aurez peut-être constaté lors de vos déplacements, mais cette addition peut varier considérablement en fonction du département. Le prix du même paquet de pâtes ou du même litre de lait n'est pas identique sur tout le territoire. Une récente étude du cabinet A3 Distrib, présentée sur RTL le 25 août, a passé au crible quelque 7 000 magasins et a révélé des écarts de prix impressionnants : près de 1 000 euros de différence sur une année pour un même panier de produits.

Selon l'étude, ce sont les habitants de l'Ouest qui s'en sortent le mieux. Les Côtes-d'Armor et la Vendée arrivent en tête des départements les moins chers, avec un indice de 96,8 (soit 3,2% en dessous de la moyenne). Suivent la Mayenne (96,9), les Deux-Sèvres (97,3) et l'Eure-et-Loir (97,5). Plus largement, la Bretagne et les Pays de la Loire affichent des prix presque toujours inférieurs à la moyenne nationale.

À l'inverse, l'Île-de-France figure parmi les zones les plus coûteuses. À Paris, le ticket de caisse est environ 19,7% plus élevé que la moyenne nationale, soit une différence de 23% avec Côtes-d'Armor. Ce qui représente près de 1 000 euros supplémentaires par an pour le même panier ! Dans le peloton des départements les plus chers, on retrouve aussi les Hauts-de-Seine (112,3), la Seine-Saint-Denis (108,3), le Val-de-Marne (109,5%) et, plus au sud, les Alpes-Maritimes (106,8).

Alors pourquoi les distributeurs appliquent-ils des prix différents selon la ville ? Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer : le premier concerne les charges des magasins, notamment le loyer. Il est évident qu'il est plus élevé à Paris qu'à St Brieuc. Vient ensuite la concurrence : les grandes enseignes comme Leclerc, Super U ou Intermarché sont historiquement implanté dans l'Ouest, se livrant à une bataille des prix féroce, ce qui entraine une baisse de la facture pour les consommateurs.

Enfin, une raison que peu osent avouer, mais qui reste pourtant bien réelle : l'adaptation au profil des clients. Dans les zones au pouvoir d'achat élevé ou très touristiques, comme Paris ou Nice, les enseignes n'hésitent pas à gonfler leurs tarifs. Une manière discrète de tirer profit d'une clientèle jugée "capable de payer".