Vol au Louvre : l'enquête s'accélère, de nouveaux suspects arrêtés

Mardi 25 novembre, quatre nouveaux suspects ont été interpellés en placés en garde à vue. L'un pourrait faire partie du commando ayant œuvré au Louvre, les trois autres pourraient être des membres de son entourage.

D'après les images de vidéosurveillance du Louvre, quatre hommes ont commis le "casse du siècle". Deux hommes ont d'abord été interpellés, Ayed G. et Abdoulaye N. Le premier est un Algérien de 34 ans vivant en France depuis 2010 qui a été arrêté à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle alors qu’il s’apprêtait à quitter la France pour son pays, sans billet retour. Le second est une star des réseaux sociaux connu sous le nom de "Doudou Cross Bitume", une légende du motocross bien connue par les adeptes pour ses vidéos sur YouTube et Dailymotion publiées à la fin des années 2000. L'homme a eu un parcours haché marqué par plusieurs tentatives d'insertion dans la société avec divers petits boulots et un passage en prison après une condamnation à trois ans de réclusion criminelle pour la braquage d'une bijouterie à Barbès en 2015.

Cet ancien livreur de 39 ans est d'ailleurs connu des services de police pour des vols aggravés commis en 2008 et en 2014, et il se trouve actuellement sous contrôle judiciaire pour un autre vol aggravé datant de 2019, pour lequel il doit être jugé en novembre au tribunal correctionnel de Bobigny. Il a reconnu avoir participé au cambriolage et a expliqué avoir agi sur commande d’individus non identifiés. Un troisième, Slimane K. - soupçonné d’avoir piloté l’un des deux scooters utilisés pour le casse - avait également été interpellé. Il avait été rattrapé le 29 octobre puis écroué à son tour. Originaire de Seine-Saint-Denis, il est lui aussi déjà connu de la justice. Son casier judiciaire, atteste d'une "délinquance polymorphe", porte mention de onze condamnations et fait état de faits relevant de la délinquance routière, de violence, ainsi que d’une dizaine de vols aggravés.

Mardi 25 novembre, un quatrième suspect qui pourrait être l'élément manquant du quatuor qui s'est introduit dans le Louvre a été interpellé. Selon les informations du Parisien, l'homme a été attrapé en région parisienne par les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme (BRB) de la Direction de la police judiciaire de la préfecture de police Paris (DPJ-PP) sur commission rogatoire des juges d’instruction. Il a été placé en garde à vue notamment pour "vol en bande organisée" et "association de malfaiteurs" dans les locaux de la PJ parisienne. Il est "connu des services de police et serait en lien avec les trois autres hommes déjà mis en examen et écroués dans le cadre du dossier, tous originaires ou domiciliés à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)", abonde le quotidien francilien.

Dans le même temps, trois autres personnes ont été interpellées ce mardi en Mayenne. Il s’agirait de membres de l'entourage du quatrième suspect. "Quatre personnes sont donc actuellement en garde à vue : deux hommes âgés de 38 et 39 ans et deux femmes de 31 et 40 ans, tous originaires 'de la région parisienne'", indique la procureure de la République Laure Beccuau, dans un communiqué. Des propos relayés par Le Parisien. Reste que les policiers n'ont pas encore réussi à identifier le commanditaire ou le réseau ayant fait appel à ces petites mains. S'agit-il d'une réseau de criminalité organisée, de trafic d'art ou d'une opération orchestrée par un collectionneur peu scrupuleux ?

Cambriolage au musée du Louvre, rappel des faits

Un "commando de quatre personnes" est suspecté d'être l'auteur du cambriolage du Louvre a fait savoir le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, au micro de France Inter dès le dimanche 19 octobre. Le locataire de la place Beauvau a précisé que le braquage s'était déroulé en seulement sept minutes et que personne n'a été blessé lors des vols. "Ils ont dérobé des bijoux qui ont une vraie valeur patrimoniale, une valeur patrimoniale inestimable", a-t-il ajouté.

Ces quatre personnes sont celles "qui ont amené la nacelle au pied de la fenêtre, avant de forcer" la vitre du musée du Louvre, a déclaré dimanche la procureure de Paris, Laure Beccuau, précisant que les enquêteurs "ont des images de vidéoprotection du musée" et de la Ville de Paris. Les malfaiteurs ont pris la fuite avec le butin à bord de plusieurs scooters Tmax, mais ils ont laissé derrière eux plusieurs éléments pouvant être clés.

Alors que le vol s’est déroulé en seulement quelques minutes, la fuite des braqueurs a pu être filmée par un témoin de la scène. Sur une vidéo qui dure une trentaine de secondes et que Le Parisien relate, on peut ainsi y voir les voleurs sortir du musée du Louvre en utilisant le monte-charge qu’ils avaient utilisé auparavant pour s’introduire dans le bâtiment. Les deux hommes, habillés tout de noir, portent un gilet jaune pour l’un, et un casque de moto pour le second. Paraissant visiblement calmes sur les images, les deux individus montent sur un scooter afin de prendre la fuite après avoir tenté de mettre le feu au monte-charge, sans y parvenir. "Ils vont quitter, ils vont quitter", peut-on également entendre de la part de la personne qui filme la scène avant que ce dernier n’indique que la police est en train d’arriver sur les lieux du vol, sirène hurlante.

Les enquêteurs ont également mis la main sur plusieurs éléments ayant été utilisés par les malfaiteurs selon les informations du Parisien : un casque de moto et un gant. Autant d'indices qui pourraient permettre de retrouver les coupables. D'autres éléments devant servir au vol et à la destruction des traces ont également été retrouvés, a indiqué TF1 Info : deux disqueuses, un chalumeau, une couverture, un talkie-walkie ou encore un bidon d'essence. Les malfaiteurs avaient a priori en tête d'incendier la nacelle leur ayant permis de pénétrer le Louvre.

"Le semi-professionnalisme" des cambrioleurs

Le jeudi 23 octobre, plus de 150 prélèvements de traces ADN, papillaires et autres ont été réalisés sur les lieux du vol de bijoux, indiquait la procureure de la République de Paris Laure Beccuau, auprès de Ouest-France. "Soit on travaille avec des traces riches - du sang, de la salive, du sperme -, soit on travaille avec des traces pauvres, c'est-à-dire par exemple des traces d'ADN de contact, un peu à l'aveugle, sur des supports susceptibles d'avoir été touchés par un mis en cause", précise au micro de BFMTV Perrine Rogiez-Thubert, commandante de police scientifique à la direction de la police judiciaire.

Dans le feu de l'action, les malfrats ont laissé certains indices supplémentaires aux enquêteurs, notamment sur leur profil. "Il y a une espèce de précipitation à partir du moment où les alarmes sonnent. On sent qu'ils sont stressés, ils descendent trop vite les échelles, ils perdent des bijoux, etc. Effectivement, déjà, ça en disait long sur le semi-professionnalisme de ces individus", indique Frédéric Ploquin, auteur d’Insécurité, stop à la descente aux enfers, au micro de France info. Ce qui met du plomb dans l'aile de la piste selon laquelle le cambriolage aurait été effectué par des professionnels chevronnés.

Quels sont les bijoux volés au Louvre ?

Le 7 novembre dernier, la directrice du musée du Louvre, Laurence des Cars annonçait que la couronne de l'impératrice Eugénie, "assez endommagé par l’extraction de la vitrine, allait pouvoir être restaurée et exposée. "Il nous faudra un peu de temps pour sa restauration", concède-t-elle, mais ce "sera un très beau symbole de la renaissance du Louvre". "Les pièces les plus importantes, les diamants et les émeraudes, sont intactes. Il manque toutefois quelques petites pièces de diamants et un aigle d’or sur les huit qui étaient présents sur la couronne", précise-t-elle au micro de France Info.

Au total, huit biens avaient été dérobés et deux autres retrouvés dans la galerie Apollon qui abrite la collection royale de gemmes et les diamants de la Couronne de France, avait annoncé le ministère de la Culture. La couronne de l'impératrice Eugénie avait été retrouvée à proximité du musée parisien, endommagée. Le bijou serait "assez endommagé par l’extraction de la vitrine. Le département des objets", avait indiqué la présidente-directrice du musée du Louvre, Laurence des Cars, lors de son audition devant la commission de la culture au Sénat. Un deuxième bijou a, lui, été retrouvé dans la salle où a eu lieu l'effraction.

Parmi les huit objets volés, ont été répertoriés : le diadème de la parure de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, un collier de la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, une boucle d'oreille issue d'une paire de la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, un collier en émeraudes de la parure de Marie-Louise, une paire de boucles d'oreilles en émeraudes de la parure de Marie-Louise, une broche dite broche reliquaire, un grand nœud de corsage de l'impératrice Eugénie et un diadème de l'impératrice Eugénie.

"Le seul moyen d'écouler et de blanchir la pièce serait effectivement, ce qui est pour nous le cauchemar absolu, de dépecer les objets, de les dessertir, de retailler les diamants. Mais là, ça nécessite des complicités qui, à mon avis, vont hésiter à se mêler à cette opération", craint Me Alex Giquello, président de Drouot auprès de France Info.

Un dispositif de sécurité inadapté et insuffisant

Selon un rapport de la Cour des comptes, des retards "considérables" et "persistants" dans la mise aux normes des installations techniques du musée du Louvre sont pointés du doigt. Dans le secteur Denon - où se trouve la Galerie d’Apollon - un tiers des salles ne dispose d’aucune caméra de surveillance. "Les montants engagés sont de faible ampleur au regard des besoins estimés" et "une tendance à faire du lancement des travaux une variable d’ajustement budgétaire" est dénoncée. Malgré un budget annuel de fonctionnement de 323 000 000 euros, la sécurité n'a pas été suffisante pour mettre à mal les malfrats. Ce rapport cité par France info, précise que dans un autre secteur du musée, le Richelieu, "les trois-quarts des salles sont dépourvus d’équipement de vidéosurveillance".

"Il y a quelques caméras périmétriques, mais qui sont vieillissantes (...), le parc est très insuffisant, ne couvre pas l’ensemble des façades du Louvre, et malheureusement du côté de la galerie d’Apollon" où a eu lieu le vol, "la seule caméra est posée en direction de l’ouest et donc ne couvrait pas le balcon concerné par l’effraction", a déclaré Laurence des Cars, la présidente-directrice du musée, auditionnée au Sénat le mercredi 22 octobre 2025. La ministre de la Culture Rachida Dati a promis sur TF1 la mise en place de dispositifs anti-intrusion "avant la fin de l'année". "Ça fait plus de 20 ans que les risques intrusion et vol ont été structurellement sous-estimés" au Louvre, désormais, des "mesures d'urgence" s'imposent.