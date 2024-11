Black Friday tablettes tactiles : 300€ de réduction sur la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra !

Avant que le Black Friday 2024 est officiellement commencé, des offres fleurissent déjà sur les tablettes tactiles, dont les derniers modèles de Samsung et d'Apple. Plusieurs centaines d'euros peut être économisés sur ces produits.

Le mois de novembre rime chaque année avec le Black Friday. L'opération commerciale est l'occasion de faire des affaires et de se rééquiper à moindre coût, notamment en ce qui concerne les produits high-tech. Ces derniers figurent souvent parmi les meilleures ventes des différentes enseignes, et parmi eux on compte les incontournables tablettes.

Dans ces rayons plusieurs produits sont cherchés dont les bijoux des marques Apple, Samsung. Les deux constructeurs ont d'ailleurs dévoilé leurs derniers modèles de tablettes en 2024 : l'iPad Pro 13 et l'iPad Air 13 pour la marque à la pomme et la gamme Samsung Galaxy Tab S10 dans les finitions classique, Plus et Ultra. Ces produits étant les derniers nés du marché, les promos seront rares, mais certaines permettent d'économise plusieurs centaines d'euros sur ces appareils dont les prix comptent souvent quatre chiffres. Quelques offres sont déjà disponibles et feront certainement parti des meilleures promotions : Rakuten propose par exemple l'iPad Pro 13 à 1 179,99€, le prix le plus bas pour un appareil neuf. Du côté de Samsung, la tablette Galaxy Tab S10 Ultra est proposée à 1 035 contre 1 349€ au prix fort.

Les produits des gammes précédentes Apple et Samsung, ainsi que ceux des marques rivales ayant fait leurs preuves comme Xiaomi devraient être vendus au rabais. Les offres sont encore timides sur les tablettes à la mi-novembre, mais à une dizaine de jours du Black Friday 2024, les promotions ont encore le temps de fleurir.

Voici quelques exemples avec l'Apple iPad sorti en 2022 proposé à 348,99€ contre environ 450€ en début d'année. On peut aussi citer la Samsung Galaxy Tab S9 qui peut être trouvée entre 535 et 569€ alors qu'elle s'est vendue entre 630 et parfois plus de 700€ au cours des derniers mois.

Apple iPad (2022) 64 Go 348,99€ VOIR L'OFFRE sur Leclerc

Parmi les modèles récents et réputés pour ses capacités, la tablette Xiaomi Pad 6S Pro est régulièrement citée. Le produit est vendu à 469€, une affaire lorsqu'on s'est qui était proposé à près de 500€ ces dernières semaines et entre 599,99 et 659,99€ en avril et mai peu après sa sortie.