Mort de Quentin Deranque à Lyon : qui sont les onze personnes interpellées ?

Onze personnes, dont plusieurs membres la "Jeune Garde", un groupe antifasciste lyonnais dissous l'an passé, ont été interpellées par la police dans le cadre de l'enquête pour "homicide volontaire" après la mort de Quentin Deranque.

L'essentiel : Quentin Deranque, un militant nationaliste a été battu à mort jeudi 12 février en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à l'Institut d'études politiques de Lyon pendant qu'il assurait la sécurité des membres du collectif Némésis venus pour mener une action de contestation.

Mardi 17 février, onze personnes - huit hommes et trois femmes selon les informations de TF1/LCI - ont été interpellées en Isère et dans la Drôme, puis placées en garde à vue à Lyon, dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte par le parquet pour "meurtre", "association de malfaiteurs" et "violences aggravées par la réunion, l’utilisation d’armes par destination et la dissimulation du visage".

Au moins six de ces onze personnes sont suspectées d’avoir participé directement au lynchage de Quentin Deranque. Plusieurs des suspects font l’objet d’une fiche S pour radicalisation politique, en raison de leur appartenance à la Jeune Garde, un groupe antifasciste lyonnais, dissous par le ministère de l’intérieur en juin 2025 pour actions violentes.

Parmi les interpellés figure Jacques-Elie Favrot, collaborateur parlementaire de Raphaël Arnault, député (LFI) du Vaucluse, et fondateur de la Jeune Garde. Le parlementaire a assuré avoir engagé la procédure pour "mettre fin" au contrat de son collaborateur interpellé. Un autre suspect, Adrian B., a été stagiaire dans l’équipe parlementaire de Raphaël Arnault, indique Le Monde.

Au moins deux femmes membres de l'entourage des suspects principaux, ont été interpellées (sur trois), et sont soupçonnées par les enquêteurs de leur avoir fourni une aide logistique. Elles sont qualifiées comme des "accompagnatrices" par une source proche de l'enquête précise BFMTV, pouvant être soupçonnées de recel de malfaiteurs.

12:24 - La Jeune Garde assurait le service d’ordre de LFI, selon l'un de ses membres Auprès du Parisien, un membre de la Jeune Garde assure que ses camarades ont assuré le service d'ordre de LFI à plusieurs reprises. "Quand ils ont dit à la télé qu’on ne faisait pas le service d’ordre, j’ai explosé de rire !". "Systématiquement, on s’occupait du service d’ordre. Et quand on n’est pas de service d’ordre, on se met autour de l’événement, on fait du repérage, du cadrage", assure-t-il. "Lors de la conférence de Rima Hassan à Lyon, l’eurodéputée a affirmé que sa sécurité était assurée par le service d’ordre de LFI, composé de militants formés", précise le quotidien francilien. 12:19 - Jacques-Elie Favrot, "c'est celui qui frappe", confie un ancien proche du député LFI Raphaël Arnault Selon le témoignage d'un ex-proche du député LFI Raphaël Arnault et de son collaborateur parlementaire, Jacques-Elie Favrot, interpellé mardi soir après la mort de Quentin Deranque, Jacques-Elie Favrot, alias "Jef", est un des "cadres solides" de la Jeune Garde. Avec le parlementaire insoumis, "ce sont les deux meilleurs potes". "Jef est loyal, il fait sa sécurité. C’est Raph qui l’a formé, c’est le suiveur", explique-t-il dans les colonnes du Parisien. Toujours d'après cette source, Jacques-Elie Favrot appartenait aussi à "un groupe antifa d’action au niveau de Lyon destiné à taper, pour rendre des comptes quand on se fait voler notre matériel, pour prendre notre revanche". Jef, "c'est celui qui frappe", assure-t-il. Lors des "guerres" entre groupes antifascistes, "c’est Jef qu’on envoie dans d’autres villes pour défoncer les mecs et dire que c’est notre territoire. Pour lui c’est faire le boulot. Il se plie aux ordres", poursuit-il. Et concernant les violences autour de la mort de Quentin Deranque ? "On savait que ça arriverait un jour ou l’autre", concède-t-il. 11:24 - Le siège national de LFI évacué après "une menace à la bombe" Le siège de la France insoumise à Paris a été "évacué" ce mercredi 18 février après "une menace à la bombe", indique sur X le coordinateur national du mouvement Manuel Bompard. "Les services de police sont sur place. L’ensemble des salariés et des militants sont en sécurité", écrit-il. À ce stade, aucun lien ne peut être établi entre la mort du militant Quentin Deranque et cette menace au siège de LFI, le parti étant largement ciblé par la classe politique après la mort du militant nationaliste de 23 ans à Lyon. 10:34 - Alexis Corbière appelle LFI à tirer "un bilan politique de ce qu'il s'est passé" Au micro de France Info et après la mort du militant nationaliste de 23 ans Quentin Deranque, le député Alexis Corbière, ex-LFI, appelle la France insoumise à tirer "un bilan politique de ce qu'il s'est passé". "Il faut lutter contre l'extrême droite de manière efficace, sur une ligne d'union",dit-il. Il s'oppose à la "stratégie de défaite" de Jean-Luc Mélenchon qui, selon lui, "exalte une ligne radicale, qui est une impasse". LIRE PLUS

Le 12 février dernier, Quentin Deranque a été "jeté et frappé au sol à de nombreuses reprises par plusieurs hommes. Lors de sa conférence de presse du lundi 16 janvier, le procureur de la République de Lyon a précisé qu'une enquête criminelle des chefs d’homicide volontaire et une enquête délictuelle pour violences aggravées par trois circonstances (réunion, marqué et porteur d’arme) et du chef d’association de malfaiteurs en vue de commettre un délit punis de cinq ans d’emprisonnement sont en cours. De plus, l'autopsie du corps de Quentin Deranque a permis de déterminer qu'il présentait "des lésions à la tête, un traumatisme crânio-encéphalique majeur et mortel à brève échéance".

LFI directement pointé du doigt par le gouvernement

Selon le gouvernement, le profil des responsables de l'agression ne faisait pas vraiment de doute. Le ministre de l'Intérieur affirmait dès dimanche soir sur France 2 que "manifestement c’est l’ultragauche qui était à la manœuvre", pointant du doigt la possible implication du groupe antifasciste "La Jeune Garde".

Sans mettre en cause le mouvement, Emmanuel Macron a, lui, dénoncé un "déferlement de violence inouï". "En République, aucune cause, aucune idéologie ne justifieront jamais que l’on tue", a écrit le chef de l’Etat sur X, appelant au calme. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin adopte le même discours que le ministre de l'Intérieur. "Aujourd’hui, c’est l’ultragauche qui a tué, c’est incontestable", a déclaré le garde des Sceaux, invité du Grand Jury RTL-Public Sénat-Le Figaro-M6 dimanche. "Il y a en effet des discours politiques, notamment ceux de La France insoumise et de l’ultragauche, qui mènent malheureusement (…) à une violence très débridée sur les réseaux sociaux, une violence extrême sur les réseaux sociaux et dans le monde physique", a-t-il développé.

Le parti nie tout lien avec la Jeune Garde

"Il n’y a pas de lien entre LFI et la Jeune garde", a insisté le député LFI Eric Coquerel sur RTL mardi 17 février. "Je ne sais s’il y avait des ex-militants de l’ex-Jeune garde dans ce qu’il s’est passé mais ça ne concerne pas, ça n’engage pas les liens que nous avons pu avoir", a-t-il surenchéri. Il a aussi dénoncé le "récit construit" sur LFI par des personnes allant de "l’extrême droite à Glucksmann".

Ces accusations ont également fait bondir le leader historique du mouvement. "Nous n'avons rien à voir avec cette histoire et ceux qui nous accusent sont des calomniateurs", a réagi Jean-Luc Mélenchon lors d'un meeting à Montpellier. "Nous exprimons notre sidération, mais aussi notre empathie et notre compassion pour la famille, pour les proches", a-t-il ajouté, soulignant avoir "dit des dizaines de fois que nous étions hostiles et opposés à la violence". "La France insoumise ne porte aucune responsabilité" dans ce drame, a ainsi affirmé Manuel Bompard sur LCI, le coordinateur de LFI. "Personne ne doit mourir de ses idées, personne ne doit être tué en marge d’une conférence, personne, jamais", a condamné la députée écologiste Sandrine Rousseau le 16 février sur France Info.

De son côté, le collectif Némésis, proche de l'extrême droite, a affirmé avoir reconnu parmi les agresseurs de Quentin Deranque un collaborateur parlementaire du député LFI Raphaël Arnault, qui serait un "membre actif de la Jeune Garde". Jacques-Elie Favrot - ce collaborateur soupçonné d’être impliqué dans la mort de Quentin Deranque - a été suspendu "à titre conservatoire" de ses "droits d’accès" à l’Assemblée nationale, lundi 16 février par la présidente de la Chambre basse du Parlement, Yaël Braun-Pivet. Selon elle, "sa présence dans l’enceinte" de l’institution "pourrait entraîner un trouble à l’ordre public", explique-t-elle par voie de communiqué.