Nicolas Sarkozy en prison, en direct : à quelle heure est-il incarcéré ce mardi ? Un rassemblement de soutien déjà prévu

Nicolas Sarkozy sera incarcéré ce mardi matin à la maison d'arrêt de la Santé à Paris. À l'appel de l'un de ses fils, Louis, un rassemblement de soutien est prévu dans le XVIe arrondissement de la capitale.

L'essentiel : Ce mardi 21 octobre 2025, Nicolas Sarkozy dormira en prison. L'ex-président de la République quittera son domicile du XVIe arrondissement de Paris vers 9h30 pour rejoindre la maison d'arrêt de la Santé, après sa condamnation à cinq ans de prison ferme avec exécution provisoire dans le procès libyen.

À son arrivée, il sera conduit jusqu'aux quartiers de haute sécurité où se trouve sa cellule. Nicolas Sarkozy sera emprisonné dans une cellule de 11m2 avec une fenêtre, scellée, et à l'isolement et non au quartier VIP. Il possédera une petite télévision, mais pas de téléphone portable. Il aura droit à trois parloirs par semaine et deux promenades par jour

À l'appel de l'un de ses fils, Louis, un rassemblement de soutien est prévu ce mardi, "à 8h30", à "l'angle de la rue Pierre-Guérin et rue de la Source", quartier résidentiel du XVIe arrondissement de Paris où réside le couple Sarkozy.

Pierre, l'aîné de Nicolas Sarkozy, s'est également exprimé concernant ce rendez-vous : "Si la justice des hommes connaissait ton cœur comme je le connais, je ne sais pas si elle résisterait à la vue de son propre reflet", a-t-il écrit sur Instagram.

François Fillon, Marine Le Pen, un prêtre.. Plusieurs témoignages de soutien Outre sa famille, plusieurs personnalités politiques ont témoigné leur soutien à Nicolas Sarkozy dans ces dernières heures avant son incarcération à la maison d'arrêt de la Santé, prévue ce mardi matin. "Un prêtre m'a déposé une bible avec un message : 'Vous êtes dans mes prières'. Cela m'a beaucoup touché", témoigne-t-il auprès du journal Le Figaro. "François Fillon lui a rendu visite", apprend-on également, "l'ancien premier ministre lui a confié être outré et bouleversé par cette sentence". Bernadette Chirac et Marine Le Pen lui ont également envoyé des mots. "Elle a eu le courage de prendre mon parti, j'apprécie et je trouve normal de l'en remercier", confie Nicolas Sarkozy au sujet de l'ex-présidente du FN puis RN. Macron a reçu Sarkozy "plusieurs heures" à l'Elysée Nicolas Sarkozy sera incarcéré ce mardi 21 octobre à la maison d'arrêt de la Santé, à Paris. Quelques jours plus tôt, l'ancien président de la République a été reçu par Emmanuel Macron à l'Elysée vendredi 17 octobre, selon une information du journal Le Figaro, confirmée par France Info auprès de l'entourage du chef de l'Etat. Les deux hommes se sont entretenus "pendant plus d'une heure dans la plus grande discrétion", apprend-on.

Nicolas Sarkozy n'a demandé aucun accommodement en vue de son incarcération. "La djellaba est autorisée, le tapis de prière aussi, mais la boussole est interdite", raconte-t-il au Figaro, on apprend également qu'il pourra faire l'achat d'une balayette. L'ancien maire de Neuilly-sur-Seine pourra aussi emporter une écharpe qui ne devra pas excéder un mètre, un couteau à bout rond et une fourchette. Sa cellule comprendra "une plaque pour cuisiner, et il pourra acheter de la nourriture sur catalogue", précise le quotidien.

Le journal révèle qu'il a été conseillé à Nicolas Sarkozy de s'équiper de boules Quies car "la nuit, vous entendez beaucoup de bruits, des cris, des hurlements". "J'emporte le Comte de Monte-Cristo en deux volumes et la biographie de Jésus par Jean-Christian Petitfils", confie-t-il, alors que les règles sont strictes en matière de manuscrits : trois livres à couverture souple par semaine maximum, la couverture ne doit pas être cartonnée. La rédaction d'un nouveau livre est également envisagée, "je connais déjà l'exergue", lance-t-il. "Ils ont voulu me faire disparaître, et ça me fait renaître", conclut-il, loin d'être résigné.

Un appel au rassemblement initié par Louis Sarkozy

Dès samedi dernier, son fils, Louis, a appelé sur ses réseaux sociaux à un rassemblement le jour de l'incarcération de son père, mardi, "à 8h30", à "l'angle de la rue Pierre-Guérin et rue de la Source", là où résident l'ancien chef de l'Etat et son épouse, Carla Bruni-Sarkozy. "Soyons nombreux à venir exprimer votre soutien à Nicolas Sarkozy", poursuit-il. "Nous, son clan, sa famille, ses amis, ses soutiens, serons à ses côtés pour lui témoigner notre amour, notre respect et notre fidélité éternelle", dit-il.

Un appel au rassemblement aussi relayé par Pierre Sarkozy, autre fils de Nicolas Sarkozy, sur Instagram : "Si la justice des hommes connaissait ton cœur comme je le connais, je ne sais pas si elle résisterait à la vue de son propre reflet", a-t-il écrit. De son côté, Louis Sarkozy - candidat aux élections municipales à Menton (Alpes-Maritimes), assure que "ce rassemblement n'a rien de politique (...) il ne s'agit ni d'une protestation, ni d'une dénonciation. C'est simplement un geste de soutien, un témoignage silencieux et digne d'une patrie reconnaissante envers un homme qui lui a consacré sa vie".

Du soutien, Nicolas Sarkozy pourrait également en trouver chez certaines personnalités politiques de premier plan. Ce lundi 20 octobre, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il ira "voir en prison" Nicolas Sarkozy et s'inquiétera "de ses conditions de sécurité" lors de sa détention. "Je ne peux pas être insensible à la détresse d'un homme (...) Le ministre de la Justice peut aller voir n'importe quelle prison et n'importe quel détenu quand il le souhaite", ajoute-t-il sur France Inter. Emmanuel Macron, lui, a reçu Nicolas Sarkozy à l'Elysée vendredi 17 octobre dernier, selon une information du Figaro.