Nantes : quatre interpellations pour agressions homophobes, les victimes attirées grâce à une méthode bien rodée

Quatre jeunes hommes de 17 et 18 ans ont été arrêtés près de Nantes, mercredi 27 août après trois agressions homophobes. Ils sont soupçonnés d'avoir attiré leurs victimes via des sites de rencontres.

Quatre jeunes hommes, l'un de 17 ans, les trois autres de 18 ans, ont été interpellés par la police nantaise, mercredi 27 août. Ils sont soupçonnés de trois agressions homophobes commises selon le même mode opératoire. Ils parlaient avec leurs futures victimes sur des sites de rencontres homosexuelles et leur donnaient rendez-vous la nuit pour les agresser et les voler. La première agression a eu lieu le 30 mai au parc de Praud à Rezé, en Loire-Atlantique. La victime a été frappée par quatre ou cinq personnes qui l'ont forcée à donner sa carte ainsi que son code pour retirer de l'argent, a rapporté franceinfo. Un autre homme, frappé avec un marteau et un maillet, a été agressé le 31 juillet. Son téléphone et sa voiture ont été fouillés, tandis que 500 euros ont été retirés avec sa carte bancaire. La troisième agression a eu lieu le 7 août, dans le même parc. Le téléphone de la victime a été volé.

Le parquet a précisé que certaines de ces agressions ont pu être filmées par les auteurs, qui proféraient à l'encontre des victimes "de nombreuses insultes à caractère homophobe". Les quatre hommes interpellés ont reconnu les faits, mais ont minimisé les violences. Un marteau et un maillet de charpentier "de grande taille".

Plusieurs agressions homophobes depuis le début de l'été

Un juge d'instruction a été saisi pour enquêter sur des faits "d'extorsions commises avec arme et en raison de l'orientation sexuelle de la victime" et d'"extorsions avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commises en raison de l'orientation sexuelle de la victime" et d'"escroqueries consistant à faire usage des cartes bancaires des victimes". Le placement en détention provisoire des quatre jeunes a été demandé. Les suspects ont été déférés vendredi 29 août pour être mis en examen. Pour ces faits, les quatre hommes encourent la perpétuité.

Les agressions homophobes se multiplient à Nantes et dans ses environs depuis le début de l'été. Une première interpellation avait eu lieu au mois de juillet après des agressions dans le parc de Beaulieu, à Nantes, a indiqué Ouest-France. Au total, des agressions homophobes de nuit ont eu lieu dans les parcs de la Roseraie, celui du Crapa, et celui de Praud à Rezé. La police a renforcé les patrouilles dans les parcs connus pour être des lieux de rencontres homosexuelles, a rapporté France Bleu. La police a lancé un appel à la vigilance en conseillant, avant de se rendre à un rendez-vous, de passer un appel en visio avec la personne à retrouver, mais aussi de prévenir un proche avant de partir.