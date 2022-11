Black Friday AirPods : les Airpods 2 Pro à prix sacrifié ! Le best-of Apple

BLACK FRIDAY AIRPODS. Les AirPods Pro 2 bénéficient de nombreuses promos pour le Black Friday 2022. Les célèbres petits écouteurs Bluetooth sans fil d'Apple existent en plusieurs versions mais laquelle faut-il privilégier et quel bon plan est le plus avantageux ? On fait le point.

[Mis à jour le 24 novembre 2022 à 11h27] Est-ce vraiment la peine d'attendre le "vrai" jour du Black Friday 2022, ce vendredi 25 novembre 2022 ? Pas sûr, surtout si vous cherchez des AirPods affichés à prix cassés depuis le début de la Black Friday Week ! Pour cela, il faut toutefois ne pas hésiter à fouiner sur les sites de e-commerce puisque Apple ne participe pas officiellement au Black Friday. Les AirPods 2, AirPods Pro, AirPods 3 ou même les onéreux casques AirPods Max sont proposés en grosse promo sur Amazon, Fnac ou CDiscount.

Premier exemple avec une promo alléchante sur la crème des AirPods, la version Pro ici de 2e génération sortie en 2021. Amazon le propose à prix barré depuis le début de la semaine mais le prix est encore descendu mercredi et reste bas ce jeudi. Avant la fin de stock ? Il faut sans doute ne pas attendre trop longtemps car des AirPods Pro 2 à 279 euros ne se présentent pas tous les jours.

AirPods Pro 2 Neuf à partir de 259,99 € Occasion à partir de 199,00 € Rakuten 259,99 € Voir

Amazon 299,00 € 279,00 € Voir

Ubaldi 279,00 € Voir

Cdiscount 299,00 € Voir

Leclerc 299,00 € Voir

Materiel.net 299,00 € Voir

LDLC.com 299,00 € Voir

La Redoute 299,00 € Voir

Galeries Lafayette 299,00 € Voir Rakuten 259,99 € 199,00 € Voir

Amazon 299,00 € 256,68 € Voir

Plusieurs offres intéressantes sur les AirPods sont également en ligne. La rédaction a fait le tri pour vous : commençons par les AirPods 2 tout juste remplacés par les AirPods 3. Le déstockage s'avère très intéressant puisqu'il permet de trouver des AirPods à moins de 120 euros sur plusieurs sites dont CDiscount et Rakuten. On trouve aussi un joli bon plan chez Rakuten sur les AirPods 3 2021 proposés à 185 euros au lieu de 199 euros. Il s'agit du modèle avec boîtier de charge MagSafe.

Ecouteurs AirPods 3 Neuf à partir de 189,00 € Occasion à partir de 134,90 € Amazon 219,00 € 189,00 € Voir

Ubaldi 189,00 € Voir

Cdiscount 199,99 € Voir

Rakuten 199,00 € Voir

Leclerc 209,00 € Voir

Rue du Commerce 211,50 € Voir

Fnac 218,98 € Voir

Materiel.net 219,00 € Voir

LDLC.com 219,00 € Voir

La Redoute 219,99 € Voir

Darty 219,00 € Voir

Galeries Lafayette 219,99 € Voir Rakuten 199,00 € 134,90 € Voir

Amazon 219,00 € 149,31 € Voir

Fnac 218,98 € 164,00 € Voir

Notons aussi la vente flash chez Rakuten concernant les Airpods Pro 2e génération sortis en 2021 et proposés à -13% par rapport aux prix habituels. Une belle réduction pour des écouteurs encore récents et offrant une excellente qualité de son. Il va falloir faire vite pour en profiter !

Quelles offres suivre sur les AirPods 1 et 2 au Black Friday ?

L'arrivée des AirPods 3 a clairement fait baisser les tarifs des versions antérieures, les 1 et 2 affichés à prix réduit. Voici ce que proposent les sites de vente en ligne. Ces derniers peuvent être un très beau cadeau tant ils sont devenus la norme en termes d'écouteurs. Bonne nouvelle, on trouve de belles promos pendant ce Black Friday 2022.

Ecouteurs Apple EarPods avec jack 3.5 mm Neuf à partir de 15,89 € Occasion à partir de 7,99 € Amazon 19,00 € 16,90 € Voir

Electro Dépôt 15,89 € Voir

Leclerc 16,90 € Voir

Rakuten 19,00 € Voir

LDLC.com 18,95 € Voir

Cdiscount 20,99 € Voir

La Redoute 19,99 € Voir

Darty 19,99 € Voir

Fnac 22,97 € Voir

Galeries Lafayette 19,99 € Voir Fnac 22,97 € 7,99 € Voir

Amazon 19,00 € 14,68 € Voir

Rakuten 19,00 € 24,99 € Voir

La 3e génération d'AirPods bénéficient aussi de nouvelles promotions durant ce Black Friday. Pas la peine toutefois d'attendre des prix en chute libre mais quelques petites affaires sont toujours bonnes à prendre, non ?! Voici ce qu'on peut encore trouver en ce moment :

Les AirPods Max font encore également partie des écouteurs proposés à prix barrés durant la période du Black Friday. Bien que très onéreux à leur lancement, ces derniers s'avèrent toujours aussi excellents aujourd'hui tout en bénéficiant de quelques promotions pour ce cru 2022 du Black Friday.

Nouveau AirPods Max Neuf à partir de 578,93 € Occasion à partir de 399,90 € Fnac 578,93 € Voir

Darty 579,00 € Voir

Rakuten 609,99 € Voir

Rue du Commerce 642,00 € 609,90 € Voir

La Redoute 729,99 € Voir Rakuten 609,99 € 399,90 € Voir

Fnac 578,93 € 459,00 € Voir

Amazon 0,00 € 635,78 € Voir

Les AirPods Pro sont les produits les plus haut de gamme d'Apple en matière d'écouteurs. Ils intègrent un mécanisme de réduction active du bruit, un mode "transparence", uniques sur les AirPods. On retrouve aussi sur ces écouteurs sans fil un mode audio spacial avec suivi dynamique des mouvements de tête. Des promotions ont émergé sur les AirPods Pro, voici une sélection pour juger des différences de prix chez les principaux marchands.

Apple AirPods Pro avec boîtier de charge - Suppresseur de bruit actif Neuf à partir de 219,00 € Occasion à partir de 119,99 € Rakuten 219,00 € Voir

Rue du Commerce 263,99 € Voir Rakuten 219,00 € 119,99 € Voir

Apple Airpods Pro Blanc avec boîtier de charge Reconditionné Neuf à partir de 189,00 € Occasion à partir de 179,79 € Rakuten 189,00 € Voir

Electro Dépôt 189,00 € Voir

Fnac 199,99 € Voir

Leclerc 199,00 € Voir

Darty 199,99 € Voir

Rue du Commerce 248,14 € Voir Fnac 199,99 € 179,79 € Voir

Apple AirPods Pro avec boîtier de charge - Suppresseur de bruit actif - Blanc Neuf à partir de 219,00 € Occasion à partir de 119,99 € Rakuten 219,00 € Voir Rakuten 219,00 € 119,99 € Voir