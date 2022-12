Black Friday AirPods : les écouteurs toujours en promotion

BLACK FRIDAY AIRPODS. Le Black Friday est une période idéale pour trouver des AirPods en promotion. Ces derniers disposent toujours d'offres malgré la fin de l'événement !

Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité .

Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi.

Les AirPods sont des produits régulièrement recherchés au Black Friday. La dernière édition de l'événement avait notamment permis de trouver les célèbres écouteurs avec l'iPhone 14 en promotion. Bien qu'une majorité des offres du Black Friday ne soient plus disponibles, il subsiste toujours quelques baisses de prix assez intéressantes. On trouve notamment toujours les AirPods de 2e génération à leur meilleur tarif chez certains sites marchands spécialisés.

MEILLEURS produits

La 3e génération d'AirPods bénéficient aussi de nouvelles petites promotions durant ce Black Friday. Pas la peine toutefois d'attendre des prix en chute libre et des promos massives sur des écouteurs tout juste sortis mais quelques petites affaires sont toujours bonnes à prendre, non ?! Voici ce qu'on peut encore trouver en ce moment :

Les AirPods Pro sont les produits les plus haut de gamme d'Apple en matière d'écouteurs. Ils intègrent un mécanisme de réduction active du bruit, un mode "transparence", uniques sur les AirPods. On retrouve aussi sur ces écouteurs sans fil un mode audio spacial avec suivi dynamique des mouvements de tête. Des promotions ont émergé sur les AirPods Pro, voici une sélection pour juger des différences de prix chez les principaux marchands.

Les AirPods Max font encore également partie des écouteurs proposés à prix barrés durant la période du Black Friday. Bien que très onéreux à leur lancement, ces derniers s'avèrent toujours aussi excellents aujourd'hui tout en bénéficiant de quelques promotions pour ce cru 2022 du Black Friday.

Pour rappel, le Black Friday n'a jamais vraiment été une date clé pour Apple qui ne participe généralement que timidement à l'opération. Il est en revanche un rendez-vous majeur pour les revendeurs comme Amazon, Fnac, CDiscount, Boulanger ou encore Darty. Attention, les prix indiqués sur cette page le sont à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. Cet article est mis à jour régulièrement durant toute la période du Black Friday et plusieurs fois par jour ce jeudi et vendredi pour le Black Friday 2022.