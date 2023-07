Derrière la note 10,01 au bac, un secret de profs que personne ne veut vraiment avouer...

On peut obtenir son bac sans avoir la moyenne au départ. On vous explique comment c'est possible.

Le baccalauréat... S'il ne semble plus représenter le même poids symbolique qu'avant (de récents témoignages de jeunes placent l'obtention du permis bien avant celle du bac dans les rites de passage qu'ils considèrent comme les plus importants !), ce sésame reste capital. L'examen de fin de scolarité a aujourd'hui 215 ans et de nombreuses théories plus ou moins avérées circulent autour de son attribution. D'autant plus à l'approche de l'officialisation du verdict du baccalauréat, le 4 juillet prochain, pour les quelque 700 000 candidats de cette session en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Parmi les on-dit sur le bac, on trouve régulièrement l'idée selon laquelle "Avoir 10,01/20, c'est avoir un bac 'donné' ". Et cette rumeur se révèle plutôt vraie. Suite à l'étape de la correction des copies par les professeurs, des commissions d'harmonisation des notes se rassemblent. Elles se composent d'enseignants-correcteurs et sont présidées par un des enseignants, sous la responsabilité d'un inspecteur qui supervise plusieurs jurys.

Comme l'a récemment indiqué à France 3 Régions Mathieu Mahéo, enseignant de français au lycée Anita Conti de Bruz (35) et Secrétaire Académique du SNES-FSU Bretagne, "l'idée, c'est de voir s'il n'y a pas trop d'écart entre les établissements. On regarde aussi si un correcteur est très éloigné de la moyenne des notes attribuées par le jury auquel il appartenait quand il a reçu ses copies à corriger. S'il y a un écart important, on réajuste."

On peut revaloriser un 9,2 en 10 pour éviter le repêchage

Après examen du dossier scolaire, plus ou moins favorable, quelques points ou centièmes de points peuvent être attribués à certains candidats. On donne généralement un "coup de pouce" aux lycéens dont la note se situe en-dessous mais proche de la moyenne, en les hissant tout juste au-dessus du 10/20, ce qui leur évite le rattrapage. Et la note alors attribuée est le fameux "10,01". Au cas par cas, le jury d'harmonisation peut aller jusqu'à revaloriser un 9,2 en 10, par exemple, pour éviter le repêchage.

Attention, cela ne veut pas dire que tous les élèves dépassant de justesse la moyenne dans leur note finale du bac ont bénéficié de ce coup de pouce. Ce système fonctionne par ailleurs aussi pour les candidats proches du 8/20 et aux dossiers scolaires favorables, leur permettant éventuellement d'accéder à la session de rattrapage. Ainsi que pour l'attribution des mentions.