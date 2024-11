Black Friday tablettes : les iPad à -20% et plus ! Des promotions chez Apple, Samsung et d'autres

Pour s'équiper d'une tablette, la Black Friday est un des meilleurs moments : les promotions fleurissent sur les Ipad d'Apple, y compris sur les derniers produits dont l'iPad Pro. Des offres sont aussi disponibles sur les tablettes de Samsung, Xiaomi et d'autres !

Il ne reste qu'une poignée de jours avant le Black Friday, mais les offres sont déjà légions sur les tablettes de toutes les marques. La vague de promotion n'épargne aucun produit, pas même ceux sortis plus tôt cette année et devenus les stars du rayon high-tech. De bonnes nouvelles, car il est possible de trouver ces produits performants et habituellement très onéreux à moindre coût et d'économiser parfois plusieurs centaines d'euros. L'une des meilleures offres concerne le dernier iPad Pro M4 en 11 pouces qui est affiché à 1 013€, contre 1 219€ d'ordinaire.

Apple Ipad Pro M4 (2024) 256 Go Neuf à partir de 1013,15 € Occasion à partir de 1090,60 € Rakuten 1013,15 € Voir

Amazon 1194,00 € Voir

Cdiscount 1205,98 € Voir

Fnac 1218,98 € Voir

Darty 1219,99 € Voir

Materiel.net 1219,00 € Voir

Pixmania 1288,17 € 1222,08 € Voir

Boulanger 1219,00 € Voir Amazon 1194,00 € 1090,60 € Voir

Fnac 1218,98 € 1134,00 € Voir

Rakuten 1013,15 € 1187,99 € Voir

Une offre qui sort du commun parmi toutes les autres du Black Friday qui, pour la plupart, sont opérées sur des produits de gammes précédentes. Des produits qui restent cependant de très bonnes factures comme cet iPad sorti en 2022 et proposé à 346,99€, soit à -30% par rapport aux prix de vente habituel.

Apple iPad (2022) 64 Go 346,99€ VOIR L'OFFRE sur Leclerc

Les autres offres Apple

Apple n'est pas la seule marque à se plier aux offres du Black Friday ! Les offres sont aussi au rendez-vous du côté de Samsung, de Xiaomi ou encore de Google. Un exemple avec un produit de la marque rivale d'Apple, le constructeur coréen Samsung : la tablette dernier ci qu'est la Samsung Galaxy Tab S10 dans les finitions classique, Plus et Ultra est en promotion. Le modèle le plus haut de gamme peut être trouvé à 1 012€ contre 1 349€ au prix fort, une très affaire à ne pas manquer.