"Sujet de maths au bac (spécialité) 2023 : à quoi s'attendre le jour de l'examen ?"

SUJET BAC MATHEMATIQUES. Les 20 et 21 mars 2023, les épreuves de spécialité du baccalauréat auront lieu. Pendant quatre heures certains élèves devront plancher sur le sujet de mathématique qui comprend quatre exercices.

[Mis à jour le 13 mars 2022 à 11h22] L'épreuve de spécialité de mathématiques approche à grands pas ! Ce sont les lundi 20 ou mardi 21 mars 2023 que les élèves plancheront sur le sujet de spécialité pendant quatre heures, de 14h à 18h, sur quatre exercices indépendants les uns des autres. A noter que l'épreuve aura lieu la matinée uniquement dans les DROM-COM.

Au programme cette année l'algèbre et la géométrie, la partie analyse, les probabilités ainsi que l'algorithmique et la programmation, autant de thèmes étudiés en cours lors de cette année de Terminale. Au sein de ces notions à revoir, l'Éducation nationale donne plus de détails sur le champ des révisions.

Dans le thème Algèbre et géométrie sont à réviser : la manipulation des vecteurs, des droites et des plans de l'espace ; l'orthogonalité et distances dans l'espace et les représentations paramétriques et équations cartésiennes.

Pour le partie Analyse : les suites ; les limites des fonctions ; les compléments sur la dérivation ; la continuité des fonctions d'une variable réelle ; la fonction logarithme et les primitives et équations différentielles, à l'exclusion de l'équation différentielle y' = ay, où a est un nombre réel et l'allure des courbes ainsi que l'équation différentielle y' = ay + b.

En ce qui concerne les Probabilités le champ des révisions est plus léger avec uniquement au programme les successions d'épreuves indépendantes et le schéma de Bernoulli.

Concernant les chapitres sur l'Algorithmique et programmation toutes les notions sont à réviser pour le jour J.

Un programme évidemment riche en formules et connaissances mathématiques qui pèse un coefficient 16 dans la moyenne du bac, comme toutes les épreuves de spécialité. Avant de passer l'examen plein d'enjeux, il est possible pour le candidat d'autoévaluer son niveau et d'estimer s'il est suffisamment prêt en consultant les sujets et corrigés de l'année dernière.

La calculatrice est-t-elle autorisée au bac 2023 ?

Malheureusement pour les futurs bacheliers la question de la calculatrice pendant l'épreuve est incertaine. Ce sera lorsque les étudiants retourneront leur sujet afin de composer qu'ils verront la fameuse mention sur la calculatrice. Bien évidemment si elle interdite l'entièreté du sujet sera faisable sans celle-ci. Comme l'a précisé l'Éducation Nationale si elle est autorisée le jour J, "les candidats qui disposent d'une calculatrice avec mode examen devront l'activer le jour des épreuves et les calculatrices dépourvues de mémoire seront autorisées. Ainsi tous les candidats composeront sans aucun accès à des données préenregistrées par leurs soins pendant les épreuves".

Quels sont les sujets de mathématiques de l'an dernier (spécialité) ?

Afin de réviser et de se préparer au mieux pour les épreuves à venir, les Terminales peuvent s'entraîner avec ces sujets corrigés de 2022, tombés au bac l'an dernier ils sont un bon moyen de s'exercer. Rédigées par un professeur agrégé, les réponses proposées ci-dessous sont sûres et permettent aux lycéens de savoir s'ils auraient eu juste à l'examen.

Les sujets de maths du mercredi 11 mai :

Retrouvez tous les sujets et corrigés Mathématiques sur Studyrama.com

Les sujets de maths du jeudi 12 mai :

Les corrigés de l'épreuve de mathématiques au bac 2022

Voici les corrigés des sujets de l'an dernier proposés ci-dessus. Retrouvez l'intégralité des sujets et les détails des exercices soumis aux candidats du bac grâce à notre partenaire Studyrama.

Le corrigé du sujet de maths du mercredi 11 mai :

Le corrigé du sujet de maths du jeudi 12 mai :

A quelle date les résultats de l'épreuve de mathématiques 2023 seront-ils publiés ?

Une fois l'épreuve de spécialité mathématique terminée, les candidats entrent dans la période d'attente jusqu'à la publication des résultats du bac prévue le 4 juillet 2023. Bien que l'épreuve soit organisée en mars, toutes les notes sont communiquées en même temps.