Ecole et Covid : pas de pass sanitaire mais une campagne de vaccination

ECOLE ET COVID. Lors de son intervention sur TF1 ce 21 juillet, Jean Castex a annoncé qu'une grand campagne de vaccination serait mise place à la rentrée mais que le pass sanitaire ne serait pas appliqué. Les infos

[Mis à jour le 21 juillet 2021 à 15h35] Dès la prochaine rentrée scolaire, la vaccination des adolescents de 12-17ans sera une priorité du gouvernement afin de lutter contre la 4e vague du coronavirus. Lors d'une interview accordée au JT de 13h sur TF1 le 21 juillet, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la mise en place de campagnes de vaccination dans les collèges et lycées : "Au mois de septembre, nous allons mettre le paquet pour vacciner tous les enfants de 12 à 17 ans qui ne l'auront pas été. Nous allons mettre en place des dispositifs allant vers eux dans les établissements scolaires." S'il a également indiqué que cette campagne pourrait s'adresser aux enseignants non vaccinés, le Premier ministre a surtout confirmé que le pass sanitaire ne serait pas obligatoire dans les établissements scolaires. Ce dernier sera même décalé pour les adolescents à la fin du mois de septembre pour permettre au plus grand nombre de se faire vacciner.

Vaccination, autotests, fermetures de classe... Le récap' des infos clés dans cette page.

Autotests : comment ça marche ?

Depuis le 10 mai, l'organisation du dépistage par autotests dans les lycées est décidé à l'échelle de chaque établissement. Un lieu dédié est choisi à l'intérieur du lycée puis, classe par classe, les élèves viennent pratiquer leur autotest, sur le temps scolaire, sous la supervision d'un personnel médical, de médiateurs ou de volontaires. Plus d'un millier de médiateurs a par ailleurs été recruté pour aider au dépistage.

Quel impact peuvent avoir les autotests sur l'épidémie ?

D'après des données citées par le Conseil scientifique Covid-19 dans un avis du 19 avril intitulé "Les autotests : une opportunité de santé publique", un dépistage hebdomadaire chez 75 % des élèves est susceptible d'entraîner une réduction de 50 % des contaminations. Sur ce point, le ministre de l'Education a confié au Journal du Dimanche le 2 mai : "C'est l'objectif fixé. Bien sûr, il faut l'accord de la famille. Mais je pense qu'elles vont jouer le jeu. Elles l'ont fait pour les tests salivaires : on a aujourd'hui 75 % d'approbation.".

Des autotests sont-ils pratiqués au collège ?

La Haute autorité de santé (HAS) autorise désormais les autotests pour les moins de 15 ans. Les collèges sont également concernés, et les élèves ont pu y pratiquer des autotests dès le 10 mai. A la question "Allez-vous les proposer aux écoliers ?", le ministre de l'Education a répondu dans le JDD, toujours le 2 mai : "Pour l'école primaire, notre stratégie repose sur les tests salivaires. (...) Le fait de tester dès maintenant tous les professeurs deux fois par semaine dans les écoles, collèges et lycées doit déjà permettre d'identifier les cas positifs et ainsi couper la chaîne de contamination au plus tôt".

Qu'en pense le Conseil scientifique ?

Pour rappel, dans un avis rendu public le 22 avril, le Conseil scientifique explique que l'école doit être le lieu prioritaire des autotests de dépistage du Covid-19. "Pour les enfants des collèges et lycées, l'ATAG [autotest antigénique] est adapté" et devra faire l'objet d'un apprentissage en établissement, puis se faire "à domicile sous le contrôle des parents". "Il apparaît qu'un rythme de un à deux tests par semaine avec une participation d'au moins 75 % des élèves permet d'avoir un impact très significatif sur le risque de diffusion scolaire du virus" insistent également les membres de l'instance.

La vaccination est ouverte à l'ensemble des adolescents de plus de 12 ans depuis le 15 juin. Pour la Haute autorité de santé (HAS), cela relève d'un intérêt aussi bien collectif qu'individuel. Le professeur Robert Cohen, pédiatre infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil et président du Conseil national professionnel de pédiatrie, a réagi à la question de la vaccination des adolescents auprès de franceinfo, le 2 juin.

Quel est l'intérêt de vacciner aussi les adolescents ?

Pour le Professeur Robert Cohen, "Pour eux, ce serait probablement une clef pour un retour à une vie normale. Ça veut dire, par exemple, une école avec une fréquentation normale, après les demi-jauges qu'on a connues, mais aussi une meilleure vie sociale". Le spécialiste relativise pour autant : "Toutefois, on ne va pas vacciner les adolescents à la place des adultes. Vacciner les adultes est plus efficace car ils ont plus de risques de faire des formes graves (...)".

Si un ado veut se faire vacciner et que ses parents ne sont pas d'accord, peut-il quand même recevoir l'injection ?

Selon le Pr Robert Cohen, "La vaccination des adolescents suppose leur accord et celui de leurs parents. C'est le cas pour tous les vaccins". L'expert précise espérer que les familles se mettent d'accord en faveur du vaccin.

La vaccination des adolescents français est-elle réellement prioritaire, par rapport à celle des adultes des pays défavorisés en pénurie de vaccins ?

"C'est une vraie question (...)" répond le Pr Cohen. "Je ne suis pas sûr que les adolescents soient le problème essentiel aujourd'hui. On peut imaginer que des variants vont survenir dans d'autres pays. Nous l'avons bien vu avec les variants brésilien, sud-africain ou encore indien, par exemple. On ne peut pas fermer nos frontières tout le temps. Je pense que ce problème se posera encore plus quand la question sera (...) de vacciner les enfants. Là, le poids de ce qui se passe dans les autres pays sera assez considérable".

Taux d'incidence du Covid : où en est-on ?

Géodes, l'observatoire cartographique de Santé publique France, publie des données hebdomadaires sur le taux d'incidence (pour 100 000 hab.) du Covid-19 chez les différentes classes d'âge. Pour rappel, le taux d'incidence est le nombre de nouveaux malades sur une période donnée (appelé l'incidence), que l'on rapporte à une population donnée (c'est ce qui en fait un taux). Les taux d'incidence estimés pour le Covid-19 s'expriment non pas en pourcentage mais en "100 000". Mais pour quoi faire ? Le taux d'incidence permet de mesurer la dynamique de l'épidémie : si le taux augmente, c'est qu'elle progresse. Le seuil d'alerte fixé par département en France l'a été à 50 / 100 000 par le gouvernement (pour la population générale), avec un seuil d'alerte maximal à 250 / 100 000.

Quel taux d'incidence chez les 6-10 ans ? (école primaire)

Quel taux d'incidence chez les 11-14 ans ? (collège)

Quel taux d'incidence chez les 15-17 ans ? (lycée)

Le protocole sanitaire scolaire contre le Covid-19 a subi de nombreuses modifications depuis sa mise en application au printemps 2020. Retrouvez ses dernières mesures, ainsi que les plus emblématiques, sur notre page dédiée au protocole covid à l'école.

Le ministère de l'Education communique chaque vendredi sur le nombre de cas de coronavirus dans les établissements scolaires. D'après le dernier point de situation en date, celui du vendredi 2 juillet *, on compte :

957 cas de Covid confirmés chez les élèves (cumul sur sept jours), sur 12 400 000 élèves, soit 0,008% (contre 0,014% sur la semaine précédente), soit +95 en 24h

cas de Covid confirmés chez les élèves (cumul sur sept jours), sur 12 400 000 élèves, soit 0,008% (contre 0,014% sur la semaine précédente), soit +95 en 24h 120 cas de Covid confirmés chez le personnel (cumul sur sept jours), sur 1 162 850 personnels, soit 0,01% (contre 0,014% sur la semaine précédente), soit +15 en 24h

* données arrêtées au jeudi à 13h

Tests salivaires pour les élèves et personnels

(du lundi 21 juin au lundi 28 juin 2021)

373 172 tests Covid proposés

184 050 tests réalisés

0,09% de tests positifs (contre 0,07% la semaine précédente)

"30% de risques en plus" de contracter le Covid-19 au contact d'enfants scolarisés

D'après un récent rapport cité par franceinfo, l'école est un lieu où le virus se propage fortement. Ledit rapport émane du groupe de réflexion Terranova, proche du centre-gauche. Il estime qu'il y aurait "30 % de risques de plus de contracter le virus" lorsqu'on est au contact d'enfants scolarisés. Un risque qui monterait même à "40 %" si les enfants sont en crèche. Pour Terranova, les protocoles mis en place dans les établissements scolaires ne sont donc pas suffisants.

Dans son dernier avis, le conseil scientifique Covid-19 assurait toutefois que "les écoles ne semblent pas constituer des amplificateurs de transmission : la circulation du virus en milieu scolaire reflète plutôt celle qui est observée au sein de la collectivité", comme montré par une étude publiée fin février dans le British Medical Journal. Cela ne veut pas pour autant dire que les établissements scolaires ne jouent pas de rôle dans la propagation du virus. A la mi-mars, le conseil scientifique rappellait ainsi que le risque majeur est celui de la transmission du Covid-19 par les élèves à leurs parents ou grands-parents. Cette transmission est, selon l'étude ComCor menée par l'Institut Pasteur, plutôt "le fait des collégiens ou lycéens" que des écoliers de primaire. Le protocole sanitaire conserve donc toute son importance jusqu'à la fermeture des écoles, en particulier au moment des repas.

►Pour en savoir plus, consultez notre page dédiée au Covid chez l'enfant

Combien de fermetures de classes et d'écoles ?

Selon le dernier point de situation fourni par le ministère de l'Education, le vendredi 2 juillet (données arrêtées au jeudi 1er juillet à 13h), 4 structures scolaires * (sur 61 500, soit 0,007%, contre 0,015% la semaine précédente) étaient fermées à cause de la pandémie de Covid-19 cette semaine-là. 374 classes (sur 528 400, soit 0,07%, contre 0,13% la semaine précédente) étaient également fermées ** sur cette même semaine. Un chiffre influencé par le renforcement du protocole sanitaire et les fermetures automatiques de classe dans toute la France à partir d'un seul cas de Covid (qu'il implique un variant ou non).

* Publiques et privées sous contrat

** Dans des structures scolaires ouvertes

► Pour en savoir plus sur les fermetures des écoles, consultez notre page dédiée

A la rentrée de septembre : il est prévu que les établissements d'enseignement supérieur rouvrent dans des conditions normales. Le 10 mars dernier, la ministre de l'enseignement supérieure Frédérique Vidal a par ailleurs informé d'un gel des droits d'inscription à l'université à la rentrée 2021, pour la deuxième année consécutive, ainsi qu'un gel des loyers des résidences Crous (les résidences universitaires) "parce qu'on n'est pas encore sûrs que cet été va être tout à fait normal pour les emplois étudiants".