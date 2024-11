Black Friday vélos et trottinettes électriques : avalanche de promotions à la veille du jour J sur les trottinettes électriques pour adultes et enfants !

Demain sera officiellement le jour du Black Friday ! A la veille de la date fatidique, les promotions pleuvent en ligne. Les vélos et trottinettes électriques profitent d'offres intéressantes à saisir dès maintenant.

Ce vendredi 29 novembre, c'est le Black Friday, jour des promotions par excellence. C'est l'occasion de s'offrir des produits qui sont habituellement assez onéreux. Si vous cherchez à investir dans un vélo ou une trottinette électrique, c'est le moment idéal ! Des promotions sont déjà disponibles en ligne depuis plusieurs jours et se multiplient à l'approche du jour J. Elles peuvent cependant encore évoluer et les stocks vite s'écouler.

Ces deux moyens de transport sont écologiques, économiques et sportifs. Ils sont très pratiques pour les trajets du quotidien et selon les modèles, ils peuvent correspondre à tout genre de profils. Le vélo électrique, grâce à son moteur, s'adapte à votre forme physique et peut permettre d'effectuer de longues distances ou de gravir de grandes cotes plus facilement. La trottinette, quant à elle, connait un important succès dans les grandes villes et chez les jeunes, mais elle est accessible à tous.

Les meilleurs prix en ligne pour les trottinettes électriques avant le Black Friday 2024

Les trottinettes électriques sont les nouveaux moyens de transports à la mode. Elles ont la cote dans les grandes villes notamment. Ecologique et plus facile à transporter qu'un vélo, leur prix est aussi plus abordable. Toutefois, une promotion ne fait jamais de mal, notamment sur les modèles un peu plus développés.

Trottinettes électriques à moins de 200 euros

Il existe quelques modèles de trottinettes électriques à petits prix. Des modèles en promo sont disponibles à moins de 200 euros mais il faut bien regarder l'autonomie. Elles sont souvent idéales pour les personnes qui s'en servent pour de petits trajets ou occasionnellement.

Trottinettes électriques avec une autonomie de plus de 60km en promotion

Pour ceux qui veulent parcourir de grandes distances, il est préférable d'opter pour des trottinettes qui ont plus d'autonomie mais qui demanderont un budget un peu plus conséquent.

Trottinette électrique Urbanglide Ecross Max 2X2 Neuf à partir de 746,63 € Occasion à partir de 749,99 € Fnac 858,63 € 746,63 € Voir

Cdiscount 749,99 € Voir Fnac 858,63 € 749,99 € Voir

Les meilleurs offres pour les vélos électriques avant le Black Friday 2024

Pour s'offrir un vélo électrique, c'est un tout autre budget, la moindre promotion n'est donc pas un luxe. Si vous voulez rouler partout, optez plutôt pour les VTT avec des marques comme Rockrider. Pour des vélos de ville, la marque française VELAIR est davantage recommandée.

Vélos électriques à moins de 1000 euros

Acheter un vélo électrique, c'est un budget. Grâce à certaines offres, il est possible de trouver des modèles à moins de 1000 euros et de qualité.