La manette PS5 est bradée partout pour le Black Friday mais voici le meilleur prix du web !

Bonne nouvelle pour les gamers ! Le prix de la manette PS5 DualSense est en chute libre partout pour le Black Friday. Découvrez où trouver le meilleur prix du web pour compléter votre set-up avec une manette officielle à petit prix !

Le Black Friday PlayStation de Sony bat son plein depuis ce vendredi 22 novembre avec le lancement de promos inédites chez Sony. Si la star incontestée de ces promos est évidemment la fameuse console Slim qui voit son prix baisser de 75 euros dans ses versions Slim avec lecteur de disque ou Slim Digital Edition, les gamers vont aussi se ruer sur les jeux et accessoires en promo ! De toutes les offres disponibles en ligne, celles sur les manettes PS5 DualSense sort du lot.

Et pour cause puisque la manette officielle de Sony est très rarement proposée à un prix barré. Pour ce Black Friday PS5, le prix est pourtant en chute libre sur tous les sites marchands. Amazon, Cdiscount, Fnac... Tous s'alignent pour proposer la célèbre manette sans fil à des tarifs défiant toute concurrence. Mais dépêchez-vous, l'offre n'est valable que jusqu'au 2 décembre selon Sony.

Le meilleur prix repéré est sans conteste celui de la DualSense Sterling Silver chez Amazon. Habituellement vendue à 79,99€, elle est proposée à seulement 52,99€ pendant le Black Friday. Cela représente une remise immédiate de 27€, soit une réduction de 34%. Du jamais vu pour ce modèle bicolore à la finition argentée du plus bel effet.

Pour la manette DualSense blanche classique, comptez environ 55€ au lieu de 69,99€, ce qui correspond à une ristourne de 20%. Une occasion en or de s'offrir un deuxième exemplaire de ce véritable concentré de technologie qui sublimera votre expérience de jeu sur PS5.

Envie d'un peu d'originalité ? Optez pour les coloris Volcanic Red ou Grey Camo, eux aussi à prix mini. De quoi affirmer votre style tout en bénéficiant des sensations inédites procurées par la manette next-gen de Sony. Foncez, les stocks peuvent être limités, surtout avant la période des fêtes de fin d'année !

Les nouveaux possesseurs de PS5 qui auront profité du pack Fortnite et des promos en cours pourraient aussi être tentés de craquer et de s'offrir une 2e manette, non comprise dans les packs pour jouer en famille ou entre amis... De quoi un peu plus assécher les stocks en ligne à vitesse grand V.