Black Friday Switch : la console à 260€ avec les cartes Jackpot Fnac

BLACK FRIDAY SWITCH LITE. Avant le Black Friday, les cartes Jackpot Fnac sont la seule option pour obtenir une Nintendo Switch bien moins chère que son tarif standard.

[Mis à jour le 30 novembre 2020 à 10h54] Vous souhaitez acheter une Nintendo Switch moins chère que son prix de vente conseillé de 299,99€ ? Pour l'heure, les réductions ne se bousculent pas en amont du Black Friday. Cependant, les cartes Jackpot de la Fnac permettent de réduire son prix à 260€. Il suffit d'acheter deux cartes d'une valeur de 150€ pour le prix réduit de 130€ en ce moment. Une fois en possession des deux cartes, vous pouvez les utiliser pour acheter une Nintendo Switch (rajoutez un produit à quelques centimes pour dépasser la barre des 300€) et le tour est joué : vous voici possesseur d'une Nintendo Switch pour un tarif plus abordable.

E-carte cadeau Fnac Darty Jackpot 150,00 € 130,00 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Avec ces 40€ d'économie, vous pouvez acheter un jeu en supplément comme la collection Super Mario 3D All Stars réduite en ce moment à 45€. Pour rappel, on y trouve trois chefs d'œuvre des jeux Super Mario en 3D : Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy. A ne pas rater !

SUPER MARIO 3D - ALL STARS Amazon 69,99 € 44,49 € Voir

Cdiscount 49,99 € Voir

Fnac 49,99 € Voir

La Redoute 49,99 € Voir

Boulanger 54,99 € 49,99 € Voir

Particulièrement en vogue pendant le premier confinement, la Nintendo Switch est une console très recherchée par les joueurs de tous âge. Pour les fêtes de Noël, la machine hybride devrait à nouveau se trouver sous de nombreux sapins. Elle est actuellement vendue au prix standard de 299,99 euros. Un prix à retenir pour bien évaluer le potentiel des éventuelles promos à venir. Nous listerons ci-dessous toutes les offres disponibles avant et pendant le Black Friday sur le petit bijou de Nintendo.

Nintendo Switch avec paire de Joy-Con Rouge Néon et Bleu Néon Cdiscount 299,99 € Voir

Fnac 299,39 € Voir

Amazon 351,99 € Voir

Notez également que Nintendo a produit en 2019 une nouvelle version de sa machine qui s'adresse aux budgets plus resserrés. La Nintendo Switch Lite, qui ne permet pas de jouer sur son téléviseur, est d'ordinaire proposée au prix conseillé de 199,99 euros. Une console à budget mini donc, mais qui vous permettra tout de même de jouer aux jeux exclusifs Nintendo comme Zelda Breath of the Wild, Splatoon 2, Super Mario Odyssey ou encore Animal Crossing New Horizons.

Console Nintendo Switch Lite Turquoise Cdiscount 199,00 € Voir

Fnac 199,92 € Voir

La Redoute 209,99 € Voir

Boulanger 209,99 € Voir

S'il est peu probable que le prix de la Nintendo Switch seule baisse beaucoup pendant le Black Friday, vous pouvez vous attendre, comme chaque année, à des bons plans pour l'achat d'une console accompagnée d'un ou plusieurs jeux. Les fameux packs et bundles ont chaque année le vente en poupe pendant cette période. Les commerces en ligne proposent en général des bundles avec la console et des jeux ainsi que des packs avec des accessoires pour un prix attractif. Parfait pour se faire un cadeau ou offrir la Switch à quelqu'un ! Les packs habituels proposent une Switch et Animal Crossing New Horizons ou bien Mario Kart 8 Deluxe.

Console Switch Lite Nintendo Switch Lite Turquoise+AC+contenu Amazon 244,99 € Voir

Cdiscount 249,99 € Voir

Fnac 249,39 € Voir

Boulanger 299,99 € 249,99 € Voir

Sur le front des jeux, la Nintendo Switch peut se vanter d'avoir en exclusivité quelques blockbusters qui font la différence. Cette année, on retient surtout la sortie d'Animal Crossing : New Horizons, mais on pourrait citer aussi Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, ou encore Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX. Les Pokémon Bouclier et Epée, sortis l'année dernière, sont toujours disponibles d'ailleurs et pourraient faire l'objet de belles promos. Sans compter Luigi's Mansion 3, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (même si les JO n'ont pas eu lieu), Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order et bien évidemment The Legend of Zelda : Link's Awakening sortis eux aussi en 2019. Dans le même ordre d'idée, Zelda Breath of the Wild et Super Mario Odyssey, sortis en 2017 et inoubliables, pourraient être bradés. Les bons plans sur ces jeux et bien d'autres seront relayés ci-dessous jusqu'au 7 décembre, date du Cyber Monday :

Jeu video Animal Crossing New Horizons Amazon 61,99 € 44,49 € Voir

Cdiscount 69,99 € 45,99 € Voir

Fnac 49,99 € Voir

La Redoute 49,99 € Voir

Boulanger 59,99 € 49,99 € Voir

Electro Dépôt 56,97 € Voir

Mario Kart 8 Deluxe Cdiscount 69,99 € 43,99 € Voir

Amazon 69,99 € 45,99 € Voir

Fnac 45,99 € Voir

Boulanger 49,99 € 46,99 € Voir

Electro Dépôt 49,87 € Voir

La Redoute 51,71 € Voir

Minecraft switch standard Amazon 22,49 € Voir

La Redoute 24,99 € Voir

Boulanger 29,99 € 24,99 € Voir

Fnac 34,99 € Voir

Jeu Switch Hyrule Warriors L'ère du Fléau Cdiscount 46,99 € Voir

Fnac 49,97 € Voir

La Redoute 49,99 € Voir

Boulanger 54,99 € 49,99 € Voir

Ring Fit Adventure Nintendo Switch Amazon 82,99 € 64,99 € Voir

Fnac 64,97 € Voir

Boulanger 69,99 € 64,99 € Voir

En attendant le Black Friday, si vous êtes particulièrement pressé d'acheter votre Switch, sachez que certains commerçants mettent en place des systèmes de réduction sous forme de bons d'achats sur vos comptes de fidélité une fois l'achat effectué. C'est le cas notamment des magasins Carrefour par exemple. Une autre possibilité particulièrement intéressante est de veiller à la mise en vente de cartes cadeau bonifiées chez la Fnac et les utiliser ensuite pour acheter la machine de Nintendo. Cela permet en général d'acheter une Switch quelques dizaines d'euros moins chère.