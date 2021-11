Black Friday 2021 : nouvelle sélection d'offres choc ce week-end

BLACK FRIDAY. La Black Friday week est bel et bien lancée chez les marchands participant au Black Friday. Suivez dans notre live la déferlante de promos et une sélection des meilleures offres de ce Black Friday 2021 très très précoce...

08:20 - La Surface Pro 7+ avec un clavier pour 400 euros de moins Voilà un prix cassé pour le Black Friday ! La Fnac dispose en ce moment d'un pack avec le PC hybride Surface Pro 7+ avec un clavier compatible pour 799,99 euros soit une baisse de 400 euros par rapport à son tarif initial ! Vous bénéficierez d'un superbe PC pouvant être utilisé comme une tablette grâce à son écran tactile facile à utiliser. 08:00 - Un PC gamer Dell à -22% avec le Black Friday Besoin d'un nouvel ordinateur portable pour jouer avant le Black Friday ? Amazon vous propose en ce moment le Dell Inspiron G3 15 à 649 euros au lieu de son tarif habituel de 829 euros. Ce dernier dispose d'un processeur i5 et de 8 Go de RAM couplés à une carte graphique GTX 1650 pour faire tourner vos jeux préférés.

Quelles autres promotions pour le Black Friday ?

La date officielle du Black Friday 2021 est fixée selon les traditions américaines. Elle est liée en réalité à la fête de Thanksgiving, qui se déroule le dernier jeudi du mois de novembre. Le Black Friday a donc généralement lieu le dernier vendredi de novembre. En 2021, la date du Black Friday tombe ainsi le 26 novembre 2021. Un retour à la normale après l'édition précédente. L'année dernière en effet, le confinement avait poussé en France au report du Black Friday au début du mois de décembre.

Quelles enseignes et quels magasins participent au Black Friday ?

Tous les commerçants sont libres d'organiser ou non une opération commerciale pour le Black Friday, que ce soit sur Internet ou en magasin. Les boutiques sont généralement nombreuses à proposer des rabais, avec un affichage promotionnel, comme le veut l'exercice, assez agressif. Les géants du web sont probablement les plus actifs durant l'opération. Voici donc une liste non exhaustive de participants réguliers : Amazon, La Fnac / Darty, CDiscount, Rue du commerce, Auchan, Leclerc, H&M, Undiz, Apple, AlloBébé, Auchan, 3 Suisses, Boulanger, Best buy, Carrefour, Comptoir des irlandais, Conforama, Pixmania, La Redoute, Yves Rocher, Sony, Sephora, Sarenza, iDrones, Zalando, Zara...