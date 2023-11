Black Friday AirPods : les AirPods 3 en baisse de prix, les Pro 2 aussi ! Les bons plans du jour

BLACK FRIDAY AIRPODS. Ce Black Friday 2023 est parti fort et on trouve ce jeudi 23 novembre une belle offre sur les AirPods 3 mais aussi sur les AirPods Pro 2, la version la plus haut de gamme !

Le Black Friday 2023 est bien lancé ! Vous cherchez des AirPods ? bonne nouvelle, les rabais sur les AirPods sont encore bel et bien là. Cette année, pas la peine d'opter pour des anciens modèles pour profiter de belles promos. Les récents AirPods Pro 2, sortis au mois de septembre dans la foulée de la dernière Keynote, mais aussi les AirPods 3 sont affichés avec des prix barrés permettant de faire de belles économies.

Quel est le bon plan du jour à ne pas rater sur les AirPods ? L'offre Black Friday du jour

On a ainsi repéré les AirPods 3 version 2022 avec câble Lightning pour 169 euros contre 199 euros habituellement. C'est quand même une opportunité rare de profiter d'un prix réduit sur des appareils très récents puisque présentés en septembre dernier lors de la dernière Keynote d'Apple ! Et il est possible de trouver encore moins cher sur le net, par exemple chez Rakuten en profitant de petites offres flashs...

Airpods AirPods 3 (3rd generation) Neuf à partir de 129,00 € Occasion à partir de 128,90 € Rakuten 129,00 € Voir

Reconditionné 174,00 € 141,00 € Voir

Amazon 199,00 € 169,00 € Voir

Rue du Commerce 167,94 € Voir

Ubaldi 175,00 € Voir

Fnac 198,98 € 178,98 € Voir

Cdiscount 179,00 € Voir

Leclerc 183,00 € Voir

Materiel.net 189,00 € Voir

Darty 199,00 € Voir

Boulanger 199,00 € Voir Rakuten 129,00 € 128,90 € Voir

Amazon 199,00 € 158,86 € Voir

Fnac 198,98 € 179,00 € Voir

Quelles sont les meilleures offres et prix sur les AirPods pendant ce Black Friday 2023 ?

Les AirPods 2 Pro sont aussi en promo ! Les versions haut de gamme des écouteurs sans fil d'Apple se dotent depuis la rentrée 2023 d'un port de charge USB-C, pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Ce sera également plus pratique pour les utilisateurs du dernier iPhone 15 qui profite du même port. Les autres spécificités sont inchangées, dont une qualité de son supérieure. Affichés à 279 euros à leur sortie, les AirPods Pro 2 sont présentés à 239 euros sur le web, notamment chez le géant Amazon. Une belle occasion de profiter de prix réduits avant les fêtes de fin d'année.

Ecouteurs Apple AIRPODS PRO 2 USBC Neuf à partir de 229,99 € Occasion à partir de 160,00 € Rakuten 229,99 € Voir

Amazon 279,00 € 239,00 € Voir

Fnac 278,98 € Voir

Cdiscount 279,00 € Voir

Leclerc 279,00 € Voir

Materiel.net 279,00 € Voir

Ubaldi 279,00 € Voir

Darty 279,00 € Voir

Boulanger 279,00 € Voir Rakuten 229,99 € 160,00 € Voir

Amazon 279,00 € 224,66 € Voir

La 3e génération d'AirPods est sortie à la fin de l'année 2021. Son petit historique lui permet donc de bénéficier désormais de promos intéressantes, même si les meilleurs prix sont sans doute à scruter du côté des AirPods 2. Voici ce qu'on peut trouver en ce moment en ligne.

Ecouteurs Apple AIRPODS 3 Neuf à partir de 159,93 € Occasion à partir de 129,50 € Rue du Commerce 159,93 € Voir

Amazon 209,00 € 179,00 € Voir

Rakuten 179,00 € Voir

Cdiscount 186,00 € Voir

Fnac 208,98 € 188,98 € Voir

Ubaldi 186,00 € Voir

Leclerc 192,00 € Voir

Materiel.net 199,00 € Voir

Darty 209,00 € Voir

Boulanger 209,00 € Voir Rakuten 179,00 € 129,50 € Voir

Amazon 209,00 € 155,46 € Voir

Fnac 208,98 € 189,00 € Voir

Les AirPods Max font encore également partie des écouteurs proposés à prix barrés régulièrement à l'approche des fêtes de fin d'année. Bien que très onéreux à leur lancement, ces derniers s'avèrent toujours aussi excellents aujourd'hui. Moins prisés que les AirPods, les casques "Max" devraient bénéficier de quelques promotions pour ce cru du Black Friday 2023. Ce n'est pas encore massivement le cas mais de petites ventes flashs peuvent apparaître à tout moment !

AirPods Max Neuf à partir de 539,00 € Occasion à partir de 458,99 € Rue du Commerce 539,00 € Voir

Amazon 579,00 € Voir

Rakuten 579,00 € Voir

Darty 579,00 € Voir Amazon 579,00 € 458,99 € Voir

Reconditionné 519,00 € 486,00 € Voir

Rakuten 579,00 € 500,00 € Voir

Pour rappel, le Black Friday n'a jamais vraiment été une date clé pour Apple qui ne participe généralement que timidement à l'opération. Il est en revanche un rendez-vous majeur pour les revendeurs comme Amazon, Fnac, CDiscount, Boulanger ou encore Darty. Attention, les prix indiqués sur cette page le sont à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. Cet article sera mis à jour avant, pour, et après le Black Friday.