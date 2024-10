Black Friday PS5 : déjà des promos sur les PS5 Slim et Pro avant le Black Friday 2024 ?

BLACK FRIDAY PS5. Le Black Friday 2024 permettra-t-il de s'offrir la nouvelle PlayStation 5 Pro à un prix plus bas ? Voici les offres et les produits à suivre avant le grand début de l'édition 2024.

Le Black Friday 2024 approche ! Programmé le dernier vendredi du mois de novembre, le grand jour sera cette anné le 29 novembre 2024. Mais comme toujours, les promotions apparaitront bien avant sur le web ! Parmi les produits les plus recherchés cette année, la PlayStation 5, PS5 pour les intimes, devrait être en bonne place. Fini les ruptures de stock, les difficultés d'approvisionnement ou de livraison constatée à la sortie de la célèbre console en pleine épidémie de Covid-19.

La console de Sony est désormais bien implantée dans le coeur des joueurs mais ils sont nombreux à avoir encore patienté pour sauter le pas. Le Black Friday 2024 sera-t-il le moment idéal en profitant de promos sur la PS5 ? Possible d'autant que Sony vient de sortir la version "Pro", annoncée à la rentrée et disponible à partir du 7 novembre. La sortie de ce nouvel opus "boosté" pourrait aussi et surtout agir sur les prix de la PS5 "classique" avec des packs attendus durant le Black Friday, les fameux "bundles".

Quels sont les meilleurs prix de la PS5 en ligne, de premières promos avant le Black Friday 2024 ?

La PS5 est disponible en plusieurs versions : Standard, Slim et Pro. La Standard a été la toute première génération de PS5, suivie de la déclinaison Slim (enfin plus petite) et de la version Pro plus puissante présentée à la rentrée 2024. Chaque console a donc son tarif. La version Standard est vouée à disparaître mais devrait profiter de derniers destockages qui peuvent être intéressants lors du Black Friday. La console PS5 la moins chère reste toutefois la version dite "Digital" dépourvue de lecteur de disque et qui ne permt de jouer qu'en version dématéralisée en téléchargeant vos jeux sur le net.

Quels sont les prix de la nouvelle PS5 Pro ?

Il ne faudra sans doute pas s'attendre à de très grosses promos sur la nouvelle PS5 Pro, sortie à la rentrée 2024. Les marchands pourraient toutefois dégainer quelques packs et offres spéciales, avec des accessoires comme une 2e manette incluse.

Quels seront les packs PS5 vendus durant le Black Friday 2024 ?

Chaque année, le Black Friday est aussi l'occasion de profiter de "packs" spéciaux qui combinent la console et des accessoires : manettes et/ou jeux. Les jeux sont souvent des opus récemment sortis ou des valeurs sûres. On retrouve ainsi régulièrement des packs permettant de profiter de points ou d'avantages (DLC) sur le jeu Fortnite, très apprécié des ados. Les jeux de sport les plus populaires comme FC25 (l'ex-FIFA) ou NBA 2K sont aussi régulièrement proposés dans ces packs. Cette année, rien n'est encore officiel mais le site spécialisé Dealabs annonce déjà un possible pack avec des points Fortnite. Ces packs permettent aussi de profiter de tarifs plus avantageux que des achats séparément.

Quels sont les accessoires indispensables pour la PlayStation 5 ?

Comme sur toutes les consoles, de nombreux accessoires permettent d'améliorer l'expérience de jeu. Le Black Friday est souvent l'occasion de faire de belles affaires sur ces équipements et l'édition 2024 ne devrait pas déroger à la règle. S'offrir une manette supplémentaire pour pouvoir jouer à plusieurs, une station de recharge rapide pour les manettes sans fil Dualsense, un casque audio pour être en immersion devant son téléviseur ou encore un volant et un pédalier pour rendre les courses de voitures encore plus réalistes, ce sont autant de petits plus qui ont un coût non négligeables et que le Black Friday peuvent rendre plus abordables.

Des offres sur les abonnements PlayStation Plus ?

L'abonnement Playstation Plus vous permet d'accéder aux services multijoueurs des consoles Playstation. Ayant beaucoup changée ces derniers mois, l'offre de Sony a basculé vers un abonnement à trois niveaux, du plus simple au plus complexe, vous offrant différents services, du simple accès aux modes multijoueur à la mise à disposition d'un catalogue complet de jeux Playstation voire de différents jeux PS4, PS3 et PS2 via cloud gaming. Un service incontournable quand on cherche à profiter pleinement de sa nouvelle console.