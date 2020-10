"DIRECT. Covid en France : inquiétude en réanimation, indicateurs à la hausse... De nouveaux chiffres"

COVID FRANCE. Alors que le couvre-feu a été étendu, la seconde vague de Covid-19 est bien là. La preuve avec les tout nouveaux chiffres de Santé publique France. Les infos en direct.

11:33 - L'épidémie "est peut-être un peu en retard sur sa progression" dans deux départements Le directeur de l'Agence Régionale de Santé du département des Deux-Sèvres, Laurent Flament, s'est exprimé sur France Bleu Poitou ce matin. Ce territoire, ainsi que la Vienne, ne sont pas concernés par le couvre-feu de ce soir. "Aujourd'hui tous les indicateurs de nos départements sont aussi en forte augmentation" a t-il précisé. La propagation du Covid-19 "est peut-être un peu en retard sur sa progression" dans ces deux zones géographiques. 11:10 - Les chiffres dans le département du Rhône Dans le Rhône, 907 patients covid sont hospitalisés, selon le décompte de Santé publique France. Dans les services de réanimation du département, 148 lits sont occupés par les malades atteints du coronavirus. Le territoire déplore depuis que la pandémie s'est répandue dans le pays 853 décès dans les hôpitaux. 10:49 - La situation au CHU de Dijon se tend "Nous avons 15 patients covid sur 54 lits en réanimation. Il reste très peu de lits, parce qu'on a d’autres prises en charge, c'est la difficulté de cette deuxième vague" a indiqué Nadiège Baille, la directrice du CHU de Dijon, au micro de France Bleu Bourgogne. Cette dernière a mis en garde sur l'augmentation des cas chez les personnes âgées : "Les taux d'incidence chez les plus âgés nous préoccupent énormément. On a le sentiment que quelque chose s'est passé ces dernières semaines, et c'est vraiment l'indicateur très très préoccupant".

D'après le bilan de Santé publique France de jeudi, la barre symbolique des 40 000 nouveaux cas de Covid a été franchie. En effet, 41 622 nouveaux cas positifs ont été enregistrés en 24 heures. Il s'agit d'un nouveau record. Par ailleurs, 162 personnes sont décédées entre mercredi et jeudi, avec un total de 34 210 morts depuis le début de l'épidémie en France. Le taux de positivité des tests a augmenté de 0,6 point en 24 heures, ce qui est très élevé.

999 043 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 41 622 de plus

34 210 décès au total (Ehpad compris), soit 162 de plus

23 198 décès à l'hôpital, soit 162 de plus

14 032 hospitalisations en cours, soit 847 de plus

2319 personnes actuellement en réanimation, soit 71 de plus

108 599 personnes sorties de l'hôpital, soit 947 de plus

Taux de positivité des tests : 14,3%, soit 0,6 point de plus

1955 clusters en cours d'investigation, soit 103 de plus

91 départements en vulnérabilité élevée, stable

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 1998 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 262 admissions en réanimation.

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

