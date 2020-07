"DIRECT. Soldes d'été 2020 : notre sélection de bonnes affaires, les meilleures promos"

SOLDES. Durant 4 semaines, les commerçants proposent des articles en promotion, avec parfois des rabais importants. Voici notre sélection des soldes d'été 2020.

16:20 - Conseils spécial bonnes affaires (1/2) Les sites sûrs sont à privilégier pour faire de vraies bonnes affaires. Il est donc conseillé de privilégier les sites basés en France et connus au bataillon comme la Fnac, Amazon, Boulanger ou Darty. Un autre réflexe important consiste à se méfier des offres attrayantes de type Marketplace qui sont souvent lancées par des vendeurs étrangers et peuvent poser des soucis de fiabilité. Si vous faites un achat sur un site où vous craignez pour la confidentialité de vos données bancaires, mieux vaut faire appel à un site tiers de confiance comme Paypal. Et enfin, attention aux frais cachés exorbitants, type tarifs de livraison. Ils peuvent transformer une affaire alléchante en arnaque. 16:08 - Quels sites consulter pour trouver les offres les plus intéressantes ? Sur quelles enseignes en ligne aller chercher dès ce mercredi 15 juillet, premier jour des soldes, pour trouver les bonnes affaires les plus prometteuses ? Voici les plus emblématiques : Amazon, la Fnac, Cdiscount, Darty, eBay, Rakuten, Boulanger, La Redoute, Rue du Commerce, Micromania, Sephora. 15:55 - Une enceinte portable UE Boom 2 Lite à -70% Sur Amazon, l'enceinte sans fil portable Ultimate Ears Boom 2 Lite est mise en vente à 59 euros au lieu de 199 euros. Elle dispose selon sa description d'un son à 360 degrés, est étanche et anti-choc, et possède une portée bluetooth sans fil de 30 m et une batterie rechargeable d'une autonomie de 15 heures. Voir l'offre 15:43 - Pourquoi les dates des soldes peuvent varier en fonction des départements ? Cet été, tous les départements de France métropolitaine possèdent exceptionnellement les mêmes dates de soldes. Habituellement pourtant, quelques départements de l'Hexagone possèdent un statut spécial et bénéficient de dérogations quant à leurs dates de soldes : L'hiver, les quatre départements lorrains démarrent les soldes plus tôt se caler sur le Luxembourg voisin, où les soldes commencent plus tôt qu'en France

L'été, la Corse et les Alpes-Maritimes alignent leurs dates de soldes sur les périodes de forte fréquentation touristique

Pour ce qui est des départements et collectivités d'outre-mer enfin, ces derniers se calent sur les saisons, différentes de celles de la métropole. 15:31 - Quelle date des soldes faut-il retenir pour les achats sur internet ? Les dates des soldes pour la vente en ligne sont synchronisées sur les dates des soldes nationales en commerce "physique". Sur Amazon en France, par exemple, les soldes commencent le même jour que dans votre boutique de quartier. 15:20 - Depuis les soldes d'hiver 2019-2020, les soldes ne durent plus que quatre semaines au lieu de six Les soldes d'été 2020 ont débuté ce mercredi 15 juillet 2020 et se terminent mardi 11 août, soit quatre semaines au cours desquelles les acheteurs pourront faire de bonnes affaires. Lors des soldes d'hiver 2019-2020, leur durée est passée de six à quatre semaines, laissant moins de temps aux gens pour trouver la perle rare. Une nouveauté prévue par la loi PACTE sur la croissance des entreprises, promulguée le 22 mai 2019. 15:08 - Attention aux prix barrés : veillez à ce que la mention "soldes" apparaisse Si vous n'avez pas encore eu le temps d'aller faire les magasins, voici quelques conseils pour éviter les fausses bonnes affaires lors de vos futurs achats. Sachez tout d'abord que les vendeurs n'ont pas le droit d'augmenter les prix juste avant le début des soldes de manière à appliquer une remise moins importante. ll convient donc de vérifier, avant d'acheter un produit, que la remise en solde est appliquée à partir du prix le plus bas auquel a été vendu un article lors des 30 jours qui précèdent la date de début des soldes d'été, à savoir ce mercredi 15 juillet. Il faut aussi faire attention aux prix barrés où la mention "soldes" n'apparaît pas. En effet, il n'est pas rare que ces derniers ne correspondent pas aux prix du marché. 14:55 - Bon plan : plus de 500 produits et jusqu'à -70% de réduction sur Promod.fr Le site de la boutique de prêt à porter propose une page sur laquelle on retrouve l'ensemble des articles soldés et vendus à moitié prix, voire moins chers. Petit plus par rapport à l'achat en boutique : il est possible de consulter les avis clients sur tel ou tel vêtement sur le site, ce qui permet de se faire une idée de l'effet une fois porté. 14:42 - Un aspirateur balai Dyson à -130 euros sur La Redoute Sur le site de La Redoute, l'aspirateur Dyson balai V10 Animal s'affiche à 449 euros au lieu de 579 euros, soit 130 euros d'économies. Un produit qui bénéficie d'un nouveau moteur numérique, et jusqu'à une heure d'autonomie. Voir l'offre 14:33 - Chez Darty, des soldes alléchantes pour ceux qui ont besoin d'électroménager Chaque année, Darty joue le jeu des soldes et en 2020 encore, le début de l'été est l'occasion de faire quelques bonnes affaires. Sur le site Internet de l'enseigne, on découvre ainsi des rabais intéressants sur le gros électroménager, avec des réductions allant de -20% à -50%, ce qui peut signifier de vraies économies sur des produits vendus initialement plus de 500 euros. Dans les rayons : principalement des lave-linge, des lave-vaisselle, des cuisinières et des réfrigérateurs, mais aussi de nombreux produits de petit électroménager. L'image et le son ne sont pas en reste, avec des rabais pouvant aller jusqu'à -60% du prix d'origine. 14:23 - Un portable Lenovo à -17% La Fnac propose un rabais de 100 euros sur le portable Lenovo IdeaPad, vendu initialement 599 euros. Une bonne affaire pour ceux qui souhaite renouveler leur matériel informatique. Voir l'offre. 14:22 - Où en est le Covid-19 en France ? "Aujourd’hui nous avons des inquiétudes", a souligné Emmanuel Macron le 14 juillet, avertissant qu'il "y a des indices (que) ça ré-accélère, nous avons des signes que ça repart quand même un peu". Le taux de contamination par personne infectée est notamment repassé récemment légèrement au-dessus de 1 : une personne infectée en contamine plus d'une autre personne, donc l'épidémie augmente. 14:09 - Des écouteurs sans fil à -51% chez Amazon Sur le site d'Amazon, les écouteurs Aukay "Bluetooth 5 sans Fil avec Étui de Chargement Portable, Stéréo Oreillette IPX5 Étanche, Mousse à mémoire, Contrôle Tactile, Microphones Intégrés pour Android et iOS" sont mis en vente à 33 euros au lieu de 69 euros. Voir l'offre 14:00 - Qu'en est-il précisément du protocole sanitaire en boutique ? (2/2) D'après Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce qui s'est récemment exprimé auprès de l'AFP : "Pour les acteurs de notre secteur, la jauge de une personne pour 4 m2 de surface résiduelle et le placement à l'isolement des produits durant 24 heures rendent plus difficiles le parcours d'achat des clients et l'organisation en magasin". 13:49 - Qu'en est-il précisément du protocole sanitaire en boutique ? (1/2) Fin juin, l'Alliance du commerce avait demandé aux autorités françaises l'allégement du protocole sanitaire, comme c'est le cas en entreprises, pour "inciter et fluidifier le retour en magasin", a expliqué à l'AFP Yohann Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce (Union du grand commerce de centre-ville, Fédération des enseignes de l'habillement et Fédération des enseignes de la chaussure). Mais le protocole sanitaire a au contraire été renforcé : pour rappel, le président Emmanuel Macron a annoncé le 14 juillet que le masque allait devenir obligatoire dans les lieux publics clos à dater du 1er août. LIRE PLUS

La date de début des soldes d'été 2020 a été décalée de près d'un mois. Ils démarrent le mercredi 15 juillet au lieu du 24 juin, pour une date de fin programmée au mardi 11 août au lieu du 21 juillet. Fixées par l'arrêté du 10 juin 2020, les nouvelles dates valent pour tous les départements de France métropolitaine : contrairement à l'habitude, aucune n'est appliquée pour les quatre départements de France métropolitaine aux situations géographiques limitrophes que sont les Pyrénées-Orientales, les Alpes-Maritimes et les deux départements de la Corse. Autrement dit, les soldes d'été y débutent et s'y terminent aussi les 15 juillet et 11 août prochains. Ces soldes d'été vont par ailleurs s'étaler sur quatre semaines au lieu de six, une durée raccourcie remise en vigueur depuis les soldes d'hiver 2020, sous l'effet de la Loi Pacte. Cette durée s'applique, dérogation de dates ou pas, à tous les départements français.

Quelles sont les dates pour les

D'ordinaire, Mayotte (976) et la Guyane (973) possèdent les mêmes dates majoritaires de soldes d'été (autrement dit, hors dérogations) qu'en France métropolitaine. Cela reste le cas pour la Guyane, où les soldes estivaux sont également décalés au 15 juillet - 11 août cette année. A Mayotte, en revanche, les soldes d'été 2020 restent programmés du mercredi 24 juin au mardi 21 juillet. Voici les dates des soldes d'été 2020 dans les autres territoires d'Outre-mer :

Guadeloupe (971) : du samedi 26 septembre au vendredi 23 octobre 2020

(971) : du samedi 26 septembre au vendredi 23 octobre 2020 Martinique (972) : du jeudi 1er octobre au mercredi 28 octobre 2020

(972) : du jeudi 1er octobre au mercredi 28 octobre 2020 Saint-Pierre-et-Miquelon (975) : du mercredi 15 juillet au mardi 11 août 2020

(975) : du mercredi 15 juillet au mardi 11 août 2020 Saint-Barthélémy (977) et Saint-Martin (978) : du samedi 10 octobre au vendredi 6 novembre 2020

N.B. : à la Réunion (974), les soldes d'hiver 2020 se déroulent entre le samedi 5 septembre et le vendredi 2 octobre 2020.

Si les dates des soldes sont imposées aux commerçants par la législation en vigueur, ces derniers sont libres de choisir les dates à partir desquelles ils effectuent des rabais plus importants. Chaque enseigne décide donc de la date de la 2e démarque, certains choisissent d'en faire une 3e. De manière générale, les magasins affichent de nouveaux rabais à partir de la deuxième semaine des soldes.

Attention aux faux rabais ! : le prix de référence affiché sur les sites de vente en ligne peut être trompeur. Le prix barré peut ainsi donner lieu à un "faux rabais" quand il a été gonflé artificiellement, ce qui provoque un écart alléchant entre l'ancien et le nouveau montant. Cette pratique ne peut pas être effectuée sur les produits mentionnés "soldés". Toutefois, pour prendre ses précautions face à ce procédé répandu, l'association de consommateurs UFC- Que Choisir conseille de "comparer les offres de différents commerçants" avant de faire son achat, pour se faire l'idée "la plus précise possible" du coût de base du produit.

: le prix de référence affiché sur les sites de vente en ligne peut être trompeur. Le prix barré peut ainsi donner lieu à un "faux rabais" quand il a été gonflé artificiellement, ce qui provoque un écart alléchant entre l'ancien et le nouveau montant. Cette pratique ne peut pas être effectuée sur les produits mentionnés "soldés". Toutefois, pour prendre ses précautions face à ce procédé répandu, l'association de consommateurs UFC- Que Choisir conseille de "comparer les offres de différents commerçants" avant de faire son achat, pour se faire l'idée "la plus précise possible" du coût de base du produit. Les comparateurs de prix, de précieux alliés : Idealo fait partie des comparateurs de prix en ligne réputés indépendants qui permettent de jauger les tarifs d'un même produit sur un grand nombre de sites. Il répertorie des centaines de millions d'offres proposées par des dizaines de milliers de marchands. Il existe bien sûr d'autres comparateurs de prix considérés comme fiables, tels que Kelkoo, Icomparateur, leDénicheur.

: Idealo fait partie des comparateurs de prix en ligne réputés indépendants qui permettent de jauger les tarifs d'un même produit sur un grand nombre de sites. Il répertorie des centaines de millions d'offres proposées par des dizaines de milliers de marchands. Il existe bien sûr d'autres comparateurs de prix considérés comme fiables, tels que Kelkoo, Icomparateur, leDénicheur. Comment reconnaître un site illicite ? : S'il ne s'agit pas d'un site très connu, voici quelques moyens sûrs de s'assurer que le cybermarchand via lequel vous comptez faire un achat est sûr. Commencez par vérifier que le site sur lequel vous allez utiliser votre carte bancaire est sécurisé, en vous assurant que l'adresse url du site en question commence bien par "https". Ensuite, cherchez sur le site le lien vers les mentions légales. Ces dernières sont obligatoires. Si vous ne les trouvez pas, c'est que ce site n'est pas légal. L'association de consommateurs UFC Que Choisir conseille enfin de privilégier un vendeur qui est basé en France car "un recours sera plus compliqué si la société est à l'étranger".

Plus d'un Français sur quatre ne compte pas profiter des soldes d'été 2020

Selon une étude réalisée par YouGov *, plus d'un Français sur quatre (27%) ne compte pas profiter des soldes d'été cette année. Parmi ces Français ne souhaitant pas faire les soldes d'été cette année, 52% disent n'avoir "rien de spécial à acheter", 34% ne pas avoir "le budget", et 31% déclarent essayer de "réduire leur consommation". Au-delà de ces trois raisons les plus désignées parmi les propositions de réponses faites au panel, 27% des sondés qui ne comptent pas faire les soldes estiment qu'elles "poussent à la consommation", suivis de près par les 26% avouant ne pas vouloir "visiter des lieux fréquentés dans le contexte actuel. Enfin, 14% des Français s'apprêtant à boycotter les soldes d'été 2020 disent ne pas aimer "se rendre en magasins", 9% considèrent qu'ils ont "déjà réalisé de bonnes affaires cette année" et 6% s'appuient sur le fait qu'ils ne "commandent jamais en ligne".

*du 23 au 24 juin 2020, en ligne, sur 1054 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.

© YouGov

En quoi consistent les soldes d'été ? Ils sont l'exact inverse des soldes d'hiver. Cette fois, pour les commerçants, il s'agit d'écouler la fin de collection printemps-été. Par opposition à leurs "cousins" de l'hiver, les soldes d'été visent à minimiser les invendus de vêtements légers avant l'arrivée des collections automne-hiver. Ils ne durent que quatre semaines au lieu de six auparavant, pour intensifier leur impact sur le consommateur : comme leur durée est plus courte, il est incité à en profiter plus rapidement. Une durée établie par l'arrêté du 27 mai 2019 (voir sur Legifrance), en application de l'article L. 310-3 du code de commerce, et prévue par la Loi Pacte du 22 mai 2019 (relative à la croissance et la transformation des entreprises).