Black Friday PC portable : le Macbook Air est liquidé ! Le top des offres du jour sur les PC

BLACK FRIDAY PC. Le Black Friday 2023, c'est maintenant. Vous cherchez un PC portable ou un Macbook d'Apple ? Voici le top des offres du jour, sélectionnées sur le web.

Black Friday 2023 : recevez nos alertes bons plans ! Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Ca y'est, c'est le grand jour du Black Friday 2023, ce vendredi 24 novembre 2023. De nombreuses offres sont déjà appareus en ligne, notamment si vous cherchez un nouveau PC portable. Des offres déjà très intéressantes sont apparues sur le web ces dernières heures. Voici le top de ce que nous avons pu dénicher sur le web en ce matin de Black Friday.

Quelles sont les meilleures offres du jour sur les PC portables ? Le top 5 du Black Friday 2023

1. Voici une belle offre sur un Macbook Air qui passe sous la barre des 1000 euros !

MacBook Air M1 MGND3FN/A - Or Neuf à partir de 938,50 € Occasion à partir de 650,00 € Fnac 1198,50 € 938,50 € Voir

Amazon 1199,00 € 939,00 € Voir

Rakuten 939,00 € Voir

Cdiscount 926,10 € 940,00 € Voir

Leclerc 940,00 € Voir

Darty 939,00 € Voir

Boulanger 979,00 € Voir

Materiel.net 999,00 € Voir

Ubaldi 1015,00 € Voir

Rue du Commerce 1047,58 € Voir Rakuten 939,00 € 650,00 € Voir

Fnac 1198,50 € 829,99 € Voir

Cdiscount 926,10 € Voir

Amazon 1199,00 € 934,31 € Voir

Oui c'est un Macbook Air de 2020 doté de la puce M1 mais il s'agit encore d'un ordinateur de très bon niveau et bénéficiant de l'expertise reconnue d'Apple pour vous fournir un modèle haut de gamme, durable et performant. Vous le trouvez en ce moment à moins de 1000 euros en modèle neuf, une rareté pour un ordinateur Apple !

2. Le Microsoft Surface Pro 9 à -37% à la Fnac

Pourquoi choisir entre petit PC portable et tablette ? Le Microsoft Surface Pro 9 sait faire les deux. Cet hybride haut de gamme combine le meilleur des deux appareils avec un très bel écran tactile 13 pouces avec 120Hz de résolution. Il dispose de Windows 11 en système d'exploitation et d'une très belle configuration : processeurr Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage en SSD. L'autonomie promise est de 6 à 8 heures. Il est donc rare de trouver d'aussi belles promos sur le Microsoft Surface Pro 9 mais ce Black Friday 2022 réserve une belle surprise avec une offre à -37% à la Fnac, pour le faire passer sous les 1000 euros ! Et à ce prix là, le clavier associé est bien sûr inclus.

https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=12665&awinaffid=512717&clickref=1418310_1_p&p=https%3A%2F%2Fwww.fnac.com%2FPack-Pc-2-en-1-Microsoft-surface-pro-9-Noir-13-ecran-tactile-Intel-Core-i5-8Go-RAM-256Go-SSD-graphite-clavier-Microsoft-stylet-Microsoft-Surface-slim-Pen-2%2Fa18090021%2Fw-4

3. Le Lenovo Ideapad est à -27% et passe sous les 400 euros.

Le Lenovo Ideapad 1 est un bon PC portable polyvalent. Avec son écran 15,6 pouces, son processeur AMD Ryzen 5, ses 8 Go de mémoire RAM et 512 Go en SSD, c'est un ordinateur multitâches et un bon compagnon de travail. Le prix affiché pendant ce Black Friday est une raison de plus de craquer : 399 euros à la Fnac et chez Darty contre 549 euros habituellement.

PC portable Lenovo Ideapad 1 Neuf à partir de 399,63 € Fnac 549,63 € 399,63 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Rakuten 498,99 € Voir

Cdiscount 552,76 € Voir

Rue du Commerce 554,50 € Voir

4. Un PC HP 17 pouces à tout juste plus de 400 euros, une belle affaire.

Vous cherchez un PC portable avec un grand écran ? Ce modèle HP a tout pour plaire : écran full HD 17,3 pouces, processeur Intel Core i3, Windows 11 installé, une mémoire RAM de8 Go et 256 Go en stockage... C'est un ordinateur polyvalent et bien doté qui est proposé avec une belle promo sur Cdiscount à 429 euros contre plus de 500 euros ailleurs sur la toile.

HP Laptop 17-cn2122nf - Core i3 I3-1215U 8 Go RAM 256 Go SSD Argent AZERTY Neuf à partir de 399,99 € Cdiscount 399,99 € Voir

Rue du Commerce 433,03 € Voir

Darty 443,52 € Voir

Fnac 447,30 € Voir

Amazon 456,77 € Voir

Rakuten 457,63 € Voir

5. Le Asus Zenbook 14 à moins de 1000 euros.

Un autre bon plan sur un produit reconnu et plus haut de gamme, le Asus Zenbook 14 qui profite du Black Friday pour passer sous la barre des 1000 euros ! Plusieurs sites en ligne le proposent à 999 euros, un prix très intéressant pour un modèle haut de gamme avec écran tactile 14 pouces OLED, un processeur Intel Core i7, 512 Go de stockage en SSD et 16 Go de mémoire vive.

Ordinateur portable ASUS Zenbook 14 UX3402ZA-KN778W EVO Neuf à partir de 899,00 € Occasion à partir de 999,00 € Rakuten 899,00 € Voir

Amazon 999,00 € Voir

Boulanger 1199,00 € 999,00 € Voir

Rue du Commerce 1149,99 € Voir

Darty 1189,99 € Voir Rakuten 899,00 € 999,00 € Voir

Où trouver un PC portable à moins de 500 euros pour le Black Friday ? Le top des ordinateurs "pas chers"

Moins de 500 euros sur un PC portable Acer Aspire 3.

La rédaction a également repéré pour vous une belle offre sur un PC portable de la gamer Acer Aspire 3, proposé exceptionnellement à moins de 500 euros. Si vous êtes à la recherche d'un PC portable abordable de 15 pouces, l'Acer Aspire 3 est belle une option. Il est doté d'un processeur puissant AMD Ryzen 5, de 16 Go de mémoire RAM, d'un écran de 15,6 pouces en Full HD et d'un poids contenu. Initialement affiché au prix de 799 euros, l'Acer Aspire 3 est actuellement disponible à seulement 479 euros à la Fnac, bénéficiant ainsi d'une réduction de 320 euros.

Acer Aspire 3 479 euros VOIR L'OFFRE sur Fnac

Le Lenovo Ideapad 3 à 479 euros

Vous cherchez moins cher mais plus performant que le Lenovo Ideapad 1 en tête de cet article ? Bingo avec un PC portable 17 pouces. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve un modèle de marque de cette taille-là à moins de 500 euros ! C'est pourtant ce que propose Darty avec le Lenovo IdeaPad 3 17ITL6 affiché à 479 euros sur le site de l'enseigne. Il s'agit d'un bon ordinateur polyvalent, doté d'un très bel écran HD+, d'un processeur Intel Core i5 4 coeurs, de 8 Go de mémoire RAM et 512 Go en SSD.