Un confinement dans le Rhône et à Lyon ? Dès le 6 mars ? Ce qu'on sait

Sur la liste des vingt départements "préoccupants", le Rhône fait désormais l'objet d'une surveillance renforcée. Malgré une situation moins alarmante qu'ailleurs, la circulation du virus s'accélère.

[Mis à jour le 1er mars à 17h13] La possibilité d'un confinement les week-ends plane sur le Rhône, listé parmi la vingtaine de départements où la situation sanitaire inquiète de plus en plus. Jean Castex a invité les élus à surveiller de plus près la circulation du virus ces prochains jours. Loin des taux d'incidence enregistrés dans les Alpes-Maritimes ou à Dunkerque, les chiffres témoignent quand même d'une augmentation soudaine. En une semaine, le nombre de cas a progressé de 11% et au 25 février, le taux d'incidence du département atteignait 236 cas positifs pour 100 000 habitants. Le schéma observé est le même dans la métropole lyonnaise qui affiche de son côte 243 cas pour 100 000, le taux le plus important de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pourtant, dans les hôpitaux la situation semble sous contrôle. Au 28 février, les établissements de santé ont compté "seulement" 10 nouvelles admissions liés au Covid-19. C'est peu, mais suffisant pour passer au-dessus de la moyenne nationale fixée à 7 entrées quotidiennes. La situation est en revanche plus tendue dans les services de réanimation, puisque 72,6% des lits étaient occupés au 24 février. Outre le nombre d'hospitalisations, l'inquiétude est en partie due à la propagation des variants du virus reconnus plus contagieux. La souche britannique représente plus de moitié des cas positifs recensés (51%) dans le département. Les cousins sud-africains et brésiliens restent en marge mais contaminent 4% des malades.

© Géodes

Au lendemain du discours du Premier ministre, le maire de Lyon, Grégory Doucet (EELV), le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael (PS), le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard (EELV), et le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez (LR) se sont réunis pour réfléchir à la mise en place d'éventuelles mesures sanitaires plus strictes applicables dès le 6 mars, uniquement si les chiffres continuent de progresser. Après la semaine d'observation, des décisions pourraient être prises entre mercredi et jeudi après la publication des derniers chiffres et le point hebdomadaire national.

Aucune information n'est ressortie de la réunion consultative mais un confinement local et partiel, à l'instar de ceux appliqués dans les Alpes-Maritimes et à Dunkerque n'est pas à exclure. La circulation serait alors limitée aux seuls déplacements essentiels et permis par l'attestation de sortie à partir du vendredi à 18h et jusqu'au lundi à 6h du matin. S'il est décidé, le confinement partiel du week-end pourrait être mis en place pendant deux semaines dans un premier temps, comme cela a été le cas pour le littoral des Alpes-Maritimes et l'agglomération du Nord. Mais le gouvernement semble naviguer à vue, il faut garder à l'esprit que la prolongation des mesures, quelles qu'elles soient, est possible.

Le taux d'incidence est plus élevé dans la métropole lyonnaise que dans le reste du département, avec 7 points de plus. Si l'écart se creuse, les mesures les plus strictes pourraient ne concerner que Lyon si on reprend l'exemple des restrictions à Dunkerque. Olivier Véran a précisé que la territorialisation pouvait se mettre en place à des échelles plus petites que celle des départements si le besoin s'en faisait ressentir. Mais, en l'occurrence, la différence d'incidence entre Dunkerque et les communes voisines était beaucoup plus importante que celle observé entre Lyon et le département du Rhône. Des mesures communes à tout le départements semblent plus probables.

Alors que les centres commerciaux de plus de 20 000m² sont déjà fermés depuis plusieurs semaines, hormis les commerces alimentaires, la mesure pourrait s'étendre aux commerces de 5 000m² dans le but de limiter drastiquement la circulation dans ces endroits très fréquentés. Seul, le click and collect serait autorisé pour permettre aux enseignes de poursuivre leur activité. Quant aux plus petits commerces la jauge d'accueil pourrait passer de 10 à 15m² par client et la présence d'un médiateur "Covid-9" pourrait être requise pour faire respecter les gestes barrières et la distanciation sociale.