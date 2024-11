Black Friday montres connectées : L'Apple Watch Series 9 est en promo pour le Black Friday ! Presque 100 euros d'économisés

BLACK FRIDAY MONTRES CONNECTÉES. Les fans d'Apple peuvent se réjouir, l'Apple Watch Series 9 est en réduction spécialiement pour le Black Friday 2024.

La montre connectée est l’un des objets les plus prisés du Black Friday, qui a lieu ce vendredi 29 novembre 2024. Depuis plusieurs semaines déjà, les sites se sont lancés dans la guerre des prix sur les références du marché. Apple Watch, Samsung Galaxy, Garmin Forerunner, Huawei, Xiaomi… toutes les marques connaissent des promotions très intéressantes. Mais c’est bien aujourd’hui que les plus avantageuses tombent.

Suivi de la santé et des performances sportives, autonomie de la batterie, design et confort, qualité de l’affichage… Tous ces aspects font partie des plus importants à connaitre avant d’acheter une montre connectée afin qu’elle nous convienne parfaitement. Il convient aussi de vérifier qu’elle est bien équipée des atouts dont nous avons besoin au quotidien : GPS, Bluetooth, wifi, NFC, 4G, à chacun ses besoins, et à chacun sa montre connectée.

Quelle est la dernière Apple Watch sortie ?

La toute dernière Apple Watch Series 10 est sortie en septembre 2024. Son prix de vente est de 449 €. Même s’il est peu probable de trouver de grosses offres sur cette montre, ses prédécesseures connaîtront sans aucun doute de belles promotions !

À quel prix trouver la dernière Samsung Galaxy Watch 7 ?

La Galaxy Watch 7 est de son côté la dernière née de chez Samsung. Sur le site de la marque, on peut trouver ce petit bijou de technologie à un prix de départ de 319 euros. Elle est équipée d’un GPS plus précis, d’un processeur plus fluide, d’un coaching de sommeil personnalisé et de l’assistance Galaxy AI. Bonne nouvelle, elle est déjà en promotion sur certains sites comme Rakuten !

Combien coûte la Garmin Fenix 8?

Montres préférées des sportifs, les Garmin se sont agrandies en 2022 avec l’arrivée de la Garmin Fenix 8. Elle se distingue par son écran AMOLED ou solaire, son GPS très précis, et ses fonctionnalités avancées : analyse de sommeil et de fréquence cardiaque et ses suivis de sports très variés incluant la plongée et l’apnée. Elle propose aussi des itinéraires personnalisés et des cartes détaillées. Son prix débute à 999,99 €.

À l’occasion du Black Friday 2024, la rédaction de Linternaute.com a déniché les meilleures offres sur les montres connectées. Mais attention tout de même, les stocks s’épuisent très rapidement, et il n’y en aura pas pour tout le monde.

