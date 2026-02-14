Brahim B. : qui est le radicalisé qui a attaqué des gendarmes à l'Arc de Triomphe ?

Brahim B. est l'auteur présumé de l'attaque au couteau sous l'Arc de Triomphe à Paris, survenue ce vendredi 13 février 2026. Il avait déjà été condamné à 17 ans de prison en Belgique, après une attaque contre deux policiers en 2012.

Qui était Brahim B., auteur de l'attaque au couteau sous l'Arc de Triomphe et qui a eu lieu hier, vendredi 13 février ? Brahim B. est soupçonné d'être l'auteur de l'attaque qui a eu lieu sous l'Arc de Triomphe à Paris hier, touché par des tirs de réplique d'un gendarme.

Comme le rapporte Le Figaro, Brahim B. est né en 1978 à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, il serait de confession musulmane. Le 8 juin 2012, il s'était rendu à Bruxelles armé d'un couteau. Il a alors attaqué trois policiers en service dans une station de métro du quartier de Molenbeek. Deux des trois agents avaient été légèrement blessés.

Interpellé peu après l'agression, il avait alors expliqué aux enquêteurs avoir voulu se venger du gouvernement belge en raison de l'interdiction du port du voile intégral sur la voie publique. Il avait aussi exigé le départ des "mécréants" d'Afghanistan.

Au cœur de cette affaire datant de 2012, un autre fait divers a eu lieu peu de temps avant l'attaque des policiers par Brahim B. Des incidents avaient éclaté dans la municipalité de Molenbeek à la suite de l'interpellation d'une jeune femme belgo-camerounaise convertie à l'islam. Cette dernière s'était vue verbaliser par des policiers en raison du port du niqab. Alors emmenée au commissariat, elle avait frappé deux fonctionnaires. Son interpellation avait donné suite à des heurts dans la capitale belge où des jets de pierres avaient été observés à l'encontre de policiers. Toujours selon Le Figaro, ces incidents étaient liés à un mouvement islamiste, Sharia4Belgium.

Bien connu de la justice

Brahim B. avait été reconnu coupable en 2013 par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Il avait été inculpé pour trois "tentatives de meurtre pour motif terroriste". L'enquête avait su démontrer qu'avant les faits, Brahim B. avait consulté plusieurs sites internet djihadistes, et ce, juste avant de commettre son attaque. De plus, il avait aussi souhaité aller se battre en Somalie en 2007. Cette année-là, les États-Unis avaient bombardé Mogadiscio dans un contexte de guerre civile.

Selon les informations du journal Le Parisien, ce Français qui était âgé de 48 ans était connu de la justice. Il faisait même l'objet d'une surveillance dans le cadre de la lutte antiterroriste. Il est soupçonné d'être l'auteur de l'attaque au couteau commise ce vendredi 13 février soir à l'Arc de Triomphe à Paris dans le VIIIe arrondissement qui visait des gendarmes. Il est décédé dans la soirée des suites de ses blessures, touché par des tirs de l'un des gendarmes qui avait répliqué avec son arme à feu, le blessant mortellement au thorax et à la jambe, comme le précise France info.