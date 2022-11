Black Friday électroménager : des premières promos à -20% avant l'heure !

BLACK FRIDAY ELECTROMENAGER. Chaque année, le Black Friday est l'occasion rêvée de s'équiper de nouveaux appareils électroménagers, du gros au petit équipements, découvrez les promos et les produits à surveiller !

Les promotions se préparent à l'approche du Black Friday et les rayons électroménagers n'échapperont pas à la vague des réductions. Si le point d'orgue de l'opération commerciale est prévu le 25 novembre, les prix attractifs seront affichés pendant une dizaine de jours à compter du 18 novembre. L'occasion est parfaite pour s'équiper d'appareils électroménagers, d'autant que les meilleurs équipements habituellement onéreux seront disponibles à prix réduits. Des réfrigérateurs aux lave-vaisselles en passant par les robots de cuisine tant convoités ou aux appareils de coiffure et de beauté, un large éventail de produits sera mis en avant lors du "vendredi noir". En guise de prémisses, quelques offres apparaissent déjà même si elles sont encore rares. Pour ne pas louper une bonne affaire et éviter les faux bons plans, retrouvez un aperçu du marché et des offres à surveiller.

Le Black Friday a pour habitude de faire des heureux avec un grand nombre d'offres portant aussi bien sur le gros électroménager que sur les équipements plus petits à l'instar des robots de cuisine, des aspirateurs, des centrales vapeurs ou des accessoires de coiffure.

MEILLEURS produits

Du côté du gros électroménager, les réfrigérateurs figurent souvent parmi les appareils les plus recherchés et soldés. Les offres sont aussi souvent très avantageuses sur les équipements de buanderie comme les machines à laver et tous les appareils qui méritent leur place dans une cuisine correctement équipée. Chaque année ces pièces doivent être surveillées de près pour ne louper aucune bonne affaire. Voici quelques bons articles qui profitent déjà de réductions !

L'aspirateur est un des produits rois de la maison et un immanquable durant le Black Friday. Des robots connectés qui font le ménage tout seul aux aspirateurs balais sans fil, toutes les gammes d'appareils présentes des promos alléchantes. Découvrez l'article dédié aux bons plans d'aspirateurs 2022.

Si les adeptes du Black Fridays se ruent sur les smartphones et accessoires high-tech, le petit appareil électroménager est aussi très recherché par les consommateurs, surtout quand les prix sont cassés. Robots de cuisine, appareils pour la beauté et l'hygiène et autre gadget font l'objet d'offres à saisir.

Pour concocter de bons petits plats maison, être bien équipé est un avantage : robot multifonction, cuiseur, pâtissier, minifour… Le choix est vaste.

Fer à repasser, centrale vapeur ou défroisseur, le Black Friday est le moment pour trouver la solution qui vous convient à des prix avantageux. De la centrale vapeur sans égale lorsque la pile de linge à repasser déborde au défroisseur facile à emporter partout et pratique pour une entretien d'appoint, il y a de quoi satisfaire tous les consommateurs.

La période du Black Friday se déroule lorsque la pluie et la baisse des températures rendent l'air intérieur plus humide. A cette période, il est parfois nécessaire d'acheter un déshumidificateur et/ou un purificateur d'air pour assainir l'air de votre logement (plus pollué que l'air extérieur).

Quelles offres retenir sur les appareils électroménager de beauté ?

La période du Black Friday est le moment parfait pour se faire plaisir et investir dans un nouveau lisseur, un sèche-cheveux ou encore un épilateur ou tondeuse électrique. Sur ce secteur les offres sont nombreuses et surtout elles sont les bienvenues compte tenu du prix habituel des appareils d'hygiène alors autant profiter de cette opération commerciale sans équivalent.

Brosse à dents électrique

Les brosses à dents électriques sont très plébiscitées et offriraient une meilleure hygiène dentaire seulement, le prix de ces appareils est un frein important pour les consommateurs. Pendant le Black Friday, les produits des marques leaders, Oral-B et Philips, sont vendus à prix réduits. Les brosses à dents électriques figurent systématiquement parmi le produits les mieux soldés.

Epilateur électrique, tondeuse ou rasoir électrique

Même constat pour les rasoirs et autres appareils d'épilation électriques, s'ils sont efficaces ils sont aussi très chers. Lors du Black Friday de nombreux modèles de rasoirs et d'épilateurs, pour les hommes comme pour les femmes, sont soldés et parfois vendus à moitié prix.

Le Black Friday est une occasion à ne pas louper lorsqu'on souhaite s'équiper à moindre coût, encore faut-il repérer les meilleures affaires et pour cela il n'y a qu'une solution : sonder le marché. Retrouvez sur cette page les bons plans anticipés du Black Friday 2022 ainsi que les meilleurs produits de l'année, au cas où ces derniers seraient concernés par les réductions du Black Friday. Vous pouvez également vous abonner à nos alertes bons plans en remplissant le formulaire situé en haut de cet article pour être sûr de ne rien rater !