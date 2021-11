Black Friday PS5 : enfin du neuf, quels stocks vendredi ?

BLACK FRIDAY PS5. Toujours pas de PS5 en quantité suffisante à l'horizon ! A la veille du Black Friday, la précieuse nouvelle PlayStation de Sony reste très difficile à dénicher, à l'exception de courtes apparitions sur plusieurs sites. Voici le point sur la situation et quelques conseils.

[Mis à jour le 25 novembre 2021 à 06h26] Pas d'éclaircie pour les gamers ce jeudi matin. A la veille du Black Friday, la PS5 ne fait toujours pas son apparition en nombre sur les sites de vente en ligne. L'espoir demeure en un réassort plus important ce vendredi 26 novembre, date du véritable Black Friday, alors que les promos se sont multipliées ces dernières heures sur quantité de produits high-tech, des TV aux smartphones en passant par les PC et appareils Apple. Les rumeurs vont bon train sur des opérations aux premières heures de la journée vendredi pour le lancement du Black Friday.

Certains chanceux ont pu obtenir leur PS5 ces derniers jours lors de courtes opérations événements orchestrées par Veepee, Carrefour ou Micromania. D'autres se sont heurtés à des sites pris d'assaut et rapidement plantés. Bugs, lenteurs, sites hors-service... Les plaintes des gamers ont été nombreuses, autant que les critiques envers ceux qui revendent ensuite la PS5 à un prix gonflé. Ce matin encore, on peut d'ailleurs trouver des consoles PS5 sur des market places à des prix très supérieurs au tarif officiel. Comptez parfois jusqu'à 1000 euros pour une console vendue habituellement 499 euros, bien loin de la "bonne affaire" prônée par le Black Friday. Mais en ces temps de crise et de problème d'approvisionnement, nul doute que ces rares consoles trouveront preneurs rapidement...

Le Black Friday changera-t-il la donne en affichant des stocks plus conséquents et des tarifs enfin plus raisonnables ? La PS5 constitue en effet un formidable produit d'appel pour les revendeurs. Ceux qui proposeront des PS5 pour le Black Friday sont assurés de faire venir un large public en quête de la console à quelques semaines de Noël. Ils pourraient ensuite être tentés de compléter leur achat en remplissant le panier d'autres produits high-tech. Une véritable aubaine pour les géants du secteur comme Amazon, CDiscount, Fnac.com ou Boulanger. La PS5 sera-t-elle vendue seule ou en pack ? Sachez qu'il est déjà possible d'acquérir une PS5 via un pack disponible depuis plusieurs jours sur le site de Micromania, mais uniquement via un pack onéreux à plus de 1600 euros. Celui-ci comprend votre PS5, une manette, un jeu mais surtout une nouvelle TV Sony Bravia XR50X90J de 50 pouces (126 cm), idéale pour profiter des performances de la PS5.

Si vous vous interrogez toujours sur l'absence totale de PS5 en magasin, sachez que cette situation prend ses racines l'année dernière en pleine crise du coronavirus. En effet, la crise sanitaire a fortement impacté la production de microcomposants en forçant à la fermeture les usines chinoises qui fournissent le gros du stock mondial. Ces petites puces électroniques que l'on retrouve dans les carte graphiques, les consoles et les voitures (entre autres) sont donc très difficiles à se procurer ce qui ralentit fortement la production de la Playstation 5. En ce qui concerne un éventuel retour à la normale, les professionnels et les économistes avancent la date de courant voire fin 2022.

Quelles sont les meilleures offres sur la PS5 pendant le Black Friday ?

La PS5 reste un Graal tant les stocks sont rares et les maigres approvisionnements vite épuisés. Pour réagir au plus vite, mieux vaut avoir en favori les pages PS5 des sites de vente en ligne. En voici quelques-unes :

Pack playstation 5 + dualsense + spiderman + tv bravia xr50 1660 euros VOIR L'OFFRE sur Micromania

Console Sony PlayStation 5 Edition Standard 989,99 € VOIR L'OFFRE sur Rakuten

FIFA 22 PS5 Amazon 79,99 € 44,96 € Voir

La PS4 est-elle bradée pendant le Black Friday ?

Les difficultés d'approvisionnement de la PS5 profitent à sa devancière, la PS4, qui voit sa durée de vie allongée et bénéficie toujours de jeux très récents et d'un catalogue bien plus fourni. Pour ce Black Friday 2021, les offres sont déjà légion, que ce soit sur la console elle-même mais aussi sur de nombreux jeux soldés ou proposés en packs comprenant plusieurs jeux, parfois des opus phares de la PS4.

Les abonnements PlayStation Plus sont-ils en promo ?

Le Black Friday est souvent l'occasion de profiter de gros rabais sur les différentes offres d'abonnement. Le gaming en fait partie avec des promos régulières sur l'abonnement PlayStation Plus qui permet notamment de jouer en ligne.