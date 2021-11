Black Friday 2021 : ça bouge ce vendredi ! Les meilleures offres du moment

BLACK FRIDAY 2021. Les meilleures promos du Black Friday débutent donc ce vendredi. Depuis minuit, certains marchands participants ont décidé de lancer leur "Black Friday Week". Et on trouve déjà de très belles opportunités. Nos sélections pour faire le bon choix...

00:30 - Un PC portable MateBook D 15.6'' pour le Black Friday Amazon affiche pour sa Black Friday Week jusqu'à -35% sur une sélection de produits Huawei. Et parmi les articles en promo vous trouverez Un PC portable MateBook D 15.6'' 1080p FHD à 445,99 euros au lieu de 699,99 euros. L'ordinateur embarque la puce Intel Core i3-10110U, 8Go de RAM , une SSD de 256Go et tourne sur Windows 10. HUAWEI MateBook D 15 (2020) 699,99 €445,99 €VOIR L'OFFREsur Amazon

00:30 - La Galaxy Watch de Samsung à -26% La Galaxy Watch 4 de Samsung passe à -26% chez Amazon pour cette Black Friday Week. La montre connectée du coréen a tout d'une montre connectée haut de gamme avec suivi des activités et performances physiques, de la tension artérielle et ECG, d'un suivi du sommeil et vérification de la saturation d'oxygène dans le sang (Sp02) et même du profil de ronflement. Première montre connectée dotée du système Wear OS co-développé par Samsung et Google, la Galaxy Watch4 offre un accès à davantage d’applications directement sur votre poignet. Galaxy Watch4 40mm 269,00 €199,00 €VOIR L'OFFREsur Amazon

00:24 - Belles réductions sur les téléphones OnePlus Cette Black Friday Week permet aussi de trouver un smartphone de la très respectable marque OnePlus avec une très belle réduction. Le OnePlus 9 Pro (débloqué 5G) 12Go RAM + 256Go est vendu actuellement avec une garantie de 2 ans sur Amazon avec 200 euros de rabais. De 999 euros, il bascule à 799,99 euros. OnePlus 9 Pro (débloqué 5G) 799,99 €VOIR L'OFFREsur Amazon

00:20 - Jusqu'à -250€ sur une sélection de smartphones Oppo On peut aussi trouver lors de cette Black Friday Week de très belles réductions sur les smartphones. Par exemple, Amazon propose jusqu'à -250€ sur une sélection de smartphones Oppo. On trouve ainsi l'OPPO Find X3 Pro 6,7” en version 5G débloqué, 12 Go RAM + 256 Go à 899,90 euros au lieu de 1049 euros. OPPO Find X3 Pro 5G débloqué 899,90 €VOIR L'OFFREsur Amazon

00:16 - L'Apple Watch Serie 6 en promo pour le Black Friday Amazon Oui, les produits Apple sont déjà à prix réduit pour cette Black Friday Week ! Amazon propose l'Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm) à 369 euros au lieu de 459 en prix barré. Une aubaine tant on sait qu'Apple rechigne chaque année à participer pleinement au Black Friday. Cette réduction de 90 euros est disponible depuis minuit avec d'autres belles promos sur d'autres Apple Watch et d'autres produits Apple. Apple Watch Series 6 459,00 €369,00 €VOIR L'OFFREsur Amazon

00:11 - Plus de 200 euros sur un aspirateur iRobot pour la Black Friday Week Les aspirateurs robot étaient déjà en promo lors de la Black Friday avant l'heure. Ils sont désormais encore moins cher lors de la Black Friday Week. L'aspirateur iRobot e6192 de Roomba, appareil connecté avec 2 extracteurs en caoutchouc multi-surfaces et compatible avec les assistants vocaux passe à 279 euros chez Amazon au lieu de 499 euros. Aspirateur robot iRobot Roomba e6192 - 499,00 €279,00 €VOIR L'OFFREsur Amazon

00:04 - Un PC portable Dell perd près de 100 euros L'ordinateur Dell Inspiron 15,6" doté de la puce Intel Core i5-1135G7 d'un écran Full HD, de 8Go de RAM SSD 512Go passe à 569 euros au lieu de 649 euros chez Amazon depuis minuit ce vendredi pour l'entame de cette Black Friday Week. Ce PC embarque la technologie Dell Mobile Connect qui couple votre smartphone Android ou iOS à votre ordinateur portable pour vous permettre d’accéder à plusieurs appareils sans vous déconcentrer. PC portable Dell Inspiron 15 649,00 €569,00 €VOIR L'OFFREsur Amazon