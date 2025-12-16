"Ils n'allument plus le chauffage en hiver" : comment un couple a réussi à prendre sa retraite à 40 ans

Grâce à plusieurs techniques et une organisation millimétrée, ce couple est déjà à la retraite à seulement 40 ans. Ils dévoilent leurs secrets.

Grâce à une technique pour le moins particulière et une gestion financière des plus rigoureuses, ce couple a réussi à prendre sa retraite à seulement 35 et 40 ans. Katie et Alan, deux Britanniques, sont parvenus à cette prouesse grâce à des investissements ciblés et à une épargne dont la gestion a été poussée à l'extrême. Selon les informations du Daily Mail, ils ont accumulé une fortune d'environ 2,3 millions d'euros, ce qui leur permet aujourd'hui de vivre sans travailler.

"On a transformé l'épargne en jeu", confie Katie. "Ce n'était jamais une corvée, mais une source de créativité et de liberté", poursuit-elle dans les colonnes du journal. Parmi leurs principales sources d'économie : le chauffage. "Nous n'allumions pas le chauffage en hiver, sauf quand ma mère venait nous rendre visite", explique-t-elle. "On peut prendre sa retraite quand ses investissements couvrent ses dépenses courantes", précise Alan.

Le couple a surtout diversifié ses investissements en misant sur des fonds indiciels mondiaux à très faibles frais. Tous deux ont pris leur retraite en 2019 et disent avoir constitué un patrimoine "équivalent à 25 fois leurs dépenses annuelles", peut-on lire. Désormais, ils proposent des formations gratuites pour aider d'autres personnes à atteindre l'indépendance financière. Leur message est simple : avec discipline et planification, une retraite anticipée est possible pour beaucoup.

Katie et Alan disent avoir procédé par étapes pour parvenir à un tel résultat. Ils ont commencé par se constituer un fonds d'urgence. Ils n'ont jamais contracté de dettes à taux d'intérêt élevé (plus de 6%), contrairement à ceux qui doivent les rembourser au plus vite. Ils ont ensuite supprimé toutes les dépenses superflues.

Pour cela, des habitudes simples font la différence : ils préparaient leurs repas en grande quantité, emportaient leur déjeuner au travail et ont évité d'augmenter leur train de vie malgré l'augmentation de leurs revenus. Ils ont ensuite cherché des moyens d'augmenter encore un peu plus leurs revenus, plutôt que de simplement réduire leurs dépenses.

Alan a par exemple créé sa propre entreprise, quant à Katie, elle a quitté son poste en entreprise pour devenir consultante, augmentant son salaire. Ils ont aussi investi autant que possible, notamment via des produits avantageux comme le PEA et le PERP. Enfin, le couple a automatisé les virements à chaque paie, afin que leurs futurs employés soient toujours payés. Avec ce système : aucun retard et pas de perte de temps car le temps, c'est de l'argent, du moins pour ce couple britannique.