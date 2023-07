Prime Day 2023 : notre sélection des meilleures offres

PRIME DAY 2023. Le Prime Day est officiellement lancé sur le site d'Amazon. Pendant deux jours consécutifs, retrouvez de multiples promotions réservées aux membres Amazon Prime.

Le Prime Day 2023 est officiellement lancé. De très nombreuses offres sont actuellement affichées sur le site web d'Amazon et couvrent de multiples univers (jouets, beauté, smartphones, ordinateurs, électroménager...). Il faudra être vif cette année encore pour pouvoir dégoter les meilleures promotions avant l'écoulement des stocks !

Pour rappel, les offres du Prime Day 2023 ne sont réservées qu'aux membres abonnés au programme Amazon Prime. Cette formule, qui dispose de nombreux avantages, propose également un essai gratuit si vous souhaitez profiter des promotions du Prime Day sans forcément vous abonner en payant. N'hésitez pas à dérouler davantage cet article pour découvrir comment vous abonner à Amazon Prime et profiter de votre essai gratuit.

Quelles sont les offres du Prime Day 2023 exclusifs aux produits Amazon ?

Le Prime Day est une occasion unique pour Amazon. Le site peut brader fortement les prix de ses propres appareils (vendus et/ou expédiés) comme les liseuses Kindle ou les enceintes connectées Echo Dot. Si vous cherchiez à acquérir l'un de ces produits, le Prime Day est un moment idéal pour craquer tout en profiter d'excellents rabais.

Quelles sont les offres du Prime Day 2023 sur les smartphones ?

Le Prime Day ne concerne pas que les produits vendus et expédiés par Amazon. Le site regorge de marques très connues qui sont également concernées par des promotions pendant l'événement. C'est notamment le cas pour plusieurs grands constructeurs de smartphones qui profitent du Prime Day pour afficher des prix barrés très intéressants. Retrouvez nos sélections des meilleures offres sur les smartphones dans notre papier dédié.

Quelles sont les offres du Prime Day 2023 sur les PC portables ?

Souvent très recherchés pendant des périodes de promotion, les PC portables sont actuellement concernés par plusieurs offres du Prime Day 2023. Le site d'Amazon regorge de prix barrés sur tout un tas de marques plus ou moins connues. Une occasion unique de s'équiper avec un nouvel ordinateur sans pour autant casser son budget prévu pour les vacances !

Quelles sont les offres du Prime Day 2023 sur l'iPhone ?

Malheureusement pour les fans d'Apple, le Prime Day 2023 ne semble pas concerner l'iPhone cette année. Le célèbre smartphone de la firme de Cupertino se fait damer le pion par de nombreuses autres marques de téléphonie mobile comme Samsung ou Xiaomi. Il est cependant toujours possible de trouver de multiples promotions sur différents modèles d'iPhone, et c'est pourquoi nous avons regroupé l'ensemble des meilleurs prix actuellement disponibles sur ces derniers dans un article dédié.

Quelles sont les offres du Prime Day 2023 sur le gaming ?

Les gamers ne sont pas mis de côté pendant le Prime Day 2023. Amazon propose toutes sortes de périphériques dédiés au jeu (ou simplement à votre ordinateur) afin que vous puissiez disposer des meilleures performances durant vos parties. Voici quelques unes des meilleures promotions disponibles sur des outils dédiés au gaming pendant le Prime Day.

La date du Prime Day 2023 est fixée aux 11 et 12 juillet 2023. Traditionnellement organisé à la fin du mois de juin, le Prime Day d'Amazon semble désormais plus ancré sur le mois de juillet pour proposer des promotions exclusives à ses membres. Cela va notamment de pair avec les soldes d'été qui se tiennent également quelques jours plus tôt en France métropolitaine.

L'une des rares éditions du Prime Day a avoir été décalée, fût celle de 2020. Cette dernière fut lancée à la mi-octobre en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Cette édition du Prime Day avait notamment été critiquée à cause de sa proximité avec le Black Friday qui se tenait au mois de novembre 2020. Si vous souhaitez profiter du Prime Day, gardez en tête que ce dernier n'est disponible qu'aux membres abonnés à Amazon Prime, l'offre payante du géant de l'e-commerce américain.

Attention : le Prime Day est réservé aux abonnés Amazon prime, l'offre premium du site. Cette dernière dispose cependant d'une offre d'essai gratuite de 30 jours si vous souhaitez participer au Prime Day sans débourser un centime. N'oubliez cependant pas de désactiver le renouvellement automatique qui s'élève à 6,99 euros par mois et 69,90 euros par an !

Profiter de l'essai gratuit Amazon Prime

Notez que le Prime Day n'est pas le seul avantage lié à l'abonnement Amazon Prime. Ce dernier vous permet également de disposer de livraisons en un jour ouvré gratuitement, de l'accès au service de streaming Prime Video, de différents bonus sur vos jeux vidéo avec Prime Gaming, et bien d'autres services intégrés.

Le Prime Day est l'une des plus grandes opérations commerciales proposées par Amazon et souvent comparée au célèbre Black Friday. Le Prime Day est une très courte période de 2 jours durant lesquels Amazon propose de nombreuses promotions sur tout un tas de références diverses. Il s'agit d'un jour de promotions lancé à l'origine en 2015 pour célébrer les 20 ans du site web d'Amazon.

Disponible pendant une seule journée lors de son lancement, le Prime Day est désormais un rendez-vous incontournable pour les consommateurs du monde entier. Amazon propose de plus en plus d'articles en promotion au fil des éditions, au point que certains utilisateurs préfèrent désormais cet événement au Black Friday. En 2019, l'événement avait notamment dénombré plus de 3,5 millions de produits vendus rien qu'en France. Le Prime s'étend désormais sur deux jours entiers, afin de laisser davantage de temps aux internautes pour profiter de millions de promotions disponibles.

Cette opération marketing n'est cependant pas accessible à tous, puisque les promotions proposées durant le Prime Day ne sont accessibles que pour les membres inscrits à Amazon Prime, l'abonnement payant de la plateforme.