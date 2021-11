DIRECT. Black Friday 2021 : nouvelles offres ce mercredi

Il n'est pas rare que l'abonnement au Playstation Plus soit concerné par des promotions. Amazon profite de l'effet Black Friday pour baisser le tarif et propose l'abonnement d'un an au Playstation Plus à seulement 39,99 euros au lieu de son prix habituel de 59,99 euros ! De quoi profiter de vos jeux en ligne tout en réalisant des économies.