Explosion en Suisse : les propriétaires du bar pointés du doigt, l'enquête prend une nouvelle dimension

D'après la commune de Crans-Montana, le bar incendié n'a pas fait l'objet de contrôles de sécurité entre 2020 et 2025. "Des demandes spécifiques de modifications pour respecter ces normes" ont pourtant été formulées.

Le dernier bilan de l'explosion lors de la soirée du Nouvel an à Crans-Montana, en Suisse, fait état de 40 morts et 116 blessés dont 83 toujours hospitalisées. L'explosion a fait neuf morts parmi les ressortissants français présents sur les lieux du drame a indiqué le Quai d'Orsay, 23 Français ont été blessés dont "16 très grièvement encore", précise la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau, sur BFMTV mardi 6 février 2026. Une instruction pénale a été ouverte contre les deux gérants du bar, pour "homicide par négligence", "lésions corporelles par négligence" et "incendie par négligence". Jacques Moretti, l'un des propriétaires du bar Le Constellation, a été condamné pour des faits de proxénétisme en 2008, a appris BFMTV d'une source proche de l'enquête.

La police cantonale suisse a également déclaré par voie de communiqué dimanche 4 janvier 2026 qu'en "l’état des investigations, le départ du feu est lié à l’usage de 'fontaines'". "Il s’agit de corps non métallique contenant une composition pyrotechnique produisant des étincelles et des flammes", précise-t-elle. "Les premiers témoignages recueillis font mention d’un feu qui s’est propagé rapidement, générant beaucoup de fumée et une grande vague de chaleur. Tout se serait déroulé très vite", ajoute la police. L'enquête va désormais se concentrer sur six points : "l’analyse du dossier obtenu par la commune, la conformité des travaux réalisés par les gérants, les matériaux utilisés, les voies de secours, les moyens d’extinction ainsi que le respect des normes en matière d’incendie".

Parmi les neuf Français décédés dans l'incendie d'un bar à Crans Montana, figure Giovanni Putelli, originaire des Vosges, indique BFMTV. Il avait 39 ans. Cyane Panine, serveuse au sein de l'établissement et originaire de Sète, a aussi perdu la vie dans l'incendie, a indiqué sa famille à la chaîne info, elle avait 24 ans. Le DJ du bar, Matéo Lesguer, âgé de 23 ans et originaire d'Angers, fait aussi partie des victimes françaises. "Parmi les morts se trouvent aussi deux Françaises âgées de 33 et 26 ans et trois Français âgés de 20, 17 ans et 14 ans. La police dit également avoir identifié "une triple-nationale (France/Israël/Grande-Bretagne) âgée de 15 ans", rapporte BFMTV.

La "culture du risque inconsidéré" des gérants du bar

Mardi 6 janvier 2026, la commune de Crans-Montana révèle un "manquement" aux contrôles de sécurité sur la période 2020-2025 concernant le bar "Le Constellation". "Alors que plus de 14 000 contrôles incendie ont été effectuées sur le territoire communal sur la seule année 2025, le Conseil communal regrette amèrement avoir découvert un manquement aux contrôles périodique de cet établissement sur la période 2020-2025", indique la commune de Crans-Montana dans un communiqué. Plusieurs contrôles, dont ceux relatifs au respect des normes incendies, ont été effectués dans l'établissement en 2016, 2018 et 2019, mais pas forcément après. "Des demandes spécifiques de modifications pour respecter ces normes", ont été formulées dit le communiqué communal, sans préciser si elles ont été réalisées par le propriétaire depuis.

"Nous assumerons toute la responsabilité que la justice déterminera", a déclaré le président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud, lors d'une conférence de presse. Il dénonce également la "culture du risque inconsidéré" des gérants du bar. De plus, la commune a prononcé "l'interdiction de l'usage d'engins pyrotechniques de toute sorte dans les lieux fermés, sur l'ensemble du territoire communal". Aussi, en septembre 2025, un bureau externe mandaté pour réaliser une étude acoustique du bar a confirmé le respect des normes anti-bruit du bar Le Constellation, "sans relever d'autres problèmes", précise le communiqué. Le nombre d'issues de secours, lui, "permettait d'avoir 100 personnes en haut et 100 personnes en bas", indique Nicolas Féraud. L'enquête devra donc déterminer "les conditions de ces sorties de secours" la soirée de l'incendie.

Une "enquête miroir" ouverte par le parquet de Paris

Le parquet de Paris a ouvert une enquête afin "d'accompagner les familles françaises dans les investigations menées par les autorités suisses", a annoncé la procureure de Paris, Laure Beccuau. Le pôle "accidents collectifs" du parquet de Paris ouvre une procédure, "afin de permettre aux victimes françaises et à leurs familles de bénéficier d'un interlocuteur commun en France et de faciliter si nécessaire leurs échanges avec les autorités suisses", dit le parquet dans un communiqué.

Laure Beccuau précise ce mardi au micro de BFMTV que cette "enquête miroir" permet d'être un "point d'entrée aux victimes et à leurs familles" pour leur "tendre la main". L'enquête française doit aussi avoir un rôle de "facilitateur" pour récolter des éléments nécessaires aux autorités judiciaires suisses, poursuit-elle. "Je veux essentiellement dire aux victimes, contactez-nous, on vous tend la main, on va essayer de faire le maximum pour que vous soyez accompagnés dans un processus judiciaire qui est forcément complexe", explique-t-elle.