Black Friday tablette : le best-of des tablettes Android et Apple, notre comparateur de prix

Quels sont les modèles de tablette tactile les plus intéressants durant le Black Friday 2023 ? Notre sélection.

Les tablettes tactiles sont parmi les articles mis en avant par les revendeurs et les sites de vente en ligne durant le Black Friday 2023. Si le jour-J a lieu le vendredi 24 novembre 2024, il faut savoir que les promotions, figurez-vous que certaines enseignes proposent déjà des promotions, notamment sur des tablettes Apple, Samsung, Lenovo ou encore Huawei.

Les commerçants les plus actifs lors du Black Friday ont lancé un "Black Novembre", ou des "Avant-premières Black Friday", comme à la Fnac ou chez Darty. Amazon a déjà lancé sa Black Friday Week.

Linternaute vous propose sa sélection d'articles de tablette les plus intéressants, avec un comparateur de prix : nous donnons ici les prix pratiqués par les site de vente en ligne sur chaque article, de manière totalement transparente. Une garantie pour vous d'avoir le meilleur prix !

Les meilleures tablettes du Black Friday 2023

Voici notre top 3 des tablettes vendues durant le Black Friday et bénéficiant du meilleur rapport qualité-prix. Lenovo fait incontestablement partie des modèles référence. Et cette année, la tablette tablette Galaxy Tab A8 de Samsung est l'une des stars du Black Friday : la plupart des vendeurs la proposent avec des rabais significatifs.

Le Black Friday est là - ou presque là, des promotions sur des tablettes tactiles pas chères sont déjà en ligne. Nous avons repéré quelques modèles et nous vous proposons un outil à retrouver ci-dessous qui permet de comparer les offres pour être certain de ne pas pas se faire avoir avec des rabais gonflés.

Samsung est devenu un des leaders du marché mondial de la tablette tactile et demeure une marque incontournable pour ceux et celles qui souhaitent un produit fiable. Samsung est aussi un acteur majeur du haut de gamme, notamment la Galaxy Tab S9+.

C'est une autre marque évidemment phare du marché de la tablette numérique : Apple et ses iPads. Depuis plusieurs années, la marque à la pomme s'est imposée comme l'un des leaders du marché et propose de nombreux modèles, dont les prix peuvent varier en fonction du modèle et de son ancienneté. Quelques iPad sont déjà en promotion.

Bien que le Black Friday 2023 soit encore devant nous, des réductions existent toujours sur quelques tablettes et sont déjà à saisir pour cette période d'avant-noël !