"Sujet de physique-chimie au bac (spécialité) : à quelle épreuve s'attendre ?"

SUJETS PHYSIQUE CHIMIE. Les lycéens de Terminale ayant suivi l'option physique-chimie seront évalués sur cette matière pour l'examen du bac. Quelle épreuve les attend les 20 et 21 mars ?

Première partie de l'examen du bac, les épreuves de spécialité approchent. Les lycéens ont choisi quelles matières étudier, conscients qu'ils seraient évalués sur ces disciplines pour l'obtention du diplôme du baccalauréat. Ceux qui ont opté pour des cours de physique-chimie en Première et ont renouvelé ce choix en Terminale plancheront donc sur l'épreuve associée les lundi 20 et mardi 21 mars, de 14h à 17h30 en France métropolitaine et à Mayotte, de 8h à 11h30 dans les autres départements d'outre-mer. Pas de panique, personne ne passera l'examen deux fois. Deux sessions sont toutefois organisées, avec des sujets différents d'un jour sur l'autre, pour permettre à tous les candidats de passer l'épreuve. Les 11 examens de spécialités sont regroupés sur trois jours, ce qui peut compliquer l'organisation des examens.

3h30 d'épreuve donc pour la partie écrite de l'examen, car la note de physique-chimie, qui vaut coefficient 16 pour la moyenne du bac, tient aussi compte d'une épreuve pratique d'une heure organisée plus tard, selon un calendrier propre aux lycées. La partie écrite de l'épreuve de spécialité représente toutefois 80% de la note et se joue sur trois exercices indépendants les uns des autres. Pour varier les plaisirs, chaque exercice est susceptible de porter sur des notions ou des thèmes différents mais compris dans le programme de Terminale. L'objectif est de faire appel au raisonnement scientifique, aux connaissances et aux capacités du candidat pour résoudre des problèmes ou comprendre un phénomène scientifique. Côté sujet, plusieurs possibilités mais aucune surprise. Les lycéens seront évalués sur certains des quatre grands thèmes du programme de Terminale : "constitution et transformation de la matière", "mouvement et interactions", "l'énergie : conversions et transfert" ou "ondes et signaux".

Quoi de mieux pour se préparer à une épreuve que de consulter les sujets des années précédentes ? Linternaute vous donne un accès direct à une proposition de corrigé des derniers sujets. Un professeur agrégé s'est chargé de rédiger les réponses et les développements attendus lors de l'épreuve pour livrer un corrigé complet et détaillé de l'examen aux candidats du bac.

Sur les deux sujets du bac 2022, le premier proposait un exercice principal, noté sur 10 points, axé sur la chimie avec l'étude des comportements des molécules en lien avec le colorant E127, quand les autres exercices traités de la physique du jonglage ou du fonctionnement d'un défibrillateur cardiaque. L'ordre des exercices s'est inversé dans le deuxième sujet avec un premier exercice porté sur la physique et l'observation de la planète mars, tandis que les autres problèmes s'intéressaient à l'arôme de vanille ou au fonctionnement des piles. Pour chaque sujet, les étudiants disposaient de documents pour aider leur réflexion. A noter que l'utilisation de la calculatrice est le plus souvent autorisée, sauf indication contraire sur la première page de l'examen.

Après l'épreuve écrite de physique-chimie des 20 et 21 mars, l'épreuve pratique, elle, durera une heure. La date est choisie au cas par cas par les lycées. Quant au sujet, chaque académie retient un certain nombre de situations d'évaluation parmi celles disponibles sur la banque nationale de sujets de l'Education nationale. Au moment de l'examen, le candidat tire au sort une situation d'évaluation "parmi un sous-ensemble, renouvelé par demi-journée, d'au moins deux situations d'évaluation à dominante physique et deux situations d'évaluation à dominante chimie", selon le ministère. Il a ensuite une heure pour réaliser les manipulations demandées.

Si les épreuves de spécialités se tiennent plusieurs mois avant les épreuves écrites de philosophie, de français ou le grand oral, les résultats seront publiés au même moment pour tous les examens du baccalauréat, soit le mardi 4 juillet 2023. Pour rappel, l'examen de physique-chimie étant composé de deux parties, la note finale est obtenue en multipliant par 0,8 la note de l'épreuve écrite et par 0,2 celle de l'épreuve pratique.