Amazon Black Friday : surprise, c'est déjà parti ! Notre liste d'immanquables

BLACK FRIDAY AMAZON 2021. Amazon a lancé sa "Black Friday Week" ce vendredi 19 novembre 2021, à minuit pile ! De très nombreuses offres sont déjà disponibles. On a sélectionné le meilleur par catégorie de produits pour vous aider à faire le tri...

Amazon avait clairement annoncé la couleur au début du mois avec son "Black Friday avant l'heure". Le géant américain a décidé de marquer les esprits une fois de plus en lançant, dès minuit ce vendredi 19 novembre 2021, sa "Black Friday Week". Une semaine complète de promotions tous azimuts est donc ouverte et on peut s'attendre à une montée en puissance jusqu'à vendredi prochain, le 26 novembre, date officielle du Black Friday 2021.

Avant même de se plonger dans les milliers d'offres du Black Friday Amazon déjà disponibles, il faut se pencher sur les offres standard proposées sur le site. La possibilité de retour jusqu'au 31 janvier, qui était déjà en vigueur ces derniers jours est bien évidemment maintenue, comme l'offre de financement 4x sans frais pour tous les clients et tous les produits éligibles. Amazon propose aussi depuis minuit l'abonnement à sa chaine Ligue 1 à 9,99€ (au lieu de 12,99€) pendant les 3 premiers mois, pour tout nouvel abonnement souscrit du 19 au 29 novembre (voir l'offre) ! L'abonnement à la chaîne OCS tombe pour sa part à 0,99€ le 1er mois (voir l'offre) tandis qu'Audible, le service de livres audio et de podcasts d'Amazon, est disponible pendant 3 mois pour 0,99 € (puis 9,95 €/mois, résiliable à tout moment) (voir l'offre).

Pour le reste Amazon fait du Amazon pour ce Black Friday et c'est une déferlante d'offres qu'on peut découvrir dès maintenant sur le site de vente en ligne. Pour vous aider à trouver le produit que vous voulez, nous avons classé les offres les plus alléchantes du moment par type de produit. Découvrez le meilleur du Black Friday d'Amazon ci-dessous :

Offres Amazon smartphones et objets connectées

Quelles sont les dates du Black Friday chez Amazon ?

De très nombreuses offres seront disponibles pendant toute la Black Friday Week d'Amazon. D'autres offres seront mises en ligne chaque jour pendant toute la semaine de promos. Le "vrai" Black Friday aura lieu quant à lui le vendredi 26 novembre. On peut miser sur un pic de promotions le "vendredi noir", pour une fin des hostilités le lundi suivant, qui correspond généralement au "Cyber Monday", un dernier jour de "deals" et autres prix cassés. En 2021, le Cyber Monday devrait ainsi avoir lieu le lundi 29 novembre et marquer la fin de cette grande semaine de réductions.